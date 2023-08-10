В четверг, 10 августа «Шериф» на своём поле сыграет против БАТЭ. Это будет первая игра 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Начало — в 20:00 (мск). «Шериф» — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шериф»

«Шериф» с победы стартовал в чемпионате Молдавии. Матч 1-го тура Суперлиги команда из Тирасполя провела на выезде против своего основного конкурента в битве за титул — «Петрокуба» (1:0).

Единственный гол в концовке поединка забил Луваннор — лидер команды принес победу «Шерифу» в стартовой игре чемпионата.

Коэффициенты матча Шериф — БАТЭ 1X2Новым игрокам 1.574.056.20Бонус$9500

Впреди у «Шерифа» квалификация Лиги Европы против БАТЭ. В этом матче в составе тираспольского клуба не смогут сыграть два лидера Луваннор и капитан команды Амин Талал. Оба игрока получили удаление в поединке Лиги чемпионов против «Маккаби».

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К слову, «Шериф» вылетел из Лиги чемпионов после противостояния с «Маккаби» Хайфа (2:4 — тираспольский клуб уступил лишь в овертайме).

БАТЭ

<БАТЭ неудачно провел матчи против кипрского "Ариса" в рамках второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Белорусский клуб пропустил от визави 11 мячей, но смог забить 5.

До этого клуб из Борисова успешно провел игры в первом раунде Лиги чемпионов, обыграв албанский «Партизани» (3:1).

В чемпионате Белоруссии БАТЭ подтягивается в топ-3, команда выиграла второй матч подряд. На этот раз борисовский коллектив оказался сильнее солигорского «Шахтера» и набрал 22 очка.

Поединок 16 тура против «Гомеля» был перенесен в связи с участием БАТЭ в квалификации Лиги Европы. Также на поздний срок отложили матч 17 тура с командой «Энергетик-БГУ».

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение хозяевам. На победу «Шерифа» можно поставить за 1.62, ничью оценивают в 4.10. А на победу БАТЭ — 5.15.

Прогноз: БАТЭ может воспользоваться отсутствием двух ключевых игроков «Шерифа»: не будут играть Талал и Луваннор.

Ставка: Победа БАТЭ с коэффициентом 5.15.

Альтернативный прогноз: А можно подстраховать себя и сыграт в пользу плюсовой форы БАТЭ.

Альтернативная ставка: Фора БАТЭ (+1) с коэффициентом 1.80.