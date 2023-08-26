«Севилья» сыграет на своем поле с «Жироной» в рамках 3-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 26 августа, начало — в 22:30 мск. «Севилья» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

Коллектив из одноименного города также неудачно стартовал в новом сезоне. Севильцы в родных стенах уступили «Валенсии» (1:2) и на выезде «Алавесу» (3:4) в Ла Лиге.

Также «красно-белые» провели поединок за Суперкубок УЕФА, в котором по пенальти проиграли английскому «Манчестер Сити» (1:1, 4:5 по пенальти).

Минувший сезон чемпионата Испании был для команды из Севильи не очень удачным — «нервионцы» смогли финишировать только на 12-й позиции в турнирной таблице. Зато «Севилья» выиграла Лигу Европы.

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В трех последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел поражение, а в четырех последних — не выиграл, поэтому хозяева явно не в плохой форме.

«Жирона»

Клуб неплохо стартовал в новом сезоне Ла Лиги. После выездной ничьей с «Реал Сосьедадом» (1:1) в первом туре он разгромил на своем поле «Хетафе» (3:0) — во втором.

Каталонцы активно провела контрольные поединки. «Жирона» в шести спаррингах добыла четыре победы при одном поражении и одной ничьей.

Причем в последнем спарринге «Жирона» добыла победу. Последняя вышла натужной, ведь «Лацио» оказал серьезное сопротивление (2:1).

В восьми последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение при пяти победах и двух ничьих, так что у него отличная форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Севилью», коэффициент на победу которой равен 2,09. Успех «Жироны» оценивается в 3,60, ничья — в 3,36.

В четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,78.

Еще один вариант ставки — «Жирона» не проиграет и обе команды забьют за 2,82, ведь четырех последних матчах забивали оба соперника, а «Севилья» не выигрывала.