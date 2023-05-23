«Метта» сыграет на своем поле с «Супер Новой» в рамках 14-го тура чемпионата Латвии. Матч пройдет 23 мая, начало — в 18:00 мск. «Метта» — «Супер Нова»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Метта»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. Сейчас «Метта» находится на 5 месте в таблице.

Вот только оборона команды действует крайне неудачно. В 12 матчах в воротах «Метты» побывало уже 18 мячей.

В своем последнем поединке команда добыла один пункт. На выезде «Метта» не дала себя обыграть «Даугавпилсу» (1:1).

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Матчи с «Супер Новой» для команды проходят традиционно успешно. Из 5 последних очных поединков выиграно 3 при двух паритетах.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. «Метта» вполне может побороться за попадание в тройку.

«Супер Нова»

Эта команда сражается за выживание, занимая последнее 10 место в таблице. В 13 матчах она набрала всего 7 очков.

«Супер Нова» имеет проблемы с надежностью тылов. В 13 матчах в воротах команды побывало 33 мяча, и это худший показатель в лиге.

В предыдущем туре команда добыла ничейный результат. «Супер Нова» дома расписала мировую с «Елгавой» (2:2).

«Супер Нова» имеет огромные сложности с результативностью. В 13 матчах команде удалось отличиться лишь 9 раз.

Гости уж точно будут стараться зацепиться хотя бы за балл. «Супер Нова» мечтает выбраться со дна турнирной таблицы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Метты» предлагают — 2.11.

На викторию «Супер Новы» дают — 3.15, ничья оценена — в 3.48.

Оборона «Супер Новы» не выдерживает никакой критики , да и вообще, хозяева по игре выглядят монолитнее.

Наш прогноз — Победа «Метты». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.24.