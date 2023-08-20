«Ланс» сыграет на своем поле с «Ренном» в рамках 2-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 августа, начало — в 21:45 мск. «Ланс» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ланс»

«Ланс» потерпел поражение в стартовом туре французского первенства. На выезде он потерпел поражение от «Бреста» с результатом 2:3.

Команда минувший чемпионат провела блестяще. Клуб финишировал на втором месте в Лиге 1, аккурат вслед за ПСЖ.

А вот в контрольных матчах команда выглядела не столь уверенно. Из семи спаррингов удалось выиграть лишь два раза.

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В четырех последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские матчи, коллектив не знает побед при двух поражениях и двух ничьих, так что хозяева рискуют снова недосчитаться очков.

«Ренн»

В стартовом туре французского чемпионата «Ренн» победил. На своем поле бретонцы разгромили «Метц» (5:1), забив ему аж пять мячей.

Команда довольно продуктивно провела предыдущий сезон. Клуб завершил его лишь высоком четвертом месте в турнирной таблице.

Летом бретонцы провели шесть контрольных поединков. В них «Ренн» добыл четыре победы при одном поражении.

В 10 последних матчах коллектив потерпел лишь одно поражение при восьми играх и одной ничьей, поэтому он имеет неплохие шансы на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Ланс», коэффициент на победу которого равен 2,38. Успех «Ренна» оценивается в 2,78, ничья — в 3,64.

В четырех из пяти последних матчей гости победили.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Ренн» выиграет за 2,78.

Еще один вариант ставки — «Ренн» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2,99, ведь гости не проигрывали в четырех из пяти последних матчах, где было забито больше 2,5 голов.