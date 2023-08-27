«Крылья Советов» на своем поле сыграет против «Балтики» в рамках 6-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 27 августа, начало — в 17:30 мск. «Крылья Советов» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крылья Советов»

Команда выдала неплохой старт сезона, занимая после 5-и туров 7-е место в таблице РПЛ с 8-ю очками в активе. «Крылья Советов» отстает от 3-й строчке всего на 2 балла и может бороться за лидерские позиции, если продолжит стабильно набирать очки.

Команда постепенно сбавляет обороты, но все равно держится на плаву. В первых 4-х встречах РПЛ «Крылья Советов» дважды победили и столько же раз сыграли вничью.

Коэффициенты матча Крылья Советов — Балтика 1X2Новым игрокам 2.173.553.25Бонус$9500

Только в последнем туре команда проиграла сверхмотивированному «Рубину» (1:2). Все голы оба коллектива забили еще в 1-м тайме. В той встрече «Крылья Советов» имели игровое преимущество, но не смогли дожать соперника.

Все прогнозы на РПЛ

В предстоящем матче команда встретится с «Балтикой», которая пока не нашла свою игру и плетется на дне турнирной таблицы. «Крылья» не должны сплоховать перед своими болельщиками, ведь команда уже показала, что может выступать ярно на своем поле.

Чего только стоит домашняя игра против «Ростова», где самарцы разгромили соперника со счетом 5:1. В том матче дублем отметился 19-летний форвард «Крыльев» Никита Салтыков.

«Балтика»

Команда занимает только 15-е место в таблице РПЛ с 3 очками после 5-и туров. У «Балтики» много проблем, а времени на раскачку не так много. Предстоящий матч против «Крыльев» будет очередным испытанием для команды Сергея Игнашевича.

У «Балтики» большие проблемы с результативностью. За 5 матчей в нынешнем сезоне РПЛ команда забила только 3 мяча, пропустив при этом 8.

К слову, в последних 2-х турах «Балтика» проиграла «Динамо» (0:2) и «Уралу» (0:1), так и не открыв счет своим голам. Очевидно, что калининградская команда попала в яму, из которой нужно срочно выбираться.

В предстоящем матче «Балтика» точно не будет фаворитом. Команда не сможет полностью владеть инициативой, поэтому будет ждать своих шансов у чужих ворот.

Примечательно, что в Кубке России «Балтика» обыграла на чужом поле «Ахмат» (2:0). Калининградцы забили по голу в каждом тайме.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Крыльев Советов» предлагают — 2.17.

На викторию «Балтики» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.55.

«Крылья» будут доминировать и наверняка реализуют свои моменты. Можно предположить, что хозяева одержат победу, но «Балтика» все-таки сможет забить.

Наш прогноз — Победа «Крыльев Советов». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.17. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 1.75.