«Вольфсбург» на своем поле сыграет против «Боруссии» М в 28-м туре первой немецкой Бундеслиги. Матч пройдет 7 апреля и начнется в 18:30 по мск. «Вольфсбург» — «Боруссия» М: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: По итогам 27 туров немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» занимает 13-ю позицию с отрывом в девять очков от зоны вылета.

Команда также на восемь очков опережает зону плей-офф за право сыграть в элите — 16-ю позицию, где находится «Майнц».

Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле взял три очка. «Волки» забили два безответных мяча в ворота «Вердер» (2:0).

Этот успех прервал серию поражений коллектива в три поединка, которые пришлись на чемпионат Германии.

Все прогнозы на Бундеслигу

Не сыграют: Кастелс и Нмеча — травмированы. Дисквалифицированы — Цесигер и Лакруа.

Состояние команды: в последних 11 поединках в разных турнирах «Вольфсбург» одержал лишь одну победу при четырех поражениях и шести ничьих.

Такие результаты не позволяют коллективу считать, что его пребыванию в элитом дивизионе следующего сезона ничего не угрожает.

Йонас Винд — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с девятью голами.

«Боруссия» М

Турнирное положение: «Боруссия» М занимает 13-е место, набрав те же, что и у соперника 28 очков. В его активе 33 забитых мяча, в пассиве — 44.

Команда на девять очков опережает зону вылета, а также на восемь баллов — зону плей-офф за право сыграть в элите (16-я позиция).

Последние матчи: гости грядущей игры в последнем туре потерпели разгром от «Фрайбурга» (0:3) на своем поле, пропустив три безответных мяча.

Эта неудача прервала беспроигрышную мини-серию в поединках, которые пришлись на немецкое первенство, а один из них прошел в рамках товарищеской встречи.

Не сыграют: Нойхаус, Коне, Вальде — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах — официальных (в Бундеслиге и Кубке Германии) и товарищеских — «Гладбах» выиграл лишь раз при двух поражениях и трех ничьих.

Такая форма говорит о том, что коллективу все еще грозит вылет во второй немецкий дивизион, так что ему важно хотя бы не проиграть.

Алассан Плеа — самый результативный игрок команды в Бундеслиге текущего сезона с семью голами.

Статистика для ставок

в 10 из 11 последних матчей «Вольфсбург» не выиграл

в четырех из шести последних матчей «Вольфсбурга» забивали обе команды

в пяти из семи последних матчей «Гладбах» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вольфсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.90, победа «Боруссии» М — в 3.90.

ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным раскладом, чем ТБ 2,5 — 2.25 и 1.65.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей гости не проиграли. А после домашнего поражения в прошлом туре со счетом 0:3 они наверняка жаждут реабилитации в глазах собственных болельщиков.

При этом в 10 из 11 последних матчей хозяева не выиграли.

Ставка: «Боруссия» М не проиграет за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь в пяти из семи последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Боруссия» М не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.55