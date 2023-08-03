ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мейсон МаунтМанчестерская «Семерка»: Маунт наследует номер Беста, Бекхэма и Роналду Remnant IIRemnant II: топ-5 классов, которые идеально подойдут для одиночной кампании «Спартак» — «Балтика»«Спартак» набирает ход. Красно-белые одержали третью победу подряд
  • 07:29
    • Карацев проиграл Тиафо и выбыл с турнира в Вашингтоне
  • 07:14
    • СМИ: Азмун может вернуться в «Зенит»
    Все новости спорта

    «ПСЖ» снова не выиграет?

    «Чонбук Моторс» — «Пари Сен-Жермен». Ставка (к. 2.16) и прогноз на товарищеский матч 3 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ПСЖ Прогнозы на Южная Корея. К-Лига Прогнозы на Футбол Южной Кореи Прогнозы на Товарищеские матчи
    Прогноз и ставки на «Чонбук Моторс» — «Пари Сен-Жермен»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ашраф Хакими
    «Пари Сен-Жермен» сыграет против южнокорейского «Чонбук Моторс» в рамках товарищеского матч. Встреча пройдет 3 августа в Пусане (Южная Корея), начало — в 11:00 мск. «Чонбук Моторс» — «Пари Сен-Жермен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 03 Августа 2023 года

    «Чонбук Моторс»

    «Чонбук» попал в небольшой список азиатских клубов, которым выпала возможность сыграть против элитных европейцев.

    «Чонбук» — девятикратный чемпион Южной Кореи.

    Коэффициенты матча Чонбук Хендай Моторс — ПСЖ

    1X2Новым игрокам
  • 6.605.301.40Бонус$9500
    •

    Интересно, что все свои титулы клуб из Чонджу взял после 2008 году. В прошлом сезоне доминирование «Чонбука» прервал «Ульсан Хёндэ», опередивший конкурента на три очка.

    А текущий чемпионат и вовсе получается провальным для команды Ким Ду Хёна. «Чонбук» занимает четвертое место после 24 туров, отставая от «Ульсана» на 19 очков.

    «ПСЖ»

    В «ПСЖ» тем временем пока не до футбола. Абсолютно все — от руководства до игроков — думают только о ситуации с Килианом Мбаппе.

    Глядя на недавние результаты, несложно догадаться, что конфликт Мбаппе с клубом, сказывается в том числе и на команде.

    В первом товарищеском матче, который состоялся еще до турне, «ПСЖ» обыграл «Гавр», в том числе благодаря голу Килиана, которого в итоге не взяли в Азию из-за контрактной суеты.

    Все прогнозы на футбол

    И вот результаты «ПСЖ» без своей главной звезды: ничья с «Аль-Насром» Криштиану Роналду — 0:0, поражение от японского клуба «Сересо Осака» — 2:3, а также фиаско в игре с миланским «Интером» — 1:2.

    Прогноз и ставка

    На «Чонбук Моторс» в этом матче можно поставить за 6.55, ничью букмекеры предлагают за 4.85, а победу «ПСЖ» — за 1.43.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Понятно, что в клубе не самая лучшая атмосфера из-за бунтаря Мбаппе, но будет странно, если «ПСЖ» снова не справится с командой, которая и близко не соответствует его уровню.

    Ставка — победа «ПСЖ» с форой (-1,5) за 2.16.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «ПСЖ» в обоих таймах за 2.01.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Аргентина (жен) — Швеция (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Ямайка (жен) — Бразилия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Астана — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Верес — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Карабах — Ракув
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Наполи — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч 2DROTS — Сахалин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Маккаби Хайфа — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Арсенал — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Мольде — ХИК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хеккен — КИ Клаксвик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Генк — Серветт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч АЕК — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Чонбук Моторс» — «Пари Сен-Жермен»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 03.08.2023. Прогнозы на футбол. «ПСЖ» снова не выиграет?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры