«Днепр-1» сыграет против команды «Спартак» Трнава в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 31 августа, начало — в 21:00 мск. «Днепр-1» — «Спартак» Трнава: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Днепр-1»

В этой паре пока еще ничего не ясно. Соперники не смогли определить победителя в первой игре противостояния. «Днепр-1» обменялся голами со словацким «Спартаком» (1:1).

Украинский клуб выездную игру может занести себе в плюс. Во-первых «Днепр-1» практически весь матч играл в меньшинстве — на 5-й минуте матча красную карточку получил полузащитник команды Эдуард Сарапий.

Во-вторых «Днепр» смог уйти от поражения, на 67-й минуте матча спасительный гол забил другой полузащитник Александр Пихаленок.

Все прогнозы на футбол

Из-за участия в финале квалификации Лиги конференций «Днепр-1» перенёс матч 5-го тура чемпионата Украины против команды «Лех».

«Спартак» Трнава

«Спартак» не смог сломить сопротивление украинского соперника в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги конференций (1:1). Хотя шансы у словацкой команды были, в составе клуба из Трнавы отличился Кельвин Офори. Полузащитник словацкого «Спартака» забил гол на 55-й минуте матча.

«Спартак» Трнава еврокубковую кампанию начал со второго раунда Лиги конференций. На этой стадии словацкий клуб обыграл латвийский коллектив «Ауда» (4:1 — победа дома и 1:1 — ничья в гостях).

На третьей стадии квалификации «спартаковцам» из Трнавы пришлось совершить камбэк в дуэли с польским «Лехом». Сначала словацкий коллектив в гостевой втрече уступил со счетом 1:2. Но в ответом поединке «Спартак» взял у польского визави реванш (3:1). Таким образом команда из Словакии оказалась в финале квалификации Лиги конференций.

В чемпионате Словакии «Спартак» занимает 7-е место с 5 очками в активе. От лидера — «Жилиы» отставание составляет 7 баллов. В 5-м туре внутреннего первенства «Спартак» Трнава разошёлся миром с ФК «Скалица» (0:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры не могут определиться с фаворитом пары. На победу команды «Днепр-1» можно поставить за 2.60, ничью оценивают в 3.38. А на победу «Спартака» — 2.64.

Прогноз: Это будет игра, в котором может решить один гол. Футболисты «Днепра» и словацкого «Спартака» вряд ли устроят шоу из забитых мячей.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.81.

Альтернативный прогноз: Также есть вероятность, что в матче отличатся обе команды.

Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.75.