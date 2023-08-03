«Омония»
«Омония» вырвала победу у «Габалы» в первом матче второго раунда Лиги конференций (3:2).
Победный гол в составе обладателей Кубка Кипра забил украинский полузащитник Роман Безус. Он же оформил хет-трик в составе «Омонии».
В летнее межсезонье «Омония» провела три контрольные встречи: был обыгран польский клуб «Радомяк Радом» и зафиксированы две ничьи с польским коллективом «Гурник» (0:0) и словацкой командой «Тренчин».
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19 августа киприоты сыграют первый матч в чемпионате Кипра. Стартовую игру внутреннего первенства «Омония» проведёт против ФК «Неа Саламина».
«Габала»
В воскресенье, 6 августа «Габала» проведет матч 1-го тура чемпионата Азербайджана. В соперниках будет «Сабах», игра пройдет на выезде.
В матче против «Омонии» в составе «Габалы» дубль на свой счёт записал Айюб Аллах.
«Габала» — обладатель Кубка Азербайджана, в прошлом еврокубковом сезоне команда играла также во второй стадии квалификации Лиги конференций и проиграла венгерскому клубу «Фехервар» (3:5).
В межсезонье «Габала» провела три матча, одержав победу над македонской командой «КФ Гостивар» (3:1) и сыграв вничью с российским «Оренбургом» (1:1) и азербайджанским «Сабахом» (2:2).
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом поединке верят в хозяев. На победу «Омонии» можно поставить за 1.54, ничью оценивают в 4.15. А на победу «Габалы» — 6.00.
Прогноз: «Омония» вполне может разобраться с соперником и во второй раз. Киприотов устроит и ничья в этом поединке. Можно рискнуть поставить на данных исход поединка.
Ставка: Ничья с коэффициентом 4.15.
Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.46.