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    «Айнтрахт» начнет свой путь в Лиге конференций с победы

    «Левски» — «Айнтрахт». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 24 августа 2023 года

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    «Айнтрахт»
    «Левски» из Болгарии сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» в рамках первого матча финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 24 августа, начало — в 20:00 мск. «Левски» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Августа 2023 года
    Левски София
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Левски София 20:00 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
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    «Левски»

    Команда добралась до финала квалификации ЛК, где встретится с «Айнтрахтом», который куда сильнее «Левски». Болгарская команда прошла непростой путь в квалификации, а также не совсем гладко выступает в чемпионате своей страны.

    Сейчас «Левски» занимает только 7-е место в таблице чемпионате Болгарии, отставая от 1-й строчки на 7 баллов. За 5 матчей в рамках этого турнира команда пропустила 5 голов при 12-и забитых.

    Коэффициенты матча Левски София — Айнтрахт Ф

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    В Лиге конференций «Левски» прошел двоих соперников. Сначала команда обыграла «Шкупи» (2:0 и 1:0), а затем одолела «Хапоэль», но испытала большие проблемы.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В 1-м матче команда сыграла вничью со счетом 0:0, а во 2-м матче счет был 1:1, но на 90+6-й минуте «Левски» зубами вырвал победу и вышел в финал на «Айнтрахт». Болгарская команда имеет не так много шансов пройти немцев, но при своих болельщиках «Левски» попытается дать результат.

    «Айнтрахт»

    Команда является крепким середняком в чемпионате Германии. В прошлом сезоне Бундеслиги «Айнтрахт» занял 7-е место, отстав всего на один балл от зоны Лиги Европы, но сейчас команда напрямую попала в финал квалификации ЛК.

    В нынешнем сезоне есть большие ожидания от игры «Айнтрахта», причем команда стартовала очень бодро. После не совсем удачного результата в контрольных встречах (5 матчей — 2 поражения, 2 ничьи и 1 победа) «Айнтрахт» не оставил и следа от «Локомотива Лейпцига» (7:0) в Кубке Германии.

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    • Затем команда начала сезона 2023/2024 Бундеслиги с победы над «Дармштадтом» (1:0). Единственный гол «Айнтрахт» забил на 40-й минуте встречи. Несмотря на это, команда не смогла полностью захватить инициативу, все таки «Дармштадт» имел возможность забить, но ничего не получилось.

    В предстоящем матче «Левски» попытается противостоять немецкой команде, но «Айнтрахт» выглядит куда мощнее. В обойме «Айнтрахта» есть много футболистов, которые могут решить исход матча.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Айнтрахта» предлагают — 1.48.

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    На викторию «Левски» дают — 6.60, ничья оценена — в 4.50.

    «Айтрахт» сыграл всего пару матчей в нынешнем сезоне и сразу набрал ход. Можно предположить, что немецкая команда начнет свой путь в Лиге конференций с убедительной победы.

    Наш прогноз — Индивидуальный тотал «Айнтрахта» 2 больше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Победа «Айнтрахта» с форой -1 за 1.77.

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    «Левски» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 24.08.2023. Прогнозы на футбол. «Айнтрахт» начнет свой путь в Лиге конференций с победы
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