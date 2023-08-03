«Пари Сен-Жермен» сыграет против южнокорейского «Чонбук Моторс» в рамках товарищеского матч. Встреча пройдет 3 августа в Пусане (Южная Корея), начало — в 11:00 мск. «Чонбук Моторс» — «Пари Сен-Жермен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чонбук Моторс»

«Чонбук» попал в небольшой список азиатских клубов, которым выпала возможность сыграть против элитных европейцев.

«Чонбук» — девятикратный чемпион Южной Кореи.

Коэффициенты матча Чонбук Хендай Моторс — ПСЖ 1X2Новым игрокам 6.605.301.40Бонус$9500

Интересно, что все свои титулы клуб из Чонджу взял после 2008 году. В прошлом сезоне доминирование «Чонбука» прервал «Ульсан Хёндэ», опередивший конкурента на три очка.

А текущий чемпионат и вовсе получается провальным для команды Ким Ду Хёна. «Чонбук» занимает четвертое место после 24 туров, отставая от «Ульсана» на 19 очков.

«ПСЖ»

В «ПСЖ» тем временем пока не до футбола. Абсолютно все — от руководства до игроков — думают только о ситуации с Килианом Мбаппе.

Глядя на недавние результаты, несложно догадаться, что конфликт Мбаппе с клубом, сказывается в том числе и на команде.

В первом товарищеском матче, который состоялся еще до турне, «ПСЖ» обыграл «Гавр», в том числе благодаря голу Килиана, которого в итоге не взяли в Азию из-за контрактной суеты.

Все прогнозы на футбол

И вот результаты «ПСЖ» без своей главной звезды: ничья с «Аль-Насром» Криштиану Роналду — 0:0, поражение от японского клуба «Сересо Осака» — 2:3, а также фиаско в игре с миланским «Интером» — 1:2.

Прогноз и ставка

На «Чонбук Моторс» в этом матче можно поставить за 6.55, ничью букмекеры предлагают за 4.85, а победу «ПСЖ» — за 1.43.

Понятно, что в клубе не самая лучшая атмосфера из-за бунтаря Мбаппе, но будет странно, если «ПСЖ» снова не справится с командой, которая и близко не соответствует его уровню.

Ставка — победа «ПСЖ» с форой (-1,5) за 2.16.

Также можно рассмотреть ставку на голы «ПСЖ» в обоих таймах за 2.01.