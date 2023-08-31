ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис РубиалесКарьерный суицид. Зарвавшийся функционер оставил Испанию без женской сборной Эдуард Сперцян«Пари НН» — «Краснодар» 0:1. Онлайн Мохамед СалахТрансферный дайджест. 22 — 28 августа
  • 01:00
    • Касаткина одержала победу над Паркс в 1-м круге US Open
    Все новости спорта

    «Фенербахче» позволит себе немного расслабиться

    «Твенте» — «Фенербахче». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, Лига конференций, 31 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Твенте Прогнозы на Фенербахче Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Твенте» — «Фенербахче»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Фенербахче»
    31 августа в городе Энсхеде на стадионе «Гролс Весте» в ответном поединке финальной стадии квалификации Лиги конференций «Твенте» сыграет против турецкого «Фенербахче». Начало — в 20:00 по мск. «Твенте» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Августа 2023 года
    Твенте
  • Энсхеде
    •  Твенте 20:00 Фенербахче Фенербахче
  • Стамбул
    •

    «Твенте»

    В данной паре все предельно ясно. Неделю тому назад «Фенербахче» на своем поле разгромил соперника со счетом 5:1 и почти обеспечил себе выход в группу. Правда, голландцы весь второй тайм играли в меньшинстве.

    Стоит отметить, что «Твенте» этой неудачей прервал свою 4-матчевую победную серию с учетом всех турниров, в которой он пропустил только два гола, а забить смог аж 12 мячей.

    Коэффициенты матча Твенте — Фенербахче

    1X2Новым игрокам
  • 2.253.952.80Бонус$9500
    •

    Ранее в этом розыгрыше Лиги конференций клуб из Энсхеде преодолел два этапа. Справившись сперва по итогам овертайма с шведским «Хаммарбю», а затем дважды всухую одолев латвийский ФК «Рига» — 2:0 и 3:0.

    Все прогнозы на футбол

    В чемпионате Нидерландов, где «тюккерсы» отыграли пока только два матча, они идут среди лидеров, не потеряв еще ни одного очка.

    «Фенербахче»

    «Фенербахче» в этом розыгрыше Лиги конференций до этой стадии уже успел убрать со своего пути двоих соперников. Причем в данном турнире он пока выиграл все матчи.

    На втором этапе отбора «канарейки» легко преодолели барьер в лице молдавского «Зимбру», дважды его разгромив (5:0 и 4:0), а потом они дважды одолели словенский «Марибор» (3:1 и 3:0).

  • Карьерный суицид. Зарвавшийся функционер оставил Испанию без женской сборной
  • Испанский футбол получил шанс на очищение благодаря сексистскому скандалу
  • Вчера

    • В чемпионате Турции стамбульский коллектив выиграл оба проведенных матча, забив в них суммарно четыре гола, а пропустил в свои ворота только одну пробоину.

    К слову, в новом сезоне «Фенербахче» выиграл все семь проведенных встреч и четыре из них с крупным счетом. Забил он во всех этих поединках уже 24 гола.

    За четыре очных противостояния данных клубов они по два раза обыграли друг друга.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Твенте» — 2.12, победа «Фенербахче» — 3.05, ничья — 3.88.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Проход: «Фенербахче» — 1.01, «Твенте» — 11.00.

    Результат первого поединка позволяет туркам сыграть на удержание преимущества и просмотреть свой ближайший резерв, дав отдых лидерам. И этим должны воспользоваться хозяева поля, прервав победное шествие «Фенера» в этом сезоне.

    Также еще прогнозируем, что матч снова порадует изобилием голов и мячи влетят в обе стороны.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Ханфманн — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Алькарас — Кепфер
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Заневская — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Грузия — Венесуэла
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Южный Судан — Сербия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч США — Иордания
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:40
    •  2.04
  • Прогноз на матч Кот д’Ивуар — Бразилия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 12:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Словения — Кабо-Верде
  • Баскетбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Китай — Пуэрто-Рико
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Греция — Новая Зеландия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:40
    •  2.02
  • Прогноз на матч Иран — Испания
  • Баскетбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.88
  • Прогноз на матч Ахмат — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.65
  • Прогноз на матч Карацев — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Твенте» — «Фенербахче»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 31.08.2023. Прогнозы на футбол. «Фенербахче» позволит себе немного расслабиться
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры