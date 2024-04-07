ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус ЖуниорПанамериканское будущее. Как Бразилия заменяет молодые таланты, которых она теряет из-за Европы? Дмитрий Хомуха«Сейчас в "Спартаке" достоин работать именно Карпин». Дмитрий Хомуха — о результатах Кубка России, проблемах молодежного футбола и лимите на легионеров Унаи Эмери возвращается в Лигу чемпионовТемные лошадки. «Жирона», «Брест» и другие аутсайдеры, которые в следующем сезоне квалифицируются в ЛЧ
    Все новости спорта

    «Аталанта» вновь положит «Кальяри» на лопатки

    «Кальяри» — «Аталанта». Ставка (к. 1.77) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 7 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Кальяри Прогнозы на Аталанту Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Кальяри» — «Аталанта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Аталанта»
    «Кальяри» на своем поле сыграет против «Аталанты» в 31-м туре итальянской Серии А. Матч пройдет 7 апреля и начнется в 19:00 по мск. «Кальяри» — «Аталанта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 07 Апреля 2024 года
    Кальяри
  • Кальяри
    •  Кальяри 19:00 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
    •

    «Кальяри»

    Турнирное положение: На текущий момент в таблице итальянского первенства дружина Клаудио Раньери с 27 очками идет на 16 строке и на два балла опережает зону вылета.

    «Кальяри» за всю дистанцию отпраздновал шесть викторий, девять раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений, разница мячей составляет 30:51.

    Кальяри — Аталанта: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 5.004.051.70Бонус$9500
    •

    Последние матчи: В минувшем туре первенства «сардинцы» на своем поле расписали мировую с «Вероной» 1:1, а игровым днем ранее они в гостях потерпели минимальное поражение от «Монцы» со счетом 0:1. И тем фиаско они прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой по два раза побеждали и играли вничью.

    Не сыграют: Леонардо Паволетти, Марко Манкозу и Андреа Петанья пропустят этот поединок.

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: «Красно-синие» за последние шесть встреч первенства потерпели только одно фиаско, а также три раза играли вничью и дважды побеждали.

    Правда, обе виктории были добыты над нижестоящими командами, а одна из мировых была дома с действующим чемпионом «Наполи» 1:1. В отрезке же минувших семи игр «Кальяри» не забивал только в одном случае.

    «Аталанта»

    Турнирное положение: В таблице на текущий момент дружина Джана Пьеро Гасперини с 50 набранными очками идет шестой, уступая семь пунктов четвертой строке.

    «Аталанта» пока за всю турнирную дистанцию отпраздновала 14 викторий, четыре встречи еще свела вничью и восемь раз проиграла, забила 54 гола при 32 пропущенных.

  • Темные лошадки. «Жирона», «Брест» и другие аутсайдеры, которые в следующем сезоне квалифицируются в ЛЧ
  • Обновленный формат Лиги чемпионов откроет двери для целого ряда менее известных команд
  • Вчера

    • Последние матчи: Накануне «богини» проиграли в гостях 0:1 «Фиорентине» в первом полуфинальном матче Кубка Италии. А в минувшем туре первенства клуб из Бергамо на выезде неожиданно разгромил «Наполи» со счетом 3:0. И этой победой они прервали свою 4-матчевую безвыигрышную серию.

    Не сыграют: Шарль де Кетеларе и Джорджио Скалвини пропустят этот поединок.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Состояние команды: «Аталанта» в рамках чемпионата страны смогла выиграть лишь один поединок из пяти предыдущих. Помимо победы в этот период «сине-черные» расписали две ничьи и столько же раз проиграли.

    С учетом же все турниров коллектив выиграл только дважды за последние восемь встреч и трижды уступал.

    Статистика для ставок

    • «Кальяри» дома выиграл пять из 11 минувших встреч при двух фиаско

    • «Аталанта» в гостях в рамках чемпионата проиграла лишь раз за минувшие шесть игр

    • «Аталанта» выиграла у «Кальяри» в пяти последних очных встречах

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аталанты» — 1.77, победа «Кальяри» — 4.86, ничья — 4.09.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.81 и 2.14 соответственно.

    Прогноз: В этом поединке ставим на победу «Аталанты», потому что она отлично играет против островитян, да и в целом в этом сезоне смотрится попредпочтительней «Кальяри».

    Рекомендуемая ставка: победа «Аталанты» за 1.77.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки в этом поединке будет обе забьют, так как в своих последних отрезках эти команды редко когда покидали поле без результативных действий.

    Ставка: обе забьют за 1.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.21
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Аризона — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Анахайм — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Финикс — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Тюмень — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Урал — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Трактор — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Норвич — Ипсвич
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Котов — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Акрон — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Кальяри» — «Аталанта» с коэффициентом . Дата матча: 07.04.2024. Прогнозы на футбол. «Аталанта» вновь положит «Кальяри» на лопатки
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры