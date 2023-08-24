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    Даст ли «Тобол» бой именитому сопернику?

    «Тобол» — «Виктория». Ставка (к. 1.93) и прогноз на футбол, финал квалификации Лиги конференций, 24 августа 2023 года

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    «Тобол» сыграет на своем поле с чешской «Викторией» в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 24 августа, начало — в 17:00 мск. «Тобол» — «Виктория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Августа 2023 года
    Тобол
  • Костанай
    •  Тобол 17:00 Виктория Пльзень Виктория Пльзень
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    «Тобол»

    «Тобол» преодолел все три стадии квалификации Лиги конференций. В 3-м раунде коллектив из Казахстана оказася сильнее ирландского «Дерри Сити». Соперникам пришлось определять победителя в серии послематчевых пенальти (6:5 — победа «Тобола»).

    В первом туре бронзовый призер чемпионата Казахстана переиграл в двухматчевой дуэли финскую «Хонку» (2:1 — победа дома и 0:0 — ничья в гостях).

    Во втором раунде квалификации «Тобол» прошел швейцарский «Базель» (1:2 — поражение дома и 3:1 — победа в гостях).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В чемпионате Казахстана «Тобол» идет на 6-м месте с 27 очками. В рамках 20 тура внутреннего первенства костанайцы обменялись голами с «Актобе» (1:1).

    «Виктория»

    «Виктория» входит в топ-3 чешского чемпионата. В активе команды 10 очков после 5 туров, от лидера — «Славии» отставание составляет 5 пунктов.

    В минувшем туре внутреннего чемпионата «Виктория» обыграл на своем поле «Сигму» (2:1). К слову выигрышная серия коллектива из Чехии составляет вот уже шесть матчей.

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    • В Лиге конференций «Виктория» начинала путь со 2-го отборочного раунда. На этой стадии команда нанесла поражение коллективу «Дрита» из Косово (0:0 — ничья дома и 2:1 — победа в гостях).

    В третьей стадии квалификации «Виктория» переиграла мальтийскую «Гзиру» (4:0 — победа дома и 2:0 — победа в гостях).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке верят в гостей. На победу «Тобола» можно поставить за 4.39, ничью оценивают в 3.72. А на победу «Виктории» — 1.79.

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    Прогноз: «Виктория» сейчас на ходу и скорее всего продлит победную серию. Можно с уверенностью сказать, что игра получится открытой и соперники забьют как минимум два гола.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.93.

    Альтернативный прогноз: Или можно ожидать от оппонентов результативных действий.

    Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.82.

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    1.92
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    «Тобол» — «Виктория»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 24.08.2023. Прогнозы на футбол. Даст ли «Тобол» бой именитому сопернику?
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