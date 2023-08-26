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    «Алания» додавит кубанцев

    «Кубань» — «Алания». Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, Первая лига, 26 августа 2023 года

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    «Алания»
    «Кубань» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 7-го тура чемпионата России. Матч пройдет 26 августа, начало — в 18:30 мск. «Кубань» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 26 Августа 2023 года
    Кубань
  • Краснодар
    •  Кубань 18:30 Алания Алания
  • Владикавказ
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    «Кубань»

    Краснодарцы стартовали крайне неудачно. По всей видимости, придется кубанскому клубу скромно сражаться за выживание.

    «Кубань» сейчас пребывает на 17 месте в турнирной таблице. Причем в 6 матчах команда сумела добыть всего лишь одну победу.

    Коэффициенты матча Кубань — Алания

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    А вот в своем последнем поединке «Кубань» потерпела неудачу. Команда Александра Григоряна с минимальным счетом уступила «Шиннику».

    Прогнозы на ФНЛ

    Зато до того «Кубань» отобрала два очка у прекрасно стартовавшего «Сокола». Встреча с саратовцами завершилась без забитых мячей.

    Наверняка краснодарцы постараются дать бой одному из лидеров дивизиона. Команде Григоряна уж точно будет не занимать мотивации на этот поединок.

    «Алания»

    «Алания» в нынешнем сезоне надеется на повышение в классе. Вот только на данный момент «барсы» занимают 3 место.

    Главным бичом команды является нестабильность результатов. Да и атака пока не выдает на гора высокую результативность.

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    • В минувшем туре чемпионата «Алания» разжилась тремя очками. Владикавказцы переиграли «Родину» со счетом 2:1.

    До того «барсы» расправились еще и с мощным «Торпедо» (2:0). Так что пока Олегу Василенко удается давать нужный результат.

    Нет сомнений, что в этом матче гости постараются победить. Из пяти последних очных поединков с кубанцами «Алания» выиграла трижды.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Алании» предлагают — 1.93.

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    На викторию «Кубани» дают — 3.76, ничья оценена — в 3.50.

    «Барсы» явно метят в лидеры, и наверняка сохранят победную концентрацию до последних минут матча.

    Наш прогноз — Победа «Алании» во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.28. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.

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    «Кубань» — «Алания»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 26.08.2023. Прогнозы на футбол. «Алания» додавит кубанцев
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