«Колос»
Ковалевский клуб уже не претендует на выход в еврокубки. Нынешнее 8 место для команды Ярослава Вишняка видится явной неудачей.
Главным бичом команды является слабая реализация. В 27 матчах УПЛ игроки «Колоса» настреляли всего лишь 22 мяча.
В своем последнем поединке команда потерпела поражение. В родных стенах «Колос» уступил несущемуся к титулу «Днепру-1» (1:2).
Отчетную встречу пропустит один из лидеров команды опорник Вадим Милько. Капитан «Колоса» перебрал желтых карточек.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева не будут лишь отсиживаться в тылах. Тем паче, в матче первого круга «Колос» дал бой динамовцам (0:0).
«Динамо» Киев
Динамовцы провели откровенно противоречивый и неудачный сезон. Нынешнее 4 место вряд ли можно квалифицировать как успех.
«Динамо» Киев имеет проблемы с надежностью тылов. В 27 матчах в воротах команды побывало 24 мяча, да и проиграли киевляне 6 раз.
В предыдущем туре команда добыла победный результат. «Динамо» Киев удачно погостило в Александрии, разгромив симпатичного соперника со счетом 1:5.
К тому же в этом поединке не сыграет лидер атак команды Владислав Ванат. Вступила в силу его трехматчевая дисквалификация.
Гости уж точно будут стараться добыть 3 очка. Александр Шовковский во главе киевлян выиграл все 4 выездных матча.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Динамо» Киев предлагают — 1.62.
На викторию «Колоса» дают — 5.10, ничья оценена — в 4.20.
Киевляне по игре выглядят монолитнее соперника, к тому же
Наш прогноз — Победа «Динамо» Киев в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.08.