«Фиорентина» сыграет на своем поле против венского «Рапида» в рамках ответного матча заключительного раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 31 августа, начало — в 21:00 мск. «Фиорентина» — «Рапид» Вена: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

«Фиорентина» на прошлой неделе проиграл на поле «Рапида» со счетом 0:1.

Результат неприятный, однако его сложно назвать справедливым. Соперник реализовал, по сути, своей единственный момент в матче.

Коэффициенты матча Фиорентина — Рапид Вена 1X2Новым игрокам 1.187.5016.00Бонус$9500

Клуб из Флоренции контролировал ситуацию на поле с первой и до последней минуты, но так и не смог хотя бы сравнять счет.

Через несколько дней «Фиорентина» сыграла вничью на своем поле с «Лечче» (2:2) в рамках Серии А. Команда Винченцо Итальяно вела 2:0, но в итоге позволила сопернику отыграть, пропустив после перерыва два мяча.

«Рапид»

«Рапид», безусловно, удивил, и в том числе тем, что ни разу не пропустил в игре с действующим победителем Лиги конференций.

Однако венский клуб, по всей видимости, оставил все силы в этом матче.

В минувшее воскресенье «Рапид» не справился на своем поле со скромным «Тиролем». Игра завершилась вничью 1:1.

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Но также стоит отметить, что «Рапид» провел в новом сезоне уже девять официальных матчей, в которых потерпел лишь одно поражение и одержал пять побед.

Прогноз и ставка

На «Фиорентину» в этом матче можно поставить за 1.16, ничью букмекеры предлагают за 7.40, а победу «Рапида» — за 15.25.

Дома «Виола», скорее всего, совершит камбэк. Австрийским клубам всегда с трудом даются гостевые матчи.

Ставка — победа «Фиорентины» + тотал больше 3,5 за 2.27.