«Оренбург» на своем поле примет ФК «Сочи» в рамках второго тура группового этапа Кубка России. Поединок состоится 9 августа, начало — в 16:15 по мск. «Оренбург» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

«Оренбург» в минувшем сезоне занял седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В 30 играх команда набрала 46 очков и отстала на восемь пунктов от призовых мест.

В Кубке же «Оренбург» прекратил борьбу еще на групповой стадии, заняв в квартете последнее место. Команде не хватила всего лишь одного балла для продолжения борьбы.

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В этом же кубковом соревновании «бело-синие» стартовали ужасно, проиграв на своем поле со счетом 0:6 ЦСКА. И вообще, в текущем сезоне они пока выступают неудачно и еще не побеждали.

Календарь и таблица РПЛ

В новом розыгрыше РПЛ «Оренбург» набрал всего один балл в трех играх и находится в таблице третьим с конца. На выходных он на своем поле уступил «Уралу» со счетом 0:2.

«Сочи»

Сочинский коллектив в прошлом чемпионате России финишировал на пару строк ниже своего предстоящего противника, набрав на восемь баллов меньше.

В прошлогоднем Кубке страны «барсы» выступили просто отвратительно, заняв последнюю позицию в своем квартете, проиграв аж пять встреч из шести проведенных.

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Новый же сезон «Сочи» начал с двух выигрышей подряд, одолев в рамках РПЛ на своем поле «Балтику» со счетом 2:0 и переиграв в Воронеже «Факел» 3:1 в первом туре кубкового турнира.

Последующие же две игры «южане» проиграли, оба раза уступив в рамках чемпионата России. Они потерпели фиаско в гостях 0:2 от «Краснодара» и дома накануне от «Ахмата» 1:2.

В истории противостоянии этих клубов числится пять очных встреч, две из которых завершились вничью, раз победил «Сочи» и дважды сильнее оказался «Оренбург». Причем эти виктории пришлись на прошлый розыгрыш РПЛ — 4:0 и 4:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Оренбурга» — 2.38, победа «Сочи» — 2.77, ничья — 3.64.

Прогнозируем, что «Оренбург» наконец-то добудет первую викторию в сезоне и обыграет в третий раз подряд «Сочи».

И также еще ставим на то, что поединок будет довольно-таки результативным с обоюдно забитыми мячами, ведь оба коллектива будут настроены брать здесь максимально баллов.