«Наполи»
Эта команда провела весьма продуктивный минувший сезон. «Наполи» добыл долгожданный титул чемпиона Италии.
Пока же команда проводит контрольные поединки. Неаполитанцы из четырех матчей выиграло в двух при двух ничьих.
В своем предыдущем матче «Наполи» добыл натужную победу. Минимально удалось обыграть немецкий «Аугсбург».
До того неаполитанцы не сумели одолеть «Жирону» (1:1). А вот турецкий «Хатайспор» удалось разгромить (4:0).
Номинальные хозяева явно будут активно атаковать. Пора бы неаполитанцам улучшать свою забивную статистику.
«Аполлон»
«Аполлон» в предыдущем сезоне выступил невзрачно. Команда в итоге заняла лишь 5 место в чемпионате Кипра.
Нынешним летом команда сыграла четыре контрольных матча. В них «Аполлон» добыл две виктории при одном паритете.
Последний контрольный поединок команда провела продуктивно. «Аполлону» удалось переиграть «Пафос» со счетом 2:1.
А вот до того киприоты потерпели поражение от катарской «Аль-Гарафы» (0:1). Впрочем, в контрольных поединках бывает всякое.
Наверняка в этой встрече киприоты будут действовать вторым номером. Свои шансы они постараются найти в контратаках.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Наполи» предлагают — 1.58.
На викторию «Аполлона» дают — 4.33, ничья оценена — в 3.90.
«Наполи»
Наш прогноз — Победа «Наполи» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.25.