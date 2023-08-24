«Тобол»
«Тобол» преодолел все три стадии квалификации Лиги конференций. В 3-м раунде коллектив из Казахстана оказася сильнее ирландского «Дерри Сити». Соперникам пришлось определять победителя в серии послематчевых пенальти (6:5 — победа «Тобола»).
В первом туре бронзовый призер чемпионата Казахстана переиграл в двухматчевой дуэли финскую «Хонку» (2:1 — победа дома и 0:0 — ничья в гостях).
Во втором раунде квалификации «Тобол» прошел швейцарский «Базель» (1:2 — поражение дома и 3:1 — победа в гостях).
Все прогнозы на Лигу конференций
В чемпионате Казахстана «Тобол» идет на 6-м месте с 27 очками. В рамках 20 тура внутреннего первенства костанайцы обменялись голами с «Актобе» (1:1).
«Виктория»
«Виктория» входит в топ-3 чешского чемпионата. В активе команды 10 очков после 5 туров, от лидера — «Славии» отставание составляет 5 пунктов.
В минувшем туре внутреннего чемпионата «Виктория» обыграл на своем поле «Сигму» (2:1). К слову выигрышная серия коллектива из Чехии составляет вот уже шесть матчей.
В Лиге конференций «Виктория» начинала путь со 2-го отборочного раунда. На этой стадии команда нанесла поражение коллективу «Дрита» из Косово (0:0 — ничья дома и 2:1 — победа в гостях).
В третьей стадии квалификации «Виктория» переиграла мальтийскую «Гзиру» (4:0 — победа дома и 2:0 — победа в гостях).
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом поединке верят в гостей. На победу «Тобола» можно поставить за 4.39, ничью оценивают в 3.72. А на победу «Виктории» — 1.79.
Прогноз: «Виктория» сейчас на ходу и скорее всего продлит победную серию. Можно с уверенностью сказать, что игра получится открытой и соперники забьют как минимум два гола.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.93.
Альтернативный прогноз: Или можно ожидать от оппонентов результативных действий.
Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.82.