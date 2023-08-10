«Адана Демирспор»
Экс-клуб Артема Дзюбы прогрессирует, и вполне способен пройти в групповой раунд Лиги конференций. Команда неплохо атакует, плюс вполне способна прибавлять.
При этом «Адана Демирспор» уже прошел непростого оппонента в Лиге конференций. За бортом турнира был оставлен крепкий румынский «ЧФР Клуж» (1:1, 2:1).
Коэффициенты матча Адана Демирспор — Осиек
Интересно, что решающий мяч в том противостоянии на счету Шерифа Ндиайе. 27-летний форвард здорово вписался в игровой ансамбль команды.
Все прогнозы на Лигу конференций
Проводила команда летом и контрольные поединки. Из двух спаррингов победить удалось в одном при одном же поражении.
Наверняка турки в родных стенах будут активно атаковать. Ндиайе и его партнеры постараются соорудить комфортный задел перед ответной встречей.
«Осиек»
«Осиек» пока также лишь начал цикл официальных поединков. Причем команда выиграла оба своих поединка в чемпионате Хорватии.
Сильнейшим звеном хорватов считается мощная атака. Вот и в двух стартовых турах своего чемпионата она отличилась 10 точными ударами.
Свой последний поединок «Осиек» провел продуктивно. На выезде команда отправила два мяча в ворота венгерского «Залаэгерсега», пропустив в ответ лишь один.
Да и вообще в противостоянии с венграми «Осиек» смотрелся монолитнее. Так что проход в следующий раунд Лиги конференций сенсацией не стал.
Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть хотя бы ничью. Да и атака во главе с аргентинцем Рамоном Миересом способна приятно удивить.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Адана Демирспора» предлагают — 1.55.
На викторию «Осиека» дают — 5.70, ничья оценена — в 4.25.
Наш прогноз — Победа «Адана Демирспора» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.04.