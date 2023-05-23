ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — ЦСКА«Спартак» выиграл в лотерее случайностей. Арбитр Карасев испортил супердерби «Манчестер Сити» Недостижимые. «Ман Сити» отпраздновал свое пятое чемпионство за шесть сезонов победой над «Челси» «Манчестер Сити»Больше, чем просто деньги. Пять слагаемых успеха «Манчестер Сити»
  • 23:54
    • ПСЖ одержал волевую победу над «Осером»
  • 00:09
    • «Севилья» и «Бетис» разошлись миром в дерби
  • 23:58
    • «Лацио» сохранил шансы на попадание в Лигу чемпионов
  • 22:55
    • США забросили 9 шайб в ворота Франции
  • 22:36
    • Гладбахская «Боруссия» спаслась от поражения в матче с «Байером»
  • 21:43
    • «Реал» потерпел поражение в матче с «Валенсией»
    Все новости спорта

    «Метта» расправится с аутсайдером

    «Метта» — «Супер Нова». Ставка (к. 2.11) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 23 мая 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Метта» — «Супер Нова»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Метта»
    «Метта» сыграет на своем поле с «Супер Новой» в рамках 14-го тура чемпионата Латвии. Матч пройдет 23 мая, начало — в 18:00 мск. «Метта» — «Супер Нова»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Латвия. Высшая лига 23 Мая 2023 года
    Метта Лу
  • Латвия. Высшая лига
    •  Метта Лу 18:00 Супер Нова Супер Нова
  • Латвия. Высшая лига
    •

    «Метта»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. Сейчас «Метта» находится на 5 месте в таблице.

    Вот только оборона команды действует крайне неудачно. В 12 матчах в воротах «Метты» побывало уже 18 мячей.

    В своем последнем поединке команда добыла один пункт. На выезде «Метта» не дала себя обыграть «Даугавпилсу» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Супер Новой» для команды проходят традиционно успешно. Из 5 последних очных поединков выиграно 3 при двух паритетах.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. «Метта» вполне может побороться за попадание в тройку.

    «Супер Нова»

    Эта команда сражается за выживание, занимая последнее 10 место в таблице. В 13 матчах она набрала всего 7 очков.

    «Супер Нова» имеет проблемы с надежностью тылов. В 13 матчах в воротах команды побывало 33 мяча, и это худший показатель в лиге.

  • Кейн, Райс, Мак Аллистер, Мартинес и еще 10 трансферов, которые могут решить проблемы «Челси»
  • «Челси» ждет еще одно бурное трансферное лето
  • 17/05/2023

    • В предыдущем туре команда добыла ничейный результат. «Супер Нова» дома расписала мировую с «Елгавой» (2:2).

    «Супер Нова» имеет огромные сложности с результативностью. В 13 матчах команде удалось отличиться лишь 9 раз.

    Гости уж точно будут стараться зацепиться хотя бы за балл. «Супер Нова» мечтает выбраться со дна турнирной таблицы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Метты» предлагают — 2.11.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Супер Новы» дают — 3.15, ничья оценена — в 3.48.

    Оборона «Супер Новы» не выдерживает никакой критики, да и вообще, хозяева по игре выглядят монолитнее.

    Наш прогноз — Победа «Метты». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.24.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.81
  • Прогноз на матч Волынец — Мертенс
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Деллиен — Волф
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Чан — Пера
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Кырстя — Бюрель
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Шварцман — Накасима
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Кецманович — Рока Баталья
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Фернандес — Соррибес-Тормо
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Харри — Лайович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Риндеркнеш — Харрис
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Чжан — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Маннарино — Краинович
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Карабах — Сумгаит
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Тревизан — Парризас-Диас
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Дания — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Метта» — «Супер Нова»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 23.05.2023. Прогнозы на футбол. «Метта» расправится с аутсайдером
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры