«Эспаньол» на своем поле сыграет против «Альбасете» в 34-м туре испанской Сегунды. Встреча состоится 7 апреля и начнется в 19:30 по мск. «Эспаньол» — «Альбасете»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Эспаньол»

Турнирное положение: Каталонский коллектив, который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, в Сегунде на текущий момент расположился с 54 набранными баллами на третьей строке, уступая пункт второй, дающей прямой билет в элиту.

«Эспаньол» в этом сезоне выиграл 14 матчей, 12 раз сыграл вничью и семь встреч проиграл, разница мячей составляет 49:35.

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Последние матчи: В прошлом туре чемпионата «попугаи» на выезде поделили очки с «Бургосом», сыграв вничью со счетом 0:0, а игровым днем ранее они дома не справились с «Тенерифе» 1:1.

Не сыграют: Лазарет у «Эспаньола» почти пуст. Все основные игроки в строю.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: Сейчас у «Эспаньола» 7-матчевая беспроигрышная серия. В этот период клуб из Барселоны добился трех выигрышей и четыре матча свел вничью. Причем все эти мировые результаты пришлись на пять минувших встреч команды.

«Альбасете»

Турнирное положение: На текущий момент в таблице второго испанского дивизиона «Альбасете» с 33 очками находится в зоне вылета, но от безопасной строки отстает всего на балл.

Коллектив за всю дистанцию отпраздновал семь викторий, 12 встреч свел вничью и 14 раз проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 38:48.

Последние матчи: Свои две последние игры чемпионата «сырники» свели вничью, поочередно поделив очки на своей территории с «Ферролем» и «Уэской», оба раза сыграв по 1:1.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: К этой игре «Альбасете» подходит с 6-матчевой безвыигрышной серией, в которой трижды уступил и столько же раз сыграл вничью. А победить коллектив в рамках Сегунды смог только раз за предыдущие 14 поединков.

Статистика для ставок

«Эспаньол» дома не проигрывает в Сегунде в десяти минувших встречах, выиграв пять из них

У «Альбасете» 12-матчевая гостевая безвыигрышная серия в чемпионате, где семь игр были проиграны

«Эспаньол» выиграл у «Альбасете» в трех из четырех последних очных матчах при одной ничьей

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эспаньола» — 1.77, победа «Альбасете» — 4.80, ничья — 3.62.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.43 и 1.55 соответственно.

Прогноз: Неплохо выступающий на своем поле «Эспаньол» должен обыгрывать неуверенный в гостях «Альбасете». К тому же на это еще указывает хорошая очная статистика «попугаев» против предстоящего противника.

Рекомендуемая ставка: победа «Эспаньола» за 1.77.

Прогноз: А вторым вариантом ставки в этой игре будет ИТ «Эспаньола» больше 1,5 гола, ведь каталонцы в последнее время забивали в ворота «Альбасете» немало.

Ставка: ИТ «Эспаньола» больше 1,5 гола за 1.99.