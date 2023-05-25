Уругвай (до 20 лет) сыграет на своем поле с Англией (до 20 лет) в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира до 20 лет. Матч пройдет 25 мая, начало — в 21:00 мск. Уругвай (до 20 лет) — Англия (до 20 лет): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Уругвай (до 20 лет)

Молодые уругвайцы традиционно сильны. Вот и нынешний чемпионат мира команда начала великолепно.

Уругвайцы выглядят мощнее всех. Причем встреча с английскими сверстниками видится решающей в плане борьбы за лидерство в группе.

В своем последнем поединке команда выиграла. Уругвай (до 20 лет) разгромил иракских одногодок со счетом 4:0.

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Матчи с английской молодежкой для команды проходят традиционно успешно. Из двух очных встреч Уругвай (до 20 лет) выиграл один раз при одной ничьей.

Нет сомнений, что в этой встрече уругвайцам будет крайне сложно. Тем не менее, играть сугубо на ничью команда точно не станет.

Англия (до 20 лет)

Юные британцы крайне нестабильны. Англия (до 20 лет) способна на многое, но иногда победы команде даются уж очень натужно.

Англия (до 20 лет) неплохо действует в обороне. Например, в мартовской встрече с немцами команда выглядела монолитно (2:0).

Свой предыдущий поединок команда провела удачно. В матче с тунисскими сверстниками англичане оказались сильнее (1:0).

До того Англия (до 20 лет) расписала мировую с французами (1:1) в контрольном матче. Так что нужно срочно прибавлять в плане реализации.

Юные британцы наверняка будут действовать первым номером. Состав у команды по именам вполне себе приличный.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Уругвая (до 20 лет) предлагают — 2.28.

На викторию Англии (до 20 лет) дают — 2.86, ничья оценена — в 3.48.

Обе команды будут предельно сконцентрированы на надежности собственных тылов .

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.18. Еще вариант для ставки — Победа Уругвая за 2.28.