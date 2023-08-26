«Кубань»
Краснодарцы стартовали крайне неудачно. По всей видимости, придется кубанскому клубу скромно сражаться за выживание.
«Кубань» сейчас пребывает на 17 месте в турнирной таблице. Причем в 6 матчах команда сумела добыть всего лишь одну победу.
Коэффициенты матча Кубань — Алания
А вот в своем последнем поединке «Кубань» потерпела неудачу. Команда Александра Григоряна с минимальным счетом уступила «Шиннику».
Зато до того «Кубань» отобрала два очка у прекрасно стартовавшего «Сокола». Встреча с саратовцами завершилась без забитых мячей.
Наверняка краснодарцы постараются дать бой одному из лидеров дивизиона. Команде Григоряна уж точно будет не занимать мотивации на этот поединок.
«Алания»
«Алания» в нынешнем сезоне надеется на повышение в классе. Вот только на данный момент «барсы» занимают 3 место.
Главным бичом команды является нестабильность результатов. Да и атака пока не выдает на гора высокую результативность.
В минувшем туре чемпионата «Алания» разжилась тремя очками. Владикавказцы переиграли «Родину» со счетом 2:1.
До того «барсы» расправились еще и с мощным «Торпедо» (2:0). Так что пока Олегу Василенко удается давать нужный результат.
Нет сомнений, что в этом матче гости постараются победить. Из пяти последних очных поединков с кубанцами «Алания» выиграла трижды.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Алании» предлагают — 1.93.
На викторию «Кубани» дают — 3.76, ничья оценена — в 3.50.
«Барсы» явно метят в лидеры, и
Наш прогноз — Победа «Алании» во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.28. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.