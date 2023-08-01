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    «Неман» шагнет в следующий раунд Лиги конференций

    «Бальцан» — «Неман». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 1 августа 2023 года

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    «Бальцан» — «Слован»
    Во вторник, 1 августа мальтийский клуб «Бальцан» на своем поле сыграет против белорусской команды «Неман». Это ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 20:30 (мск). «Бальцан» — «Неман»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 01 Августа 2023 года
    Бальцан
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Бальцан 21:30 Неман Неман
  • Гродно
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    «Бальцан»

    «Бальцан» проиграл в первом матче противостояния в с «Неманом» (0:2). В ответной игре мальтийский клуб должен обыграть белорусского визави с разницей в три мяча, чтобы продолжить борьбу в квалификации Лиги конференций.

    Мальтийцы с трудом пробились во второй квалификационный раунд Лиги конференций. На предыдущей стадии отбора «Бальцану» противостоял словенский «Домжале».

    Коэффициенты матча Бальцан — Неман

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    Хотя для «Бальцана» всё начиналось успешно, команда уверенно выиграла в гостях (4:1). Но потом был провал в ответной игре, в родных стенах мальтийцы умудрились проиграть в три мяча (0:3).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Соперникам пришлось играть дополнительное время, чтобы определить победителя пары. «Бальцан» выдержал и добился успеха. Победный гол на 4-й минуте экстратайма забил Андре и тем самым вывел мальтийцев во второй квалификационный раунд Лиги конференций.

    «Неман»

    «Неман» одной ногой в 3-м раунде Лиги конференций, команда из белорусского Гродно едет на Мальту с преимуществом в два гола.

    В домашней игре против «Бальцан» в составе «Немана» отличились Павел Савицкий и Сергей Карпович.

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  • Вчера

    • Первый раунд Лиги конференций «Неман» успешно прошел, переиграв «Вадуц» из Лихтенштейна. Первая игра прошла в гостях и завершилась победой белорусского клуба со счетом 2:1. В ответной встрече достаточно было и ничейного исхода, в котором соперники обменялись голами (1:1).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке верят в гостей. На победу «Бальцана» можно поставить за 2.85, ничью оценивают в 3.40. А на победу «Немана» — 2.48.

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    Прогноз: «Неман» не должен встретить сопротивления со стороны соперника. Белорусский клуб наверняка снова одержит победу над мальтийцами. Не исключена и вероятность ничейного исхода.

    Ставка: Фора «Немана» (0) с коэффициентом 1.80.

    Альтернативный прогноз: «Неман» забивает практически в каждом матче. Свой один мяч команда из Гродно точно забьет на Мальте.

    Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал «Немана» больше 1.5 с коэффициентом 2.45.

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    «Бальцан» — «Неман»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 01.08.2023. Прогнозы на футбол. «Неман» шагнет в следующий раунд Лиги конференций
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