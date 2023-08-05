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    По силам ли норвежкам японки?

    Япония (ж) — Норвегия (ж). Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, женский чемпионат мира-2023, 5 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФИФА Прогнозы на сборную Японии Прогнозы на Сборная Норвегии
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    В 1/8 финала женского чемпионата мира по футболу, который проходит в Новой Зеландии и Австралии, сборная Японии сыграет против команды Норвегии. Встреча пройдет 5 августа, начало — в 11:00 по мск. Япония (ж) — Норвегия (ж): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Япония (ж)

    Команда вышла в плей-офф с первого места в группе. Японки в трех турах набрали максимум очков благодаря победам над Замбией (5:0), Коста-Рикой (2:0) и Испанией (4:0).

    Более того, Япония (жен) еще ни разу не пропустила в свои ворота. А вот забивает команда регулярно — 11 голов.

    О силе сборной говорит хотя бы ее крупная победа над одним из фаворитом чемпионата мира Испанией, которая пропустила четыре безответных мяча.

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    В последних четырех поединках во всех турнирах, включая одну товарищескую встречу, коллектив не просто выиграл, но и ни разу не пропустил, так что он демонстрирует потрясающую форму.

    Норвегия (ж)

    Команда вышла в плей-офф со второго места в группе. Норвежки в трех турах набрали четыре очка благодаря победе над Филиппинами (6:0) и ничьей со Швейцарией (0:0).

    Норвегия (жен) в последних своих матчах смотрелась достаточно скромно. С результатами также дела обстояли не столь успешно.

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    • Только в прошлом своем матче она переиграла Филиппины с разгромным результатом, что, собственно, и позволило ей пробиться в плей-офф турнира.

    До этой победы коллектив не знал побед шесть поединков кряду при трех поражениях и трех ничьих, поэтому его форма оставляет желать лучшего.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Японию, коэффициент на победу которой равен 1,80. Успех Норвегии оценивается в 4,56, ничья — в 3,60.

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    В трех из четырех последних матчей номинальных хозяек игры было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,12.

    Еще один вариант ставки — Япония забьет 2-й гол за 2,83, ведь в четырех последних матчах хозяева забили минимум два мяча и при этом не пропустили.

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    Япония (ж) — Норвегия (ж): прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 05.08.2023. Прогнозы на футбол. По силам ли норвежкам японки?
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