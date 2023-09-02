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    «Урал» наберет очки в матче с «Ахматом»

    «Урал» — «Ахмат». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, РПЛ, 2 сентября 2023 года

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    «Урал»
    «Урал» сыграет на своем поле с «Ахматом» в рамках 7-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 13:00 мск. «Урал» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 02 Сентября 2023 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 13:00 Ахмат Ахмат
  • Грозный
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    «Урал»

    Сейчас командой Виктора Гончаренко можно только восхищаться. После 6-и туров «Урал» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 13-ю очками в активе. Пока что уральцы сохраняют победный настрой, но в последних матчах появились сложности.

    Команда проиграла «Зениту» со счетом 0:4. «Урал» совсем не смог ничего предложить сопернику, даже не нанеся ни одного удара в створ ворот. Петербургская команда полностью «съела» соперника.

    Коэффициенты матча Урал — Ахмат

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  • 2.353.353.25Бонус$9500
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    Это поражение можно списать на то, что «Зенит» был супермотивирован. До этого матча «Урал» выиграл 4 матча и однажды сыграл вничью. За этот период команда пропустила всего 3 гола при 8-и забитых.

    Все прогнозы на РПЛ

    У «Урала» есть прекрасная возможность продолжить побеждать и бороться за высокие места в таблице, ведь у «Ахмата» в последнее время игра не особо клеится.

    «Ахмат»

    Команда неважно стартовала в нынешнем сезоне. За этим последовала отставка главного тренера «Ахмата» Сергея Ташуева. После нескольких перестановок грозненская команда вновь заиграла.

    В последних 3-х матчах «Ахмат» победил «Оренбург» (4:0) и «Крылья Советов» (3:1), а также сыграл вничью со «Спартаком» (0:0). Команда явно на подъеме, но встреча с «Уралом» может закончить беспроигрышную серию.

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  • Сегодня

    • Сейчас у «Ахмата» есть возможность поправить свое турнирное положение, однако команде необходимо справиться с мощной обороной «Урала», ведь екатеринбургская команда красны мало пропускает.

    В последний раз «Ахмат» и «Урал» встречались в апреле этого года. В той встрече грозненская команда всухую обыграла соперника (2:0), забив по голу в каждом тайме. Однако, сейчас команды в другом положении, и результат может получится зеркальным.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Урала» предлагают — 2.35.

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    На викторию «Ахмата» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.35.

    У «Урала» точно будет игровое преимущество. Можно предположить, что хозяева все-таки заберут свои очки, но матч получится низовой.

    Наш прогноз — Победа «Урала». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Тотал 2.5 меньше за 1.75.

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    «Урал» — «Ахмат»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 02.09.2023. Прогнозы на футбол. «Урал» наберет очки в матче с «Ахматом»
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