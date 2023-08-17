«Гзира Юнайтед»
В первом поединке мальтийцы уступили сопернику со счетом 0:3. Естественно, в подобных случаях отыграться будет крайне сложно.
«Гзира Юнайтед» прошел два раунда квалификации Лиги конференций. Команда последовательно прошла североирландский «Гленторан» и люксембургский «Дюделанж».
Коэффициенты матча Гзира Юнайтед — Виктория Пльзень
А вот в своем чемпионате команда еще не стартовала. Правда, «Гзира Юнайтед» уже находится в накате благодаря еврокубковой занятости.
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Вот только чешский оппонент команде явно не по зубам. Мальтийцы могут пободаться в родных стенах, но не более того.
Наверняка мальтийцы постараются, как минимум, хлопнуть дверью напоследок. «Гзира Юнайтед» явно будет активно атаковать.
«Виктория» Пльзень
«Виктория» Пльзень не столь уверенно стартовала в своем чемпионате. В 4 матчах команда смогла добыть 7 очков.
По составу команда выглядит весьма симпатично. Да и нынешнее 4 место в турнирной таблице явно не устраивает.
Победа в первой встрече фактически открывает перед чехами дорогу в следующий раунд. Так что не исключен вариант, при котором гости сыграют в полуэкспериментальном составе.
Чехи по уровню игры смотрятся монолитнее соперника. К тому же «Виктория» Пльзень в своем последнем поединке разгромила «Ческе-Будеевице» (5:2).
Нет сомнений, что в этом матче гости сыграют с позиции силы. Чехи по всем параметрам сильнее соперника, что еще раз продемонстрируют на поле.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Виктории» Пльзень предлагают — 1.32.
На викторию «Гзиры Юнайтед» дают — 8.70, ничья оценена — в 5.40.
Чехи, учитывая результат первого поединка,
Наш прогноз — Тотал меньше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.32. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.61.