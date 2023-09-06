«Нагоя Грампус»
Эта команда проводит чемпионат Японии не столь ярко. В турнирной таблице она находится на 3 месте, отставая от лидера на 4 пункта.
«Нагоя Грампус» имеет явные сложности с реализацией. В 26 поединках игроки команды настреляли всего лишь 34 мяча.
В своем последнем поединке команда не смогла победить. «Нагоя Грампус» в родных стенах расписал мировую с «Йокогамой» (1:1).
Главной ценностью команды являются ее тылы. В 26 матчах они дали результативный сбой 25 раз.
И уж точно «Нагоя Грампус» будет активно атаковать. Да и последнее свидание с «Касимой Антлерс» завершилось минимальной победой.
«Касима Антлерс»
«Касима Антлерс» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. Сейчас команда находится на 6 строчке, и наверняка намерена побороться за более высокие места.
Зато с обороной у команды полный порядок. В 26 сыгранных поединках пропущено всего 24 мяча.
«Касима Антлерс» в своем последнем поединке добыла один балл. На выезде она расписала мировую с «Сенаном» (2:2).
В составе команды стоит отметить форварда Артура. Именно точный удар бразильца с пенальти принес ничью в последнем поединке.
Нет сомнений, что в этом матче гости постараются дать бой сильному сопернику. Да и вообще, «Касима Антлерс» имеет весьма высокий потенциал.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нагои Грампус» предлагают — 2.42.
На викторию «Касимы Антлерс» дают — 3.12, ничья оценена — в 3.13.
Обе команды наверняка
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.40.