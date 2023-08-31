31 августа в городе Энсхеде на стадионе «Гролс Весте» в ответном поединке финальной стадии квалификации Лиги конференций «Твенте» сыграет против турецкого «Фенербахче». Начало — в 20:00 по мск. «Твенте» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Твенте»

В данной паре все предельно ясно. Неделю тому назад «Фенербахче» на своем поле разгромил соперника со счетом 5:1 и почти обеспечил себе выход в группу. Правда, голландцы весь второй тайм играли в меньшинстве.

Стоит отметить, что «Твенте» этой неудачей прервал свою 4-матчевую победную серию с учетом всех турниров, в которой он пропустил только два гола, а забить смог аж 12 мячей.

Коэффициенты матча Твенте — Фенербахче 1X2Новым игрокам 2.253.952.80Бонус$9500

Ранее в этом розыгрыше Лиги конференций клуб из Энсхеде преодолел два этапа. Справившись сперва по итогам овертайма с шведским «Хаммарбю», а затем дважды всухую одолев латвийский ФК «Рига» — 2:0 и 3:0.

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В чемпионате Нидерландов, где «тюккерсы» отыграли пока только два матча, они идут среди лидеров, не потеряв еще ни одного очка.

«Фенербахче»

«Фенербахче» в этом розыгрыше Лиги конференций до этой стадии уже успел убрать со своего пути двоих соперников. Причем в данном турнире он пока выиграл все матчи.

На втором этапе отбора «канарейки» легко преодолели барьер в лице молдавского «Зимбру», дважды его разгромив (5:0 и 4:0), а потом они дважды одолели словенский «Марибор» (3:1 и 3:0).

В чемпионате Турции стамбульский коллектив выиграл оба проведенных матча, забив в них суммарно четыре гола, а пропустил в свои ворота только одну пробоину.

К слову, в новом сезоне «Фенербахче» выиграл все семь проведенных встреч и четыре из них с крупным счетом. Забил он во всех этих поединках уже 24 гола.

За четыре очных противостояния данных клубов они по два раза обыграли друг друга.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Твенте» — 2.12, победа «Фенербахче» — 3.05, ничья — 3.88.

Проход: «Фенербахче» — 1.01, «Твенте» — 11.00.

Результат первого поединка позволяет туркам сыграть на удержание преимущества и просмотреть свой ближайший резерв, дав отдых лидерам. И этим должны воспользоваться хозяева поля, прервав победное шествие «Фенера» в этом сезоне.

Также еще прогнозируем, что матч снова порадует изобилием голов и мячи влетят в обе стороны.