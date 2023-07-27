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    «Ауда» — «Спартак» Трнава. Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 27 июля 2023 года

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    «Ракув» — Спартак« Трнава. Лига конференций. Сезон 2022/2023
    В четверг, 27 июля «Ауда» на своём поле сыграет против команды «Спартак» Трнава. Это первая игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 20:00 (мск). «Ауда» — «Спартак» Трнава: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 27 Июля 2023 года
    Ауда
  • Кекава
    •  Ауда 20:00 Спартак Трнава Спартак Трнава
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Ауда»

    «Ауда» — обладатель Кубка Латвии, победа во втором по значимости турнире страны, дает право команде выступить во 2-й раунде Лиги конференций. К тому же «Ауда» — дебютант еврокубков, ранее коллектив не участвовал в турнирах УЕФА.

    В сезоне 2023 чемпионата Латвии команда занимает 5 место в турнирной таблице. После 23 проведенных встреч «Ауда» набрала 31 очко.

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    В последней игре чемпионата «Ауда» с крупныи счетом проиграла команде РФШ (2:5). Следующий матч запланирован на воскресенье, 30 июля. «Ауда» примет на своем поле «Лиепаю».

    «Спартак» Трнава

    «Спартак» Трнава, как и «Ауда» выиграл Кубок Словакии. «Спартаковцы» миновали первую стадию квалификации и начинают свой путь в групповой этап Лиги конференций со второй стадии отбора.

    В прошлом евросезоне «Спартак» также начинал еврокампанию со второго раунда ЛК. На этой стадии футболисты из Трнавы прошли валлийский клуб «Ньютаун» (6:2).

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    • Но затем «Спартак» споткнулся в 3-м туре отбора, проиграв польскому «Ракуву» (0:3 — по сумме двух встреч).

    Скоро стартует чемпионат Словакии. «Спартак» свой матч 1-го тура проведет в домашних стенах, в воскресенье, 30 июля. В гости пожалует команда «Тренчин».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу «Ауды» можно поставить за 5.40, ничью оценивают в 3.62. А на победу «Спартака» — 1.68.

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    Прогноз: Исход противостояния наверняка останется за командой из Словакии. «Спартак» играет против дебютанта еврокубков и обязан добиваться успеха в дуэли.

    Ставка: Фора «Спартака» (-1) с коэффициентом 2.23.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.31.

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    «Ауда» — «Спартак» Трнава: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 27.07.2023. Прогнозы на футбол. Словацкий клуб не оставит новичку шанса на успех?
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