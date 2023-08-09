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    «Оренбург» добудет первую викторию в сезоне

    «Оренбург» — «Сочи». Прогноз, ставка (к. 2.38) на футбол, Кубок России, 9 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Сочи»
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    «Оренбург»
    «Оренбург» на своем поле примет ФК «Сочи» в рамках второго тура группового этапа Кубка России. Поединок состоится 9 августа, начало — в 16:15 по мск. «Оренбург» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа A 09 Августа 2023 года
    Оренбург
  • Оренбург
    •  Оренбург 16:15 Сочи Сочи
  • Сочи
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    «Оренбург»

    «Оренбург» в минувшем сезоне занял седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В 30 играх команда набрала 46 очков и отстала на восемь пунктов от призовых мест.

    В Кубке же «Оренбург» прекратил борьбу еще на групповой стадии, заняв в квартете последнее место. Команде не хватила всего лишь одного балла для продолжения борьбы.

    Коэффициенты матча Оренбург — Сочи

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    В этом же кубковом соревновании «бело-синие» стартовали ужасно, проиграв на своем поле со счетом 0:6 ЦСКА. И вообще, в текущем сезоне они пока выступают неудачно и еще не побеждали.

    Календарь и таблица РПЛ

    В новом розыгрыше РПЛ «Оренбург» набрал всего один балл в трех играх и находится в таблице третьим с конца. На выходных он на своем поле уступил «Уралу» со счетом 0:2.

    «Сочи»

    Сочинский коллектив в прошлом чемпионате России финишировал на пару строк ниже своего предстоящего противника, набрав на восемь баллов меньше.

    В прошлогоднем Кубке страны «барсы» выступили просто отвратительно, заняв последнюю позицию в своем квартете, проиграв аж пять встреч из шести проведенных.

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    Новый же сезон «Сочи» начал с двух выигрышей подряд, одолев в рамках РПЛ на своем поле «Балтику» со счетом 2:0 и переиграв в Воронеже «Факел» 3:1 в первом туре кубкового турнира.

    Последующие же две игры «южане» проиграли, оба раза уступив в рамках чемпионата России. Они потерпели фиаско в гостях 0:2 от «Краснодара» и дома накануне от «Ахмата» 1:2.

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    В истории противостоянии этих клубов числится пять очных встреч, две из которых завершились вничью, раз победил «Сочи» и дважды сильнее оказался «Оренбург». Причем эти виктории пришлись на прошлый розыгрыш РПЛ — 4:0 и 4:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Оренбурга» — 2.38, победа «Сочи» — 2.77, ничья — 3.64.

    Прогнозируем, что «Оренбург» наконец-то добудет первую викторию в сезоне и обыграет в третий раз подряд «Сочи».

    И также еще ставим на то, что поединок будет довольно-таки результативным с обоюдно забитыми мячами, ведь оба коллектива будут настроены брать здесь максимально баллов.

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    «Оренбург» — «Сочи»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 09.08.2023. Прогнозы на футбол. «Оренбург» добудет первую викторию в сезоне
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