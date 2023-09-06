«Нагоя Грампус» сыграет на своем поле с «Касимой Антлерс» в рамках 1/4 финала плей-офф Кубка японской лиги. Матч пройдет 6 сентября, начало — в 13:30 мск. «Нагоя Грампус» — «Касима Антлерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нагоя Грампус»

Эта команда проводит чемпионат Японии не столь ярко. В турнирной таблице она находится на 3 месте, отставая от лидера на 4 пункта.

«Нагоя Грампус» имеет явные сложности с реализацией. В 26 поединках игроки команды настреляли всего лишь 34 мяча.

В своем последнем поединке команда не смогла победить. «Нагоя Грампус» в родных стенах расписал мировую с «Йокогамой» (1:1).

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Главной ценностью команды являются ее тылы. В 26 матчах они дали результативный сбой 25 раз.

И уж точно «Нагоя Грампус» будет активно атаковать. Да и последнее свидание с «Касимой Антлерс» завершилось минимальной победой.

«Касима Антлерс»

«Касима Антлерс» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. Сейчас команда находится на 6 строчке, и наверняка намерена побороться за более высокие места.

Зато с обороной у команды полный порядок. В 26 сыгранных поединках пропущено всего 24 мяча.

«Касима Антлерс» в своем последнем поединке добыла один балл. На выезде она расписала мировую с «Сенаном» (2:2).

В составе команды стоит отметить форварда Артура. Именно точный удар бразильца с пенальти принес ничью в последнем поединке.

Нет сомнений, что в этом матче гости постараются дать бой сильному сопернику. Да и вообще, «Касима Антлерс» имеет весьма высокий потенциал.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Нагои Грампус» предлагают — 2.42.

На викторию «Касимы Антлерс» дают — 3.12, ничья оценена — в 3.13.

Обе команды наверняка постараются максимальным образом проявить себя в атаке .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.40.