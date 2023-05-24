«Колос» сыграет на своем поле с «Динамо» Киев в рамках 28-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 24 мая, начало — в 13:00 мск. «Колос» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колос»

Ковалевский клуб уже не претендует на выход в еврокубки. Нынешнее 8 место для команды Ярослава Вишняка видится явной неудачей.

Главным бичом команды является слабая реализация. В 27 матчах УПЛ игроки «Колоса» настреляли всего лишь 22 мяча.

В своем последнем поединке команда потерпела поражение. В родных стенах «Колос» уступил несущемуся к титулу «Днепру-1» (1:2).

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Отчетную встречу пропустит один из лидеров команды опорник Вадим Милько. Капитан «Колоса» перебрал желтых карточек.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева не будут лишь отсиживаться в тылах. Тем паче, в матче первого круга «Колос» дал бой динамовцам (0:0).

«Динамо» Киев

Динамовцы провели откровенно противоречивый и неудачный сезон. Нынешнее 4 место вряд ли можно квалифицировать как успех.

«Динамо» Киев имеет проблемы с надежностью тылов. В 27 матчах в воротах команды побывало 24 мяча, да и проиграли киевляне 6 раз.

В предыдущем туре команда добыла победный результат. «Динамо» Киев удачно погостило в Александрии, разгромив симпатичного соперника со счетом 1:5.

К тому же в этом поединке не сыграет лидер атак команды Владислав Ванат. Вступила в силу его трехматчевая дисквалификация.

Гости уж точно будут стараться добыть 3 очка. Александр Шовковский во главе киевлян выиграл все 4 выездных матча.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Динамо» Киев предлагают — 1.62.

На викторию «Колоса» дают — 5.10, ничья оценена — в 4.20.

Киевляне по игре выглядят монолитнее соперника, к тому же в нынешнем сезоне гораздо успешнее выступают в гостях .

Наш прогноз — Победа «Динамо» Киев в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.08.