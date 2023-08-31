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    Сможет ли «Фиорентина» совершить камбэк в противостоянии с «Рапидом»?

    «Фиорентина» — «Рапид» Вена. Ставка (к. 2.27) и прогноз на Лигу конференций 31 августа 2023 года

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    «Фиорентина» проиграла «Рапиду» в первом матче со счетом 0:1
    «Фиорентина» сыграет на своем поле против венского «Рапида» в рамках ответного матча заключительного раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 31 августа, начало — в 21:00 мск. «Фиорентина» — «Рапид» Вена: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Августа 2023 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 21:00 Рапид Вена Рапид Вена
  • Вена
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    «Фиорентина»

    «Фиорентина» на прошлой неделе проиграл на поле «Рапида» со счетом 0:1.

    Результат неприятный, однако его сложно назвать справедливым. Соперник реализовал, по сути, своей единственный момент в матче.

    Коэффициенты матча Фиорентина — Рапид Вена

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    Клуб из Флоренции контролировал ситуацию на поле с первой и до последней минуты, но так и не смог хотя бы сравнять счет.

    Через несколько дней «Фиорентина» сыграла вничью на своем поле с «Лечче» (2:2) в рамках Серии А. Команда Винченцо Итальяно вела 2:0, но в итоге позволила сопернику отыграть, пропустив после перерыва два мяча.

    «Рапид»

    «Рапид», безусловно, удивил, и в том числе тем, что ни разу не пропустил в игре с действующим победителем Лиги конференций.

    Однако венский клуб, по всей видимости, оставил все силы в этом матче.

    В минувшее воскресенье «Рапид» не справился на своем поле со скромным «Тиролем». Игра завершилась вничью 1:1.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Но также стоит отметить, что «Рапид» провел в новом сезоне уже девять официальных матчей, в которых потерпел лишь одно поражение и одержал пять побед.

    Прогноз и ставка

    На «Фиорентину» в этом матче можно поставить за 1.16, ничью букмекеры предлагают за 7.40, а победу «Рапида» — за 15.25.

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    Дома «Виола», скорее всего, совершит камбэк. Австрийским клубам всегда с трудом даются гостевые матчи.

    Ставка — победа «Фиорентины» + тотал больше 3,5 за 2.27.

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    «Фиорентина» — «Рапид» Вена: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 31.08.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Фиорентина» совершить камбэк в противостоянии с «Рапидом»?
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