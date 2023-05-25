«Козенца» примет «Брешию» в первом матче борьбы за выживание в Серии B. Встреча назначена на 25 мая и начнется в 21:30 мск. «Козенца» — «Брешиа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Козенца»

По итогам сезона в Серии B команда заняла 17-е место в турнирной таблице, попав в зону стыковых матчей. Предстоящий матч против «Брешии» будет первым, проигравшая команда по сумме двух встреч вылетит из чемпионата.

«Козенца» провалила нынешний сезон, но сумела попасть в зону стыков, обойдя «Перуджу» буквально на один балл. «Козенца» является одной из худших в лиге по игре в обороне — за 38 матчей команда пропустила 53 гола.

Стоит отметить, что команда не может выиграть уже 7 матчей подряд. За этот период «Козенца» дважды проиграла и 5 раз сыграла вничью, пропустив только в одном матче больше одного гола.

Все прогнозы на футбол

В последнем туре «Козенца» проиграла «Кальяри» (0:1), пропустив единственный гол еще в первом тайме.

«Козенца» будет пытаться обеспечить результат на своем поле. Команда будет играть на атаку. При этом, в последних 5-и домашних матчах «Козенца» проиграла только один раз.

«Брешиа»

По итогам чемпионата Серии B команда заняла 16-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков, к слову, столько же и у «Козенцы». «Брешии» не хватило буквально трех баллов, чтобы избежать стыковых матчей.

Команда является худшей в лиге по игре в обороне — 57 пропущенных в 38-и встречах при 36-и забитых.

«Брешиа» стабильно набирала очки в последних турах Серии B. За последние 7 матчей команда проиграла только «Парме» (0:2), выиграла 3 встречи и столько же раз сыграла вничью.

В последнем туре «Брешиа» сыграла вничью с «Палермо» (2:2), совершив камбэк с 0:2 во втором тайме.

В гостях команда играет не лучшим образом, выиграв всего три встречи в 19-и гостевых, а за последние 5 матчей на своем поле «Брешиа» выиграла только один раз.

Прогноз и ставка

Букмекеры не смогли определить фаворита в этом матче. Поставить на «Козенцу» или «Брешию» можно с коэффициентом 2.60, ничья — в 3.00.

«Брешиа» выдала мощный отрезок в концовке чемпионата, но в гостях команда играет крайне неудачно. Можно предположить, что «Козенца» точно не проиграет.

Поэтому наши прогноз и ставка — Фора «Козенцы» 0 за 1.80.

Еще один вариант ставки — Обе забьют за 1.83