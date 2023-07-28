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    Три очка для аргентинок?

    Аргентина (жен) — ЮАР (жен). Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Женский чемпионат мира, 28 июля 2023 года

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    Женская сборная Аргентины
    Аргентина (жен) сыграет на своем поле с ЮАР (жен) в рамках 2-го тура группового этапа женского чемпионата мира. Матч пройдет 28 июля, начало — в 03:00 мск. Аргентина (жен) — ЮАР (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Аргентина (жен)

    Аргентинки мечтают повторить путь мужской сборной. Вот только для этого команде еще нужно очень сильно прибавлять.

    В стартовом туре женского чемпионата мира сборная Аргентины (жен) не сумела разжиться очками. Команда минимально уступила итальянкам.

    Так что в этой встрече команде нужно исключительно побеждать. Для этого нужно существенно прибавлять в плане реализации.

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    Аргентина (жен) выглядит боевитым коллективом. Причем перед женским Мундиалем команда последовательно разгромила венесуэлок (3:0) и перуанок (4:0).

    Номинальные хозяева уж точно будут активно атаковать. Аргентинкам нужно побеждать, дабы еще претендовать на выход в плей-офф.

    ЮАР (жен)

    Эта команда тоже стартовала с поражения. Сборная ЮАР (жен) уступила сильной женской сборной Швеции со счетом 1:2.

    Состав у команды по именам выглядит не столь грозно. Между тем, сборная ЮАР (жен) способна на чудо.

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    • Правда, чего-чего, а стабильности команде не хватает. Южноафриканки могут выдать яркий поединок, после чего откровенно провалиться.

    Например, незадолго до женского Мундиаля команда сенсационно уступила Ботсване (0:5). А вот костариканок удалось одолеть (2:0).

    Нет сомнений, что в этом матче гости постараются зацепиться за очки. Южноафриканки вполне способны успешно выступить на турнире.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Аргентины (жен) предлагают — 2.00.

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    На викторию ЮАР (жен) дают — 4.00, ничья оценена — в 3.20.

    Аргентинки мотивированы поправить свое положение в группе, да и реабилитироваться за стартовую коллизию не помешает.

    Наш прогноз — Победа Аргентины (жен). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.20.

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    Аргентина (жен) — ЮАР (жен): прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 28.07.2023. Прогнозы на футбол. Три очка для аргентинок?
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