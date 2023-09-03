«Эмполи»
Эта команда крайне неудачно стартовала в чемпионате. «Эмполи» в двух первых турах Серии А не смогли набрать даже балла.
Причем игроки команды еще не открыли счет своим голам в чемпионате. А вот в свои ворота «Эмполи» пропустил трижды.
Коэффициенты матча Эмполи — Ювентус
В предыдущем туре чемпионата команда снова осталась без очковых приобретений. «Эмполи» по всем статьям уступил «Монце» (0:2).
А вот после того команда уступила еще и «Вероне» (0:1). С такими результатами на старте «Эмполи» явно ждет борьба за выживание.
«Эмполи» наверняка постарается дать бой туринцам. В майском поединке со «Старой Сеньорой» команда разгромила соперника (4:1).
«Ювентус»
Туринцы явно метят в чемпионскую гонку. Правда, в двух первых турах чемпионата команда набрала 4 очка.
Привычно надежно действует оборона туринцев. В воротах «Ювентуса» на текущий момент побывал лишь один мяч.
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ювентус» на родной арене не смог переиграть «Болонью» (1:1).
А вот до того туринцы добыли уверенную викторию. Команда Массимилиано Аллегри разгромила «Удинезе» (3:0).
И уж точно «Ювентус» постарается не допустить потери очков. Тем паче, оппонент сейчас выглядит откровенно бледно.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.72.
На викторию «Эмполи» дают — 5.27, ничья оценена — в 4.08.
«Ювентус» явно наверняка будет
Наш прогноз — Победа «Ювентуса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Фора «Ювентуса» -1.5 за 2.82.