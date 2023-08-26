26 августа в Москве в 6-м туре российской Премьер-лиги «Спартак» сыграет с «Ахматом» из Грозного. Начало игры — в 19:30 по мск. «Спартак» — «Амат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

Московский коллектив неплохо стартовал в новом сезоне российской Премьер-лиги. Сначала «красно-белые» смогли в родных стенах переиграть «Оренбург» (3:2), а затем также на своем поле справились с калининградской «Балтики» (2:1).

После этого москвичи на выезде разгромили казанский «Рубин» (4:1). Но после этого пошла череда неудач. Команда из столицы России сначала на выезде проиграла «Уралу» из Екатеринбурга (2:3), а затем на своем стадионе уступила питерскому «Зениту» (1:3).

Коэффициенты матча Спартак — Ахмат 1X2Новым игрокам 1.684.154.60Бонус$9500

Команда из Москвы сейчас занимает шестое место в турнирной таблице. В активе подопечных Гильермо Абаскаля сейчас девять баллов. Они на четыре пункта отстают от лидирующих «Краснодара» и «Урала». Также выше находятся московские «Динамо» и ЦСКА и питерский «Зенит».

Все прогнозы на РПЛ

В Кубке России команда из столицы страны дважды победила. Сначала «Спартак» сломил сопротивление «Краснодар» (2:1), а потом оказался сильнее «Пари НН» из Нижнего Новгорода (5:4). «Красно-белые» уверенно лидируют в турнирной таблице РПЛ.

«Ахмат»

Команда из Грозного откровенно плохо стартовала в новом сезоне чемпионата России. В матче первого тура грозненцы на своем поле проиграли самарским «Крыльям Советов» (1:2), а после этого также в родных стенах уступили и московскому ЦСКА (2:3).

Только после этого грозненский коллектив смог выиграть. В гостях был повержен «Сочи» (2:1). Потом «зелено-белые» также на выезде уступили «Пари НН» из Нижнего Новгорода (0:2), а в поединке последнего тура дома разгромили «Оренбург» (3:0).

По итогам пяти туров подопечные Мирослава Ромащенко, который сменил у руля команды Сергея Ташуева, только шесть очков. Команда находится на девятом месте в турнирной таблице и является середняком российской Премьер-лиги.

В Кубке России «Ахмат» дважды проиграл. В первом матче команда из Грозного на выезде проиграла «Зениту» из Санкт-Петербурга (0:2), а во второй встрече в родных стенах уступил калининградской «Балтике» (0:2). Грозненцы идут последними в своей группе.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спартака» предлагают поставить за 1.70.

На викторию «Ахмата» дают 4.60, ничья оценена в 4.10.

Сделаем ставку на то, что «Спартак» сможет добыть победу.

Также поставим на то, что поединок будет результативным и команды смогут забить минимум четыре мяча на двоих.