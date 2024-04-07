«Кальяри»
Турнирное положение: На текущий момент в таблице итальянского первенства дружина Клаудио Раньери с 27 очками идет на 16 строке и на два балла опережает зону вылета.
«Кальяри» за всю дистанцию отпраздновал шесть викторий, девять раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений, разница мячей составляет 30:51.
Кальяри — Аталанта: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В минувшем туре первенства «сардинцы» на своем поле расписали мировую с «Вероной» 1:1, а игровым днем ранее они в гостях потерпели минимальное поражение от «Монцы» со счетом 0:1. И тем фиаско они прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой по два раза побеждали и играли вничью.
Не сыграют: Леонардо Паволетти, Марко Манкозу и Андреа Петанья пропустят этот поединок.
Состояние команды: «Красно-синие» за последние шесть встреч первенства потерпели только одно фиаско, а также три раза играли вничью и дважды побеждали.
Правда, обе виктории были добыты над нижестоящими командами, а одна из мировых была дома с действующим чемпионом «Наполи» 1:1. В отрезке же минувших семи игр «Кальяри» не забивал только в одном случае.
«Аталанта»
Турнирное положение: В таблице на текущий момент дружина Джана Пьеро Гасперини с 50 набранными очками идет шестой, уступая семь пунктов четвертой строке.
«Аталанта» пока за всю турнирную дистанцию отпраздновала 14 викторий, четыре встречи еще свела вничью и восемь раз проиграла, забила 54 гола при 32 пропущенных.
Последние матчи: Накануне «богини» проиграли в гостях 0:1 «Фиорентине» в первом полуфинальном матче Кубка Италии. А в минувшем туре первенства клуб из Бергамо на выезде неожиданно разгромил «Наполи» со счетом 3:0. И этой победой они прервали свою 4-матчевую безвыигрышную серию.
Не сыграют: Шарль де Кетеларе и Джорджио Скалвини пропустят этот поединок.
Состояние команды: «Аталанта» в рамках чемпионата страны смогла выиграть лишь один поединок из пяти предыдущих. Помимо победы в этот период «сине-черные» расписали две ничьи и столько же раз проиграли.
С учетом же все турниров коллектив выиграл только дважды за последние восемь встреч и трижды уступал.
Статистика для ставок
- «Кальяри» дома выиграл пять из 11 минувших встреч при двух фиаско
- «Аталанта» в гостях в рамках чемпионата проиграла лишь раз за минувшие шесть игр
- «Аталанта» выиграла у «Кальяри» в пяти последних очных встречах
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аталанты» — 1.77, победа «Кальяри» — 4.86, ничья — 4.09.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.81 и 2.14 соответственно.
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Прогноз: В этом поединке ставим на победу «Аталанты», потому что она отлично играет против островитян, да и в целом в этом сезоне смотрится попредпочтительней «Кальяри».
Рекомендуемая ставка: победа «Аталанты» за 1.77.
Прогноз: А вторым вариантом ставки в этом поединке будет обе забьют, так как в своих последних отрезках эти команды редко когда покидали поле без результативных действий.
Ставка: обе забьют за 1.80.