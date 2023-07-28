В рамках 24-го тура первого дивизиона чемпионата Ирландии «Голуэй Юнайтед» на своем поле сыграет против «Брей Уондерерс». Матч состоится 28 июля и начнется в 21:45 по мск. «Голуэй Юнайтед» — «Брей Уондерерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Голуэй Юнайтед»

Похоже, что «Голуэй Юнайтед» уже ничто не помешает завоевать билет в высший ирландский дивизион. За 12 туров до финиша команда уверенно лидирует в первом, оторвавшись от второй строки на 16 баллов.

За 23 проведенные игры «бордово-голубые» смогли отпраздновать 20 викторий, два поединка они еще свели вничью и раз уступили. Забить им удалось аж 60 голов, а пропустили они только девять мячей.

В своей последней проведенной встрече коллектив в рамках 1/16 финала Кубка Ирландии на своем поле одолел аматорский «Бангор Селтик» со счетом 4:1, а в минувшем туре чемпионата в гостях минимально переиграл середняка «Атлон» 1:0.

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На своей территории «Голуэй Юнайтед»в этом чемпионате еще не потерял ни одного очка, выиграв все 11 проведенных игр, пропусти в них всего лишь три мяча.

«Брей Уондерерс»

«Брей Уондерерс» также еще может побороться за выход в элиту, но только через плей-офф. Сейчас он идет на заветной пятой позиции, однако ближайший конкурент отстает всего на два очка.

«Чайки» за всю турнирную дистанцию смогли отпраздновать семь викторий, столько же встреч они еще проиграли и девять раз сыграли вничью, разница мячей составляет 28:36.

«Зелено-белые» также преодолели 1/16 финала Кубка Ирландии, обыграв на выезде любительский «Кокхил» 3:1, а в чемпионате они не могут победить на протяжении трех минувших поединков, раз уступив за это время при двух ничьих.

Вдали от дома «Брей Уондерерс» смог добыть только две виктории за 12 проведенных матчей, шесть раз он еще сыграл вничью и четыре поединка проиграл.

В текущем первенстве «Голуэй Юнайтед» на своей арене разгромил «Брей Уондерерс» со счетом 6:0, а на поле «чаек» была мировая — 1:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Голуэй Юнайтед» — 1.23, победа «Брей Уондерерс» — 11.00, ничья — 6.00.

Прогнозируем, что лидер первенства на своем поле легко справиться с середняком лиги и обыграет его с разницей минимум в два мяча.

Также рекомендуем еще ставить на то, что забитый мяч не заставить себя долго ждать и будет проведен до 15-й минуты поединка.