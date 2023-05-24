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    Динамовцы начнут без прелюдий

    «Колос» — «Динамо» Киев. Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, УПЛ, 24 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Колос» — «Динамо» Киев
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    Сергей Сидорчук
    «Колос» сыграет на своем поле с «Динамо» Киев в рамках 28-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 24 мая, начало — в 13:00 мск. «Колос» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 24 Мая 2023 года
    Колос
  • Ковалёвка
    •  Колос 13:00 Динамо К Динамо К
  • Киев
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    «Колос»

    Ковалевский клуб уже не претендует на выход в еврокубки. Нынешнее 8 место для команды Ярослава Вишняка видится явной неудачей.

    Главным бичом команды является слабая реализация. В 27 матчах УПЛ игроки «Колоса» настреляли всего лишь 22 мяча.

    В своем последнем поединке команда потерпела поражение. В родных стенах «Колос» уступил несущемуся к титулу «Днепру-1» (1:2).

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    Отчетную встречу пропустит один из лидеров команды опорник Вадим Милько. Капитан «Колоса» перебрал желтых карточек.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева не будут лишь отсиживаться в тылах. Тем паче, в матче первого круга «Колос» дал бой динамовцам (0:0).

    «Динамо» Киев

    Динамовцы провели откровенно противоречивый и неудачный сезон. Нынешнее 4 место вряд ли можно квалифицировать как успех.

    «Динамо» Киев имеет проблемы с надежностью тылов. В 27 матчах в воротах команды побывало 24 мяча, да и проиграли киевляне 6 раз.

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    • В предыдущем туре команда добыла победный результат. «Динамо» Киев удачно погостило в Александрии, разгромив симпатичного соперника со счетом 1:5.

    К тому же в этом поединке не сыграет лидер атак команды Владислав Ванат. Вступила в силу его трехматчевая дисквалификация.

    Гости уж точно будут стараться добыть 3 очка. Александр Шовковский во главе киевлян выиграл все 4 выездных матча.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Динамо» Киев предлагают — 1.62.

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    На викторию «Колоса» дают — 5.10, ничья оценена — в 4.20.

    Киевляне по игре выглядят монолитнее соперника, к тому же в нынешнем сезоне гораздо успешнее выступают в гостях.

    Наш прогноз — Победа «Динамо» Киев в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.08.

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    «Колос» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 24.05.2023. Прогнозы на футбол. Динамовцы начнут без прелюдий
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