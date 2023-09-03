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    Туринцы начнут без увертюр!

    «Эмполи» — «Ювентус». Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, Серия А, 3 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эмполи» — «Ювентус»
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    Адриен Рабьо
    «Эмполи» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 3-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 21:45 мск. «Эмполи» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Сентября 2023 года
    Эмполи
  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 21:45 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    «Эмполи»

    Эта команда крайне неудачно стартовала в чемпионате. «Эмполи» в двух первых турах Серии А не смогли набрать даже балла.

    Причем игроки команды еще не открыли счет своим голам в чемпионате. А вот в свои ворота «Эмполи» пропустил трижды.

    Коэффициенты матча Эмполи — Ювентус

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    В предыдущем туре чемпионата команда снова осталась без очковых приобретений. «Эмполи» по всем статьям уступил «Монце» (0:2).

    Все прогнозы на Серию А

    А вот после того команда уступила еще и «Вероне» (0:1). С такими результатами на старте «Эмполи» явно ждет борьба за выживание.

    «Эмполи» наверняка постарается дать бой туринцам. В майском поединке со «Старой Сеньорой» команда разгромила соперника (4:1).

    «Ювентус»

    Туринцы явно метят в чемпионскую гонку. Правда, в двух первых турах чемпионата команда набрала 4 очка.

    Привычно надежно действует оборона туринцев. В воротах «Ювентуса» на текущий момент побывал лишь один мяч.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ювентус» на родной арене не смог переиграть «Болонью» (1:1).

    А вот до того туринцы добыли уверенную викторию. Команда Массимилиано Аллегри разгромила «Удинезе» (3:0).

    И уж точно «Ювентус» постарается не допустить потери очков. Тем паче, оппонент сейчас выглядит откровенно бледно.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.72.

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    На викторию «Эмполи» дают — 5.27, ничья оценена — в 4.08.

    «Ювентус» явно наверняка будет максимально агрессивно атаковать с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа «Ювентуса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Фора «Ювентуса» -1.5 за 2.82.

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    «Эмполи» — «Ювентус»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 03.09.2023. Прогнозы на футбол. Туринцы начнут без увертюр!
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