«Кубань» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 7-го тура чемпионата России. Матч пройдет 26 августа, начало — в 18:30 мск. «Кубань» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кубань»

Краснодарцы стартовали крайне неудачно. По всей видимости, придется кубанскому клубу скромно сражаться за выживание.

«Кубань» сейчас пребывает на 17 месте в турнирной таблице. Причем в 6 матчах команда сумела добыть всего лишь одну победу.

Коэффициенты матча Кубань — Алания 1X2Новым игрокам 3.853.452.00Бонус$9500

А вот в своем последнем поединке «Кубань» потерпела неудачу. Команда Александра Григоряна с минимальным счетом уступила «Шиннику».

Прогнозы на ФНЛ

Зато до того «Кубань» отобрала два очка у прекрасно стартовавшего «Сокола». Встреча с саратовцами завершилась без забитых мячей.

Наверняка краснодарцы постараются дать бой одному из лидеров дивизиона. Команде Григоряна уж точно будет не занимать мотивации на этот поединок.

«Алания»

«Алания» в нынешнем сезоне надеется на повышение в классе. Вот только на данный момент «барсы» занимают 3 место.

Главным бичом команды является нестабильность результатов. Да и атака пока не выдает на гора высокую результативность.

В минувшем туре чемпионата «Алания» разжилась тремя очками. Владикавказцы переиграли «Родину» со счетом 2:1.

До того «барсы» расправились еще и с мощным «Торпедо» (2:0). Так что пока Олегу Василенко удается давать нужный результат.

Нет сомнений, что в этом матче гости постараются победить. Из пяти последних очных поединков с кубанцами «Алания» выиграла трижды.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Алании» предлагают — 1.93.

На викторию «Кубани» дают — 3.76, ничья оценена — в 3.50.

«Барсы» явно метят в лидеры, и наверняка сохранят победную концентрацию до последних минут матча .

Наш прогноз — Победа «Алании» во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.28. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.