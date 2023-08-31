«Фиорентина»
«Фиорентина» на прошлой неделе проиграл на поле «Рапида» со счетом 0:1.
Результат неприятный, однако его сложно назвать справедливым. Соперник реализовал, по сути, своей единственный момент в матче.
Коэффициенты матча Фиорентина — Рапид Вена
Клуб из Флоренции контролировал ситуацию на поле с первой и до последней минуты, но так и не смог хотя бы сравнять счет.
Через несколько дней «Фиорентина» сыграла вничью на своем поле с «Лечче» (2:2) в рамках Серии А. Команда Винченцо Итальяно вела 2:0, но в итоге позволила сопернику отыграть, пропустив после перерыва два мяча.
«Рапид»
«Рапид», безусловно, удивил, и в том числе тем, что ни разу не пропустил в игре с действующим победителем Лиги конференций.
Однако венский клуб, по всей видимости, оставил все силы в этом матче.
В минувшее воскресенье «Рапид» не справился на своем поле со скромным «Тиролем». Игра завершилась вничью 1:1.
Все прогнозы на Лигу конференций
Но также стоит отметить, что «Рапид» провел в новом сезоне уже девять официальных матчей, в которых потерпел лишь одно поражение и одержал пять побед.
Прогноз и ставка
На «Фиорентину» в этом матче можно поставить за 1.16, ничью букмекеры предлагают за 7.40, а победу «Рапида» — за 15.25.
Дома «Виола», скорее всего, совершит камбэк. Австрийским клубам всегда с трудом даются гостевые матчи.
Ставка — победа «Фиорентины» + тотал больше 3,5 за 2.27.