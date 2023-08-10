В четверг, 10 августа «Валмиера» примет албанский клуб «Партизани». Это будет первая игра 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 20:00 (мск). «Валмиера» — «Партизани»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валмиера»

«Валмиера» начала европейскую кампанию с Лиги чемпионов. В первом раунде самого престижного клубного турнира Европы чемпион Латвии уступил лучшей команде Словении — «Олимпии» (2:4).

Таким образом латвийский коллектив перебрался в Лигу конференций, где во втором раунде квалификации оказался сильнее «Тре Пенне» (10:0). В итоге «Валмиера» получила путевку в 3-й отборочный раунд, где сыграет с чемпионом Албании — «Партизани».

Все прогнозы на Лигу конференций

В чемпионате Латвии «Валмиера» занимает третье место в турнирной таблице, с активом в 37 очков. Следующий матч внутреннего первенства «Валмиера» проведет 13 августа. В рамках 26 тура чемпионы на своем поле примут команду «Елгава».

«Партизани»

Новый сезон чемпионата Албании стартует 19 августа. Защиту титула «Партизани» начнет с домашней игры. В первом туре будет противостоять «Теута».

«Партизани» в Лиге конференций также оказался после неудачной квалификации в Лиге чемпионов. В первом раунде этого турнира чемпион Албании проиграл бронзовому призеру белорусского чемпионата — БАТЭ (1:3 — по сумме двух матчей).

Потом команда начала свой путь со второй стадии Лиги конференций. На этом этапе отбора «Партизани» добились победы над клубом «Атлетик Эскальдес» (1:0 — победа в гостях и 4:1 — победа дома).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке уверены в победе гостей. На победу «Валмиеры» можно поставить за 2.84, ничью оценивают в 3.26, а на победу «Партизани» — в 2.49.

Прогноз: «Валмиера» обязана побеждать в первом матче. Чемпион Латвии может устроить голевое шоу у ворот албанского соперника.

Ставка: Победа «Валмиеры» с коэффициентом 2.84.

Альтернативный прогноз: Можно ожидать много голов в этом матче.

Альтернативная ставка: Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.17.