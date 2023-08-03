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    «Омония» не отдаст путевку в 3-й раунд «Габале»?

    «Омония» — «Габала». Ставка (к. 4.15) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 3 августа 2023 года

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    «Омония» — «Манчестер Юнайтед»
    В четверг, 3 августа «Омония» на своём поле сыграет против «Габалы». Это будет ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 20:00 (мск). «Омония» — «Габала»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 03 Августа 2023 года
    Омония
  • Никосия
    •  Омония 20:00 Габала Габала
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Омония»

    «Омония» вырвала победу у «Габалы» в первом матче второго раунда Лиги конференций (3:2).

    Победный гол в составе обладателей Кубка Кипра забил украинский полузащитник Роман Безус. Он же оформил хет-трик в составе «Омонии».

    В летнее межсезонье «Омония» провела три контрольные встречи: был обыгран польский клуб «Радомяк Радом» и зафиксированы две ничьи с польским коллективом «Гурник» (0:0) и словацкой командой «Тренчин».

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    19 августа киприоты сыграют первый матч в чемпионате Кипра. Стартовую игру внутреннего первенства «Омония» проведёт против ФК «Неа Саламина».

    «Габала»

    В воскресенье, 6 августа «Габала» проведет матч 1-го тура чемпионата Азербайджана. В соперниках будет «Сабах», игра пройдет на выезде.

    В матче против «Омонии» в составе «Габалы» дубль на свой счёт записал Айюб Аллах.

    «Габала» — обладатель Кубка Азербайджана, в прошлом еврокубковом сезоне команда играла также во второй стадии квалификации Лиги конференций и проиграла венгерскому клубу «Фехервар» (3:5).

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    • В межсезонье «Габала» провела три матча, одержав победу над македонской командой «КФ Гостивар» (3:1) и сыграв вничью с российским «Оренбургом» (1:1) и азербайджанским «Сабахом» (2:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке верят в хозяев. На победу «Омонии» можно поставить за 1.54, ничью оценивают в 4.15. А на победу «Габалы» — 6.00.

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    Прогноз: «Омония» вполне может разобраться с соперником и во второй раз. Киприотов устроит и ничья в этом поединке. Можно рискнуть поставить на данных исход поединка.

    Ставка: Ничья с коэффициентом 4.15.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.46.

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    «Омония» — «Габала»: прогноз, ставка (4.15), статистика, коэффициенты матча 03.08.2023. Прогнозы на футбол. «Омония» не отдаст путевку в 3-й раунд «Габале»?
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