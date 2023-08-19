19 августа в пятом туре российской Премьер-лиги сезона 2023/24 «Балтика» на своей арене сразится с «Уралом». Начало — в 17:30 по мск. «Балтика» — «Урал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Балтика»

Команда довольно неплохо вкатилась в нынешний сезон, с учетом того, что совсем недавно «Балтика» была стабильным участником Первой лиги. Команда сильно не уступала ни одному сопернику, «Уралу» в том числе точно не будет легко.

Несмотря на это, «Балтика» пока больше дает результат в Кубке России, а не в РПЛ. Калининградцы выиграли 2 матча из 2-х в кубке. Были повержены «Крылья Советов» (3:2) и «Ахмат» (2:0).

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В Премьер-лиге у команды пока что проблемы. За 4 матча «Балтика» выиграла только «Факел» (2:1), а проиграла «Сочи» (0:2), «Спартаку» (1:2) и «Динамо» (0:2). Стоит отметить, что «Урал» сейчас тоже на ходу, как и условный «Спартак».

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«Балтике» явно тяжело на старте сезона, ведь ей приходится выступать против мощных соперников. Если калининградцы смогут набрать очки в матче против «Урала», то можно подумать и о стабильно результативной игре, ведь «Балтика» потихоньку обретает уверенность.

«Урал»

Команда Виктора Гончаренко выдала мощнейший старт сезона, а некоторые результаты матчей прямо-таки удивили. «Урал» отличается стабильностью в игре и пока не ощущается, что команда начнет сдавать.

Команда отличается отличной игрой в обороне, пропустив за 6 матчей в нынешнем сезоне 5 голов при 9-и забитых. В РПЛ меньше «Урала» пропустил только «Краснодар» (1 гол).

В последнем туре «Урал» выдал настоящий триллер в матче против «Спартака» (3:2). К 90-й минуте екатеринбургская команда проигрывала 1:2, но забила 2 быстрых гола на 90-й и 90+4-й минутах.

Стоит отметить, что до матча с «красно-белыми» «Урал» вообще не пропускал 3 встречи подряд — команде Виктора Гончаренко не смогли забить «Пари НН», «Оренбург» и «Ростов».

Последний матч «Урал» показал еще то, что команда умеет хорошо реализовывать свои моменты, когда это нужно. У коллектива есть характер и стремление побеждать. При чем неважно дома играет «Урал» или в гостях.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам. На победу «Балтики» можно поставить за 2.30.

Ничью оценивают в 3.40, а победу «Урала» — в 3.10.

«Урал» все еще на коне, а вот «Балтика» все никак не может встать на победные рельсы в Премьер-лиге. Можно предположить, что команды будут упираться до последнего и сыграют вничью.

Нашей ставкой на данное противостояние будет ничейный результат с коэффициентом 3.40. Также поставим на то, что обе команды забьют за 1.82.