«Унион» Санта-Фе сыграет на своем поле с «Дефенса и Хустисия» в рамках 27-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 28 июля, начало — в 22:30 мск. «Унион» Санта-Фе — «Дефенса и Хустисия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион» Санта-Фе

«Унион» Санта-Фе находится всего лишь на 25-й строчке, набрав в 26-ти матчах 27 очков.

Клуб не знает побед уже месяц, когда в конце июня команда Педру Кайшинья разгромила на своем поле «Индепендьенте» (3:0).

Команда уже точно не вылетит, ведь на восемь очков опережает главного аутсайдера чемпионата «Арсенала» за один тур до конца первенства.

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Уже пять поединков кряду коллектив не только не знает побед, но и не забивает при четырех ничьих кряду в последних играх, так что его форма откровенно плоха.

«Дефенса и Хустисия»

Команда в нынешнем сезоне сражается за высокие места. «Дефенса и Хустисия» находится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Аргентины.

Правда, с реализацией имеются определенные сложности. Клуб еще имеет шансы стать бронзовым призером чемпионата, если победит, а «Сан-Лоренсо» проиграет.

В минувшем туре чемпионата «Дефенса и Хустисия» смогла победить. В домашнем поединке команда разгромила «Сармиенто» (3:0) дома.

В последних семи поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при пяти победах и двух ничьих, так что у него отличная форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Унион», коэффициент на победу которого равен 2,50. Успех «Дефенсы и Хустисии» оценивается в 3,20, ничья — в 3,00.

Гости выиграли пять из семи последних матчей.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Дефенса и Хустисия» выиграет за 3,20.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,48, ведь в четырех из пяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.