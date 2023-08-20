«Ахмат» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках 5-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 августа, начало — в 20:00 мск. «Ахмат» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ахмат»

Старт первенства грозненцы вряд ли могут записать себе в актив. Команда находится на 11 месте в турнирной таблице.

Главным бичом команды является слабая атака. В 4 матчах игрокам «Ахмата» удалось отличиться лишь 5 точными ударами.

Коэффициенты матча Ахмат — Оренбург 1X2Новым игрокам 2.053.753.35Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. На выезде «Ахмат» пропустил два безответных мяча от «Пари НН».

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Как раз после той встречи был уволен Сергей Ташуев. Руководство осталось недовольно началом сезона в исполнении грозненцев.

Очевидно, в родных стенах команда будет пытаться добыть викторию. Вот только пока «Ахмат» набрал всего три очка.

«Оренбург»

Эта команда стартовала в первенстве явно не лучшим образом. «Оренбург» набрал всего один балл, находясь на предпоследнем 15 месте.

Да и оборона «газовиков» явно не блещет надежностью. Команда пропустила 8 мячей в 4 поединках чемпионата России.

В предыдущем туре «Оренбург» снова не смог разжиться очками. Дома «газовики» пропустили два сухих мяча от «Краснодара».

До того команда в кубковом матче победила «Сочи» (2:0). Между тем, над Иржи Ярошиком уже активно сгущаются тучи.

Нет сомнений, что в и этом матче гости будут стремиться добыть хотя бы ничью. Вот только с реализацией имеются огромные проблемы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ахмата» предлагают — 1.93.

На викторию «Оренбурга» дают — 4.00, ничья оценена — в 4.06.

«Ахмат» по игре смотрится монолитнее соперника, так что в этом матче будет активно атаковать с первых минут .

Наш прогноз — Победа «Ахмата» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.36. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.36.