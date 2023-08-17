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    «Виктория» не будет надрываться

    «Гзира Юнайтед» — «Виктория» Пльзень. Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 17 августа 2023 года

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    «Виктория» Пльзень
    «Гзира Юнайтед» сыграет на своем поле с «Викторией» Пльзень в рамках 1/2 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 17 августа, начало — в 20:00 мск. «Гзира Юнайтед» — «Виктория» Пльзень: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 17 Августа 2023 года
    Гзира Юнайтед
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Гзира Юнайтед 20:00 Виктория Пльзень Виктория Пльзень
  • Пльзень
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    «Гзира Юнайтед»

    В первом поединке мальтийцы уступили сопернику со счетом 0:3. Естественно, в подобных случаях отыграться будет крайне сложно.

    «Гзира Юнайтед» прошел два раунда квалификации Лиги конференций. Команда последовательно прошла североирландский «Гленторан» и люксембургский «Дюделанж».

    Коэффициенты матча Гзира Юнайтед — Виктория Пльзень

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    А вот в своем чемпионате команда еще не стартовала. Правда, «Гзира Юнайтед» уже находится в накате благодаря еврокубковой занятости.

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    Вот только чешский оппонент команде явно не по зубам. Мальтийцы могут пободаться в родных стенах, но не более того.

    Наверняка мальтийцы постараются, как минимум, хлопнуть дверью напоследок. «Гзира Юнайтед» явно будет активно атаковать.

    «Виктория» Пльзень

    «Виктория» Пльзень не столь уверенно стартовала в своем чемпионате. В 4 матчах команда смогла добыть 7 очков.

    По составу команда выглядит весьма симпатично. Да и нынешнее 4 место в турнирной таблице явно не устраивает.

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    • Победа в первой встрече фактически открывает перед чехами дорогу в следующий раунд. Так что не исключен вариант, при котором гости сыграют в полуэкспериментальном составе.

    Чехи по уровню игры смотрятся монолитнее соперника. К тому же «Виктория» Пльзень в своем последнем поединке разгромила «Ческе-Будеевице» (5:2).

    Нет сомнений, что в этом матче гости сыграют с позиции силы. Чехи по всем параметрам сильнее соперника, что еще раз продемонстрируют на поле.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Виктории» Пльзень предлагают — 1.32.

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    На викторию «Гзиры Юнайтед» дают — 8.70, ничья оценена — в 5.40.

    Чехи, учитывая результат первого поединка, вряд ли будут особо надрываться в ответной встрече.

    Наш прогноз — Тотал меньше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.32. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.61.

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    «Гзира Юнайтед» — «Виктория» Пльзень: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 17.08.2023. Прогнозы на футбол. «Виктория» не будет надрываться
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