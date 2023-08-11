«Наполи» сыграет на своем поле с «Аполлоном» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 11 августа, начало — в 19:30 мск. «Наполи» — «Аполлон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

Эта команда провела весьма продуктивный минувший сезон. «Наполи» добыл долгожданный титул чемпиона Италии.

Пока же команда проводит контрольные поединки. Неаполитанцы из четырех матчей выиграло в двух при двух ничьих.

В своем предыдущем матче «Наполи» добыл натужную победу. Минимально удалось обыграть немецкий «Аугсбург».

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До того неаполитанцы не сумели одолеть «Жирону» (1:1). А вот турецкий «Хатайспор» удалось разгромить (4:0).

Номинальные хозяева явно будут активно атаковать. Пора бы неаполитанцам улучшать свою забивную статистику.

«Аполлон»

«Аполлон» в предыдущем сезоне выступил невзрачно. Команда в итоге заняла лишь 5 место в чемпионате Кипра.

Нынешним летом команда сыграла четыре контрольных матча. В них «Аполлон» добыл две виктории при одном паритете.

Последний контрольный поединок команда провела продуктивно. «Аполлону» удалось переиграть «Пафос» со счетом 2:1.

А вот до того киприоты потерпели поражение от катарской «Аль-Гарафы» (0:1). Впрочем, в контрольных поединках бывает всякое.

Наверняка в этой встрече киприоты будут действовать вторым номером. Свои шансы они постараются найти в контратаках.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Наполи» предлагают — 1.58.

На викторию «Аполлона» дают — 4.33, ничья оценена — в 3.90.

«Наполи» имеет в своем составе прекрасных атакующих исполнителей , плюс неплохо выглядят в летних спаррингах.

Наш прогноз — Победа «Наполи» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.25.