В четверг, 3 августа «Омония» на своём поле сыграет против «Габалы». Это будет ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 20:00 (мск). «Омония» — «Габала»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Омония»

«Омония» вырвала победу у «Габалы» в первом матче второго раунда Лиги конференций (3:2).

Победный гол в составе обладателей Кубка Кипра забил украинский полузащитник Роман Безус. Он же оформил хет-трик в составе «Омонии».

В летнее межсезонье «Омония» провела три контрольные встречи: был обыгран польский клуб «Радомяк Радом» и зафиксированы две ничьи с польским коллективом «Гурник» (0:0) и словацкой командой «Тренчин».

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19 августа киприоты сыграют первый матч в чемпионате Кипра. Стартовую игру внутреннего первенства «Омония» проведёт против ФК «Неа Саламина».

«Габала»

В воскресенье, 6 августа «Габала» проведет матч 1-го тура чемпионата Азербайджана. В соперниках будет «Сабах», игра пройдет на выезде.

В матче против «Омонии» в составе «Габалы» дубль на свой счёт записал Айюб Аллах.

«Габала» — обладатель Кубка Азербайджана, в прошлом еврокубковом сезоне команда играла также во второй стадии квалификации Лиги конференций и проиграла венгерскому клубу «Фехервар» (3:5).

В межсезонье «Габала» провела три матча, одержав победу над македонской командой «КФ Гостивар» (3:1) и сыграв вничью с российским «Оренбургом» (1:1) и азербайджанским «Сабахом» (2:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке верят в хозяев. На победу «Омонии» можно поставить за 1.54, ничью оценивают в 4.15. А на победу «Габалы» — 6.00.

Прогноз: «Омония» вполне может разобраться с соперником и во второй раз. Киприотов устроит и ничья в этом поединке. Можно рискнуть поставить на данных исход поединка.

Ставка: Ничья с коэффициентом 4.15.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.46.