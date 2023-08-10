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    «Адана Демирспор» быстро возьмет свое

    «Адана Демирспор» — «Осиек». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 10 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Адана Демирспор» — «Осиек»
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    «Адана Демирспор»
    «Адана Демирспор» сыграет на своем поле с «Осиеком» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 10 августа, начало — в 21:00 мск. «Адана Демирспор» — «Осиек»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 10 Августа 2023 года
    Адана Демирспор
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Адана Демирспор 21:00 Осиек Осиек
  • Осиек
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    «Адана Демирспор»

    Экс-клуб Артема Дзюбы прогрессирует, и вполне способен пройти в групповой раунд Лиги конференций. Команда неплохо атакует, плюс вполне способна прибавлять.

    При этом «Адана Демирспор» уже прошел непростого оппонента в Лиге конференций. За бортом турнира был оставлен крепкий румынский «ЧФР Клуж» (1:1, 2:1).

    Коэффициенты матча Адана Демирспор — Осиек

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    Интересно, что решающий мяч в том противостоянии на счету Шерифа Ндиайе. 27-летний форвард здорово вписался в игровой ансамбль команды.

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    Проводила команда летом и контрольные поединки. Из двух спаррингов победить удалось в одном при одном же поражении.

    Наверняка турки в родных стенах будут активно атаковать. Ндиайе и его партнеры постараются соорудить комфортный задел перед ответной встречей.

    «Осиек»

    «Осиек» пока также лишь начал цикл официальных поединков. Причем команда выиграла оба своих поединка в чемпионате Хорватии.

    Сильнейшим звеном хорватов считается мощная атака. Вот и в двух стартовых турах своего чемпионата она отличилась 10 точными ударами.

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    • Свой последний поединок «Осиек» провел продуктивно. На выезде команда отправила два мяча в ворота венгерского «Залаэгерсега», пропустив в ответ лишь один.

    Да и вообще в противостоянии с венграми «Осиек» смотрелся монолитнее. Так что проход в следующий раунд Лиги конференций сенсацией не стал.

    Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть хотя бы ничью. Да и атака во главе с аргентинцем Рамоном Миересом способна приятно удивить.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Адана Демирспора» предлагают — 1.55.

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    На викторию «Осиека» дают — 5.70, ничья оценена — в 4.25.

    Турки уж точно будут стремиться быстро огорчить соперника, и явно должны начать встречу активно.

    Наш прогноз — Победа «Адана Демирспора» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.04.

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    «Адана Демирспор» — «Осиек»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 10.08.2023. Прогнозы на футбол. «Адана Демирспор» быстро возьмет свое
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