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    Кто окажется в Лиге конференций после дуэли?

    «Днепр-1» — «Спартак» Трнава. Ставка (к. 1.81) и прогноз на футбол, финал квалификации Лиги конференций, 31 августа 2023 года

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    «Спартак» Трнава — «Днепр-1»
    «Днепр-1» сыграет против команды «Спартак» Трнава в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 31 августа, начало — в 21:00 мск. «Днепр-1» — «Спартак» Трнава: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Августа 2023 года
    Днепр-1
  • Днепр
    •  Днепр-1 21:00 Спартак Трнава Спартак Трнава
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Днепр-1»

    В этой паре пока еще ничего не ясно. Соперники не смогли определить победителя в первой игре противостояния. «Днепр-1» обменялся голами со словацким «Спартаком» (1:1).

    Украинский клуб выездную игру может занести себе в плюс. Во-первых «Днепр-1» практически весь матч играл в меньшинстве — на 5-й минуте матча красную карточку получил полузащитник команды Эдуард Сарапий.

    Во-вторых «Днепр» смог уйти от поражения, на 67-й минуте матча спасительный гол забил другой полузащитник Александр Пихаленок.

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    Из-за участия в финале квалификации Лиги конференций «Днепр-1» перенёс матч 5-го тура чемпионата Украины против команды «Лех».

    «Спартак» Трнава

    «Спартак» не смог сломить сопротивление украинского соперника в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги конференций (1:1). Хотя шансы у словацкой команды были, в составе клуба из Трнавы отличился Кельвин Офори. Полузащитник словацкого «Спартака» забил гол на 55-й минуте матча.

    «Спартак» Трнава еврокубковую кампанию начал со второго раунда Лиги конференций. На этой стадии словацкий клуб обыграл латвийский коллектив «Ауда» (4:1 — победа дома и 1:1 — ничья в гостях).

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    • На третьей стадии квалификации «спартаковцам» из Трнавы пришлось совершить камбэк в дуэли с польским «Лехом». Сначала словацкий коллектив в гостевой втрече уступил со счетом 1:2. Но в ответом поединке «Спартак» взял у польского визави реванш (3:1). Таким образом команда из Словакии оказалась в финале квалификации Лиги конференций.

    В чемпионате Словакии «Спартак» занимает 7-е место с 5 очками в активе. От лидера — «Жилиы» отставание составляет 7 баллов. В 5-м туре внутреннего первенства «Спартак» Трнава разошёлся миром с ФК «Скалица» (0:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не могут определиться с фаворитом пары. На победу команды «Днепр-1» можно поставить за 2.60, ничью оценивают в 3.38. А на победу «Спартака» — 2.64.

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    Прогноз: Это будет игра, в котором может решить один гол. Футболисты «Днепра» и словацкого «Спартака» вряд ли устроят шоу из забитых мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.81.

    Альтернативный прогноз: Также есть вероятность, что в матче отличатся обе команды.

    Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.75.

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    «Днепр-1» — «Спартак» Трнава: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 31.08.2023. Прогнозы на футбол. Кто окажется в Лиге конференций после дуэли?
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