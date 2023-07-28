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    Прервет ли «Унион» свою безголевую серию?

    «Унион» Санта-Фе — «Дефенса и Хустисия». Ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 28 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» Санта-Фе — «Дефенса и Хустисия»
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    «Дефенса и Хустисия» не проигрывает семь матчей кряду
    «Унион» Санта-Фе сыграет на своем поле с «Дефенса и Хустисия» в рамках 27-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 28 июля, начало — в 22:30 мск. «Унион» Санта-Фе — «Дефенса и Хустисия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 28 Июля 2023 года
    Унион Санта-Фе
  • Санта-Фе
    •  Унион Санта-Фе 22:30 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия
  • Аргентина. Примера
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    «Унион» Санта-Фе

    «Унион» Санта-Фе находится всего лишь на 25-й строчке, набрав в 26-ти матчах 27 очков.

    Клуб не знает побед уже месяц, когда в конце июня команда Педру Кайшинья разгромила на своем поле «Индепендьенте» (3:0).

    Команда уже точно не вылетит, ведь на восемь очков опережает главного аутсайдера чемпионата «Арсенала» за один тур до конца первенства.

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    Уже пять поединков кряду коллектив не только не знает побед, но и не забивает при четырех ничьих кряду в последних играх, так что его форма откровенно плоха.

    «Дефенса и Хустисия»

    Команда в нынешнем сезоне сражается за высокие места. «Дефенса и Хустисия» находится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Аргентины.

    Правда, с реализацией имеются определенные сложности. Клуб еще имеет шансы стать бронзовым призером чемпионата, если победит, а «Сан-Лоренсо» проиграет.

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  • 25/07/2023

    • В минувшем туре чемпионата «Дефенса и Хустисия» смогла победить. В домашнем поединке команда разгромила «Сармиенто» (3:0) дома.

    В последних семи поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при пяти победах и двух ничьих, так что у него отличная форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Унион», коэффициент на победу которого равен 2,50. Успех «Дефенсы и Хустисии» оценивается в 3,20, ничья — в 3,00.

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    Гости выиграли пять из семи последних матчей.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Дефенса и Хустисия» выиграет за 3,20.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,48, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

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    «Унион» Санта-Фе — «Дефенса и Хустисия»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 28.07.2023. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Унион» свою безголевую серию?
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