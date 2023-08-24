«Тобол» сыграет на своем поле с чешской «Викторией» в рамках финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 24 августа, начало — в 17:00 мск. «Тобол» — «Виктория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тобол»

«Тобол» преодолел все три стадии квалификации Лиги конференций. В 3-м раунде коллектив из Казахстана оказася сильнее ирландского «Дерри Сити». Соперникам пришлось определять победителя в серии послематчевых пенальти (6:5 — победа «Тобола»).

В первом туре бронзовый призер чемпионата Казахстана переиграл в двухматчевой дуэли финскую «Хонку» (2:1 — победа дома и 0:0 — ничья в гостях).

Во втором раунде квалификации «Тобол» прошел швейцарский «Базель» (1:2 — поражение дома и 3:1 — победа в гостях).

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В чемпионате Казахстана «Тобол» идет на 6-м месте с 27 очками. В рамках 20 тура внутреннего первенства костанайцы обменялись голами с «Актобе» (1:1).

«Виктория»

«Виктория» входит в топ-3 чешского чемпионата. В активе команды 10 очков после 5 туров, от лидера — «Славии» отставание составляет 5 пунктов.

В минувшем туре внутреннего чемпионата «Виктория» обыграл на своем поле «Сигму» (2:1). К слову выигрышная серия коллектива из Чехии составляет вот уже шесть матчей.

В Лиге конференций «Виктория» начинала путь со 2-го отборочного раунда. На этой стадии команда нанесла поражение коллективу «Дрита» из Косово (0:0 — ничья дома и 2:1 — победа в гостях).

В третьей стадии квалификации «Виктория» переиграла мальтийскую «Гзиру» (4:0 — победа дома и 2:0 — победа в гостях).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке верят в гостей. На победу «Тобола» можно поставить за 4.39, ничью оценивают в 3.72. А на победу «Виктории» — 1.79.

Прогноз: «Виктория» сейчас на ходу и скорее всего продлит победную серию. Можно с уверенностью сказать, что игра получится открытой и соперники забьют как минимум два гола.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.93.

Альтернативный прогноз: Или можно ожидать от оппонентов результативных действий.

Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.82.