«Адана Демирспор» сыграет на своем поле с «Осиеком» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 10 августа, начало — в 21:00 мск. «Адана Демирспор» — «Осиек»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Адана Демирспор»

Экс-клуб Артема Дзюбы прогрессирует, и вполне способен пройти в групповой раунд Лиги конференций. Команда неплохо атакует, плюс вполне способна прибавлять.

При этом «Адана Демирспор» уже прошел непростого оппонента в Лиге конференций. За бортом турнира был оставлен крепкий румынский «ЧФР Клуж» (1:1, 2:1).

Коэффициенты матча Адана Демирспор — Осиек 1X2Новым игрокам 1.584.105.70Бонус$9500

Интересно, что решающий мяч в том противостоянии на счету Шерифа Ндиайе. 27-летний форвард здорово вписался в игровой ансамбль команды.

Все прогнозы на Лигу конференций

Проводила команда летом и контрольные поединки. Из двух спаррингов победить удалось в одном при одном же поражении.

Наверняка турки в родных стенах будут активно атаковать. Ндиайе и его партнеры постараются соорудить комфортный задел перед ответной встречей.

«Осиек»

«Осиек» пока также лишь начал цикл официальных поединков. Причем команда выиграла оба своих поединка в чемпионате Хорватии.

Сильнейшим звеном хорватов считается мощная атака. Вот и в двух стартовых турах своего чемпионата она отличилась 10 точными ударами.

Свой последний поединок «Осиек» провел продуктивно. На выезде команда отправила два мяча в ворота венгерского «Залаэгерсега», пропустив в ответ лишь один.

Да и вообще в противостоянии с венграми «Осиек» смотрелся монолитнее. Так что проход в следующий раунд Лиги конференций сенсацией не стал.

Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть хотя бы ничью. Да и атака во главе с аргентинцем Рамоном Миересом способна приятно удивить.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Адана Демирспора» предлагают — 1.55.

На викторию «Осиека» дают — 5.70, ничья оценена — в 4.25.

Турки уж точно будут стремиться быстро огорчить соперника , и явно должны начать встречу активно.

Наш прогноз — Победа «Адана Демирспора» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.04.