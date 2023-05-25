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    «Козенца» — «Брешиа». Ставка (к. 1.83) и прогноз на Серию B 25 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Козенца» — «Брешиа»
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    «Козенца»
    «Козенца» примет «Брешию» в первом матче борьбы за выживание в Серии B. Встреча назначена на 25 мая и начнется в 21:30 мск. «Козенца» — «Брешиа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип. Плей-офф 27 Мая 2023 года

    «Козенца»

    По итогам сезона в Серии B команда заняла 17-е место в турнирной таблице, попав в зону стыковых матчей. Предстоящий матч против «Брешии» будет первым, проигравшая команда по сумме двух встреч вылетит из чемпионата.

    «Козенца» провалила нынешний сезон, но сумела попасть в зону стыков, обойдя «Перуджу» буквально на один балл. «Козенца» является одной из худших в лиге по игре в обороне — за 38 матчей команда пропустила 53 гола.

    Стоит отметить, что команда не может выиграть уже 7 матчей подряд. За этот период «Козенца» дважды проиграла и 5 раз сыграла вничью, пропустив только в одном матче больше одного гола.

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    В последнем туре «Козенца» проиграла «Кальяри» (0:1), пропустив единственный гол еще в первом тайме.

    «Козенца» будет пытаться обеспечить результат на своем поле. Команда будет играть на атаку. При этом, в последних 5-и домашних матчах «Козенца» проиграла только один раз.

    «Брешиа»

    По итогам чемпионата Серии B команда заняла 16-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков, к слову, столько же и у «Козенцы». «Брешии» не хватило буквально трех баллов, чтобы избежать стыковых матчей.

    Команда является худшей в лиге по игре в обороне — 57 пропущенных в 38-и встречах при 36-и забитых.

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  • Сегодня

    • «Брешиа» стабильно набирала очки в последних турах Серии B. За последние 7 матчей команда проиграла только «Парме» (0:2), выиграла 3 встречи и столько же раз сыграла вничью.

    В последнем туре «Брешиа» сыграла вничью с «Палермо» (2:2), совершив камбэк с 0:2 во втором тайме.

    В гостях команда играет не лучшим образом, выиграв всего три встречи в 19-и гостевых, а за последние 5 матчей на своем поле «Брешиа» выиграла только один раз.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не смогли определить фаворита в этом матче. Поставить на «Козенцу» или «Брешию» можно с коэффициентом 2.60, ничья — в 3.00.

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    «Брешиа» выдала мощный отрезок в концовке чемпионата, но в гостях команда играет крайне неудачно. Можно предположить, что «Козенца» точно не проиграет.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Фора «Козенцы» 0 за 1.80.

    Еще один вариант ставки — Обе забьют за 1.83

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    «Козенца» — «Брешиа»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 25.05.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Козенца» на своем поле дать бой сопернику?
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