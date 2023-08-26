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    «Севилья» — «Жирона». Ставка (к. 1.78) и прогноз на футбол, Примера, 26 августа 2023 года

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    «Севилья» — фаворит матча
    «Севилья» сыграет на своем поле с «Жироной» в рамках 3-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 26 августа, начало — в 22:30 мск. «Севилья» — «Жирона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 26 Августа 2023 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 22:30 Жирона Жирона
  • Испания. Примера
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    «Севилья»

    Коллектив из одноименного города также неудачно стартовал в новом сезоне. Севильцы в родных стенах уступили «Валенсии» (1:2) и на выезде «Алавесу» (3:4) в Ла Лиге.

    Также «красно-белые» провели поединок за Суперкубок УЕФА, в котором по пенальти проиграли английскому «Манчестер Сити» (1:1, 4:5 по пенальти).

    Минувший сезон чемпионата Испании был для команды из Севильи не очень удачным — «нервионцы» смогли финишировать только на 12-й позиции в турнирной таблице. Зато «Севилья» выиграла Лигу Европы.

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    В трех последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел поражение, а в четырех последних — не выиграл, поэтому хозяева явно не в плохой форме.

    «Жирона»

    Клуб неплохо стартовал в новом сезоне Ла Лиги. После выездной ничьей с «Реал Сосьедадом» (1:1) в первом туре он разгромил на своем поле «Хетафе» (3:0) — во втором.

    Каталонцы активно провела контрольные поединки. «Жирона» в шести спаррингах добыла четыре победы при одном поражении и одной ничьей.

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    • Причем в последнем спарринге «Жирона» добыла победу. Последняя вышла натужной, ведь «Лацио» оказал серьезное сопротивление (2:1).

    В восьми последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь одно поражение при пяти победах и двух ничьих, так что у него отличная форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Севилью», коэффициент на победу которой равен 2,09. Успех «Жироны» оценивается в 3,60, ничья — в 3,36.

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    В четырех последних матчах хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,78.

    Еще один вариант ставки — «Жирона» не проиграет и обе команды забьют за 2,82, ведь четырех последних матчах забивали оба соперника, а «Севилья» не выигрывала.

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    «Севилья» — «Жирона»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 26.08.2023. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Севилья» беспроигрышную серию «Жироны»?
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