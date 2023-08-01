«Бальцан»
«Бальцан» проиграл в первом матче противостояния в с «Неманом» (0:2). В ответной игре мальтийский клуб должен обыграть белорусского визави с разницей в три мяча, чтобы продолжить борьбу в квалификации Лиги конференций.
Мальтийцы с трудом пробились во второй квалификационный раунд Лиги конференций. На предыдущей стадии отбора «Бальцану» противостоял словенский «Домжале».
Коэффициенты матча Бальцан — Неман
Хотя для «Бальцана» всё начиналось успешно, команда уверенно выиграла в гостях (4:1). Но потом был провал в ответной игре, в родных стенах мальтийцы умудрились проиграть в три мяча (0:3).
Все прогнозы на Лигу конференций
Соперникам пришлось играть дополнительное время, чтобы определить победителя пары. «Бальцан» выдержал и добился успеха. Победный гол на 4-й минуте экстратайма забил Андре и тем самым вывел мальтийцев во второй квалификационный раунд Лиги конференций.
«Неман»
«Неман» одной ногой в 3-м раунде Лиги конференций, команда из белорусского Гродно едет на Мальту с преимуществом в два гола.
В домашней игре против «Бальцан» в составе «Немана» отличились Павел Савицкий и Сергей Карпович.
Первый раунд Лиги конференций «Неман» успешно прошел, переиграв «Вадуц» из Лихтенштейна. Первая игра прошла в гостях и завершилась победой белорусского клуба со счетом 2:1. В ответной встрече достаточно было и ничейного исхода, в котором соперники обменялись голами (1:1).
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом поединке верят в гостей. На победу «Бальцана» можно поставить за 2.85, ничью оценивают в 3.40. А на победу «Немана» — 2.48.
Прогноз: «Неман» не должен встретить сопротивления со стороны соперника. Белорусский клуб наверняка снова одержит победу над мальтийцами. Не исключена и вероятность ничейного исхода.
Ставка: Фора «Немана» (0) с коэффициентом 1.80.
Альтернативный прогноз: «Неман» забивает практически в каждом матче. Свой один мяч команда из Гродно точно забьет на Мальте.
Альтернативная ставка: Индивидуальный тотал «Немана» больше 1.5 с коэффициентом 2.45.