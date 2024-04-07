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    Обойдет ли «Вольфсбург» «Гладбах»?

    «Вольфсбург» — «Боруссия» М. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 7 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Боруссия» М
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    «Вольфсбург» — фаворит матча
    «Вольфсбург» на своем поле сыграет против «Боруссии» М в 28-м туре первой немецкой Бундеслиги. Матч пройдет 7 апреля и начнется в 18:30 по мск. «Вольфсбург» — «Боруссия» М: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 07 Апреля 2024 года
    Вольфсбург
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  • Мёнхенгладбах
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    «Вольфсбург»

    Турнирное положение: По итогам 27 туров немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» занимает 13-ю позицию с отрывом в девять очков от зоны вылета.

    Команда также на восемь очков опережает зону плей-офф за право сыграть в элите — 16-ю позицию, где находится «Майнц».

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле взял три очка. «Волки» забили два безответных мяча в ворота «Вердер» (2:0).

    Этот успех прервал серию поражений коллектива в три поединка, которые пришлись на чемпионат Германии.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Не сыграют: Кастелс и Нмеча — травмированы. Дисквалифицированы — Цесигер и Лакруа.

    Состояние команды: в последних 11 поединках в разных турнирах «Вольфсбург» одержал лишь одну победу при четырех поражениях и шести ничьих.

    Такие результаты не позволяют коллективу считать, что его пребыванию в элитом дивизионе следующего сезона ничего не угрожает.

    Йонас Винд — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с девятью голами.

    «Боруссия» М

    Турнирное положение: «Боруссия» М занимает 13-е место, набрав те же, что и у соперника 28 очков. В его активе 33 забитых мяча, в пассиве — 44.

    Команда на девять очков опережает зону вылета, а также на восемь баллов — зону плей-офф за право сыграть в элите (16-я позиция).

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  • 02/04/2024

    • Последние матчи: гости грядущей игры в последнем туре потерпели разгром от «Фрайбурга» (0:3) на своем поле, пропустив три безответных мяча.

    Эта неудача прервала беспроигрышную мини-серию в поединках, которые пришлись на немецкое первенство, а один из них прошел в рамках товарищеской встречи.

    Не сыграют: Нойхаус, Коне, Вальде — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах — официальных (в Бундеслиге и Кубке Германии) и товарищеских — «Гладбах» выиграл лишь раз при двух поражениях и трех ничьих.

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    Такая форма говорит о том, что коллективу все еще грозит вылет во второй немецкий дивизион, так что ему важно хотя бы не проиграть.

    Алассан Плеа — самый результативный игрок команды в Бундеслиге текущего сезона с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в 10 из 11 последних матчей «Вольфсбург» не выиграл

    • в четырех из шести последних матчей «Вольфсбурга» забивали обе команды

    • в пяти из семи последних матчей «Гладбах» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.90, победа «Боруссии» М — в 3.90.

    ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным раскладом, чем ТБ 2,5 — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей гости не проиграли. А после домашнего поражения в прошлом туре со счетом 0:3 они наверняка жаждут реабилитации в глазах собственных болельщиков.

    При этом в 10 из 11 последних матчей хозяева не выиграли.

    Ставка: «Боруссия» М не проиграет за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь в пяти из семи последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: «Боруссия» М не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.55

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    Ставка и прогноз на матч «Вольфсбург» — «Боруссия» М с коэффициентом 1.95. Дата матча: 07.04.2024. Прогнозы на футбол. Обойдет ли «Вольфсбург» «Гладбах»?
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