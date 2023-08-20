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    «Ахмат» быстро возьмет свое

    «Ахмат» — «Оренбург». Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, РПЛ, 20 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Оренбург»
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    «Ахмат»
    «Ахмат» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках 5-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 августа, начало — в 20:00 мск. «Ахмат» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Августа 2023 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 20:00 Оренбург Оренбург
  • Оренбург
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    «Ахмат»

    Старт первенства грозненцы вряд ли могут записать себе в актив. Команда находится на 11 месте в турнирной таблице.

    Главным бичом команды является слабая атака. В 4 матчах игрокам «Ахмата» удалось отличиться лишь 5 точными ударами.

    Коэффициенты матча Ахмат — Оренбург

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    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. На выезде «Ахмат» пропустил два безответных мяча от «Пари НН».

    Все прогнозы на РПЛ

    Как раз после той встречи был уволен Сергей Ташуев. Руководство осталось недовольно началом сезона в исполнении грозненцев.

    Очевидно, в родных стенах команда будет пытаться добыть викторию. Вот только пока «Ахмат» набрал всего три очка.

    «Оренбург»

    Эта команда стартовала в первенстве явно не лучшим образом. «Оренбург» набрал всего один балл, находясь на предпоследнем 15 месте.

    Да и оборона «газовиков» явно не блещет надежностью. Команда пропустила 8 мячей в 4 поединках чемпионата России.

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    • В предыдущем туре «Оренбург» снова не смог разжиться очками. Дома «газовики» пропустили два сухих мяча от «Краснодара».

    До того команда в кубковом матче победила «Сочи» (2:0). Между тем, над Иржи Ярошиком уже активно сгущаются тучи.

    Нет сомнений, что в и этом матче гости будут стремиться добыть хотя бы ничью. Вот только с реализацией имеются огромные проблемы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ахмата» предлагают — 1.93.

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    На викторию «Оренбурга» дают — 4.00, ничья оценена — в 4.06.

    «Ахмат» по игре смотрится монолитнее соперника, так что в этом матче будет активно атаковать с первых минут.

    Наш прогноз — Победа «Ахмата» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.36. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.36.

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    «Ахмат» — «Оренбург»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 20.08.2023. Прогнозы на футбол. «Ахмат» быстро возьмет свое
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