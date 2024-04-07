«Вольфсбург»
Турнирное положение: По итогам 27 туров немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» занимает 13-ю позицию с отрывом в девять очков от зоны вылета.
Команда также на восемь очков опережает зону плей-офф за право сыграть в элите — 16-ю позицию, где находится «Майнц».
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле взял три очка. «Волки» забили два безответных мяча в ворота «Вердер» (2:0).
Этот успех прервал серию поражений коллектива в три поединка, которые пришлись на чемпионат Германии.
Не сыграют: Кастелс и Нмеча — травмированы. Дисквалифицированы — Цесигер и Лакруа.
Состояние команды: в последних 11 поединках в разных турнирах «Вольфсбург» одержал лишь одну победу при четырех поражениях и шести ничьих.
Такие результаты не позволяют коллективу считать, что его пребыванию в элитом дивизионе следующего сезона ничего не угрожает.
Йонас Винд — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с девятью голами.
«Боруссия» М
Турнирное положение: «Боруссия» М занимает 13-е место, набрав те же, что и у соперника 28 очков. В его активе 33 забитых мяча, в пассиве — 44.
Команда на девять очков опережает зону вылета, а также на восемь баллов — зону плей-офф за право сыграть в элите (16-я позиция).
Последние матчи: гости грядущей игры в последнем туре потерпели разгром от «Фрайбурга» (0:3) на своем поле, пропустив три безответных мяча.
Эта неудача прервала беспроигрышную мини-серию в поединках, которые пришлись на немецкое первенство, а один из них прошел в рамках товарищеской встречи.
Не сыграют: Нойхаус, Коне, Вальде — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах — официальных (в Бундеслиге и Кубке Германии) и товарищеских — «Гладбах» выиграл лишь раз при двух поражениях и трех ничьих.
Такая форма говорит о том, что коллективу все еще грозит вылет во второй немецкий дивизион, так что ему важно хотя бы не проиграть.
Алассан Плеа — самый результативный игрок команды в Бундеслиге текущего сезона с семью голами.
Статистика для ставок
- в 10 из 11 последних матчей «Вольфсбург» не выиграл
- в четырех из шести последних матчей «Вольфсбурга» забивали обе команды
- в пяти из семи последних матчей «Гладбах» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.90, победа «Боруссии» М — в 3.90.
ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным раскладом, чем ТБ 2,5 — 2.25 и 1.65.
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Прогноз: в пяти из семи последних матчей гости не проиграли. А после домашнего поражения в прошлом туре со счетом 0:3 они наверняка жаждут реабилитации в глазах собственных болельщиков.
При этом в 10 из 11 последних матчей хозяева не выиграли.
Ставка: «Боруссия» М не проиграет за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь в пяти из семи последних их матчей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: «Боруссия» М не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.55