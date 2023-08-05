Япония (ж)
Команда вышла в плей-офф с первого места в группе. Японки в трех турах набрали максимум очков благодаря победам над Замбией (5:0), Коста-Рикой (2:0) и Испанией (4:0).
Более того, Япония (жен) еще ни разу не пропустила в свои ворота. А вот забивает команда регулярно — 11 голов.
О силе сборной говорит хотя бы ее крупная победа над одним из фаворитом чемпионата мира Испанией, которая пропустила четыре безответных мяча.
В последних четырех поединках во всех турнирах, включая одну товарищескую встречу, коллектив не просто выиграл, но и ни разу не пропустил, так что он демонстрирует потрясающую форму.
Норвегия (ж)
Команда вышла в плей-офф со второго места в группе. Норвежки в трех турах набрали четыре очка благодаря победе над Филиппинами (6:0) и ничьей со Швейцарией (0:0).
Норвегия (жен) в последних своих матчах смотрелась достаточно скромно. С результатами также дела обстояли не столь успешно.
Только в прошлом своем матче она переиграла Филиппины с разгромным результатом, что, собственно, и позволило ей пробиться в плей-офф турнира.
До этой победы коллектив не знал побед шесть поединков кряду при трех поражениях и трех ничьих, поэтому его форма оставляет желать лучшего.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом Японию, коэффициент на победу которой равен 1,80. Успех Норвегии оценивается в 4,56, ничья — в 3,60.
В трех из четырех последних матчей номинальных хозяек игры было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,12.
Еще один вариант ставки — Япония забьет 2-й гол за 2,83, ведь в четырех последних матчах хозяева забили минимум два мяча и при этом не пропустили.