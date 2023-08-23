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    Пройдет ли «Коринтианс» «Эстудиантес»?

    «Коринтианс» — «Эстудиантес». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 23 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Коринтианс» — «Эстудиантес»
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    «Коринтианс» — фаворит матча
    «Коринтианс» сыграет на своем поле с «Эстудиантесом» в первого матча четвертьфинала Южноамериканского кубка. Игра пройдет 23 августа, начало — в 03:30 мск. «Коринтианс» — «Эстудиантес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Коринтианс»

    Команда уже прошла две стадии Южноамериканского кубка. Сперва ей удалось пройти перуанский «Университарио», а после чего выиграла дуэль у аргентинского «Ньюэллс Олд Бойз».

    «Коринтианс» традиционно сражается за высокие места в бразильском первенстве, но не в этом сезоне. На текущий момент он находится лишь на 13-м месте.

    Клуб бледновато выглядит в атаке. В 19 матчах игроки хозяев поля настреляли лишь 21 гол в ворота соперников.

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    В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу при трех ничьих и одном поражении, так что у него не лучшая форма.

    «Эстудиантес»

    «Эстудиантес» успешно выступает в Южноамериканском кубке. Заняв второе место в группе, он в плей-офф прошел в эквадорскую «Барселону» и бразильский «Гояс».

    Команда входит в число лидеров чемпионата Аргентины, заняв 5-е место в турнирной таблице недавно завершившегося первенства с 45-ю очками в активе. Клуб на 16 баллов отстал от чемпиона «Ривер Плейта».

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    • В новом сезоне аргентинской лиги «Студенты» уже провели первый тур. На выезде они потерпели поражение от «Бельграно» (1:2) — это был как раз последний их матч.

    Это поражение прервало серию коллектива из шести побед кряду, так что его форма, в целом, неплоха, если только неудача в последней игре не стала началом некоего спада.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Коринтианс», коэффициент на победу которого равен 2,01. Успех «Эстудиантеса» оценивается в 4,10, ничья — в 2,95.

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    В шести из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,12.

    Еще один вариант ставки — «Эстудиантес» не проиграет, и хотя бы одна команда не забьет за 2,14, ведь в шести из семи последних матчей гости не уступили, где в пяти играх по крайней мере один из соперников не забивал.

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    «Коринтианс» — «Эстудиантес»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 23.08.2023. Прогнозы на футбол. Пройдет ли «Коринтианс» «Эстудиантес»?
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