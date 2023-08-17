«Гзира Юнайтед» сыграет на своем поле с «Викторией» Пльзень в рамках 1/2 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 17 августа, начало — в 20:00 мск. «Гзира Юнайтед» — «Виктория» Пльзень: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гзира Юнайтед»

В первом поединке мальтийцы уступили сопернику со счетом 0:3. Естественно, в подобных случаях отыграться будет крайне сложно.

«Гзира Юнайтед» прошел два раунда квалификации Лиги конференций. Команда последовательно прошла североирландский «Гленторан» и люксембургский «Дюделанж».

Коэффициенты матча Гзира Юнайтед — Виктория Пльзень 1X2Новым игрокам 8.505.201.35Бонус$9500

А вот в своем чемпионате команда еще не стартовала. Правда, «Гзира Юнайтед» уже находится в накате благодаря еврокубковой занятости.

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Вот только чешский оппонент команде явно не по зубам. Мальтийцы могут пободаться в родных стенах, но не более того.

Наверняка мальтийцы постараются, как минимум, хлопнуть дверью напоследок. «Гзира Юнайтед» явно будет активно атаковать.

«Виктория» Пльзень

«Виктория» Пльзень не столь уверенно стартовала в своем чемпионате. В 4 матчах команда смогла добыть 7 очков.

По составу команда выглядит весьма симпатично. Да и нынешнее 4 место в турнирной таблице явно не устраивает.

Победа в первой встрече фактически открывает перед чехами дорогу в следующий раунд. Так что не исключен вариант, при котором гости сыграют в полуэкспериментальном составе.

Чехи по уровню игры смотрятся монолитнее соперника. К тому же «Виктория» Пльзень в своем последнем поединке разгромила «Ческе-Будеевице» (5:2).

Нет сомнений, что в этом матче гости сыграют с позиции силы. Чехи по всем параметрам сильнее соперника, что еще раз продемонстрируют на поле.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Виктории» Пльзень предлагают — 1.32.

На викторию «Гзиры Юнайтед» дают — 8.70, ничья оценена — в 5.40.

Чехи, учитывая результат первого поединка, вряд ли будут особо надрываться в ответной встрече .

Наш прогноз — Тотал меньше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.32. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.61.