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    Уверенная победа «Ривер Плейта»?

    «Ривер Плейт» — «Атлетико Платенсе». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 22 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ривер Плейт» — «Атлетико Платенсе»
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    «Ривер Плейт»
    «Ривер Плейт» сыграет на своем поле с «Атлетико Платенсе» в рамках 17-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 22 мая, начало — в 02:30 мск. «Ривер Плейт» — «Атлетико Платенсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 22 Мая 2023 года
    Ривер Плейт
  • Аргентина. Примера
    •  Ривер Плейт 02:30 Платенсе Платенсе
  • Флорида
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    «Ривер Плейт»

    Эта команда является главным претендентом на чемпионский титул. Сейчас «Ривер Плейт» как раз находится на 1 строчке в турнирной таблице чемпионата Аргентины.

    В 16 поединках команда выиграла 12 раз. А вот гандикап от ближайшего преследователя составляет 5 очков.

    В своем последнем поединке команда не смогла добыть даже балл. На выезде «Ривер Плейт» потерпел поражение от «Тальереса» (2:1), ставшее для команды третьим в чемпионате.

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    Матчи с «Атлетико Платенсе» для команды проходят традиционно успешно. Из 5 очных встреч «Ривер Плейт» выиграл все 5.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Да и реабилитироваться за последнюю неудачу лидер явно захочет.

    «Атлетико Платенсе»

    Эта команда в чемпионате выступает явно неудачно. «Атлетико Платенсе» пока занимает скромное 16 место в турнирной таблице.

    «Атлетико Платенсе» имеет серьезные проблемы с реализацией. В 16 поединках чемпионата игроки команды отличились лишь 18 голами.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела весьма продуктивно. Дома был уверенно обыгран нестабильный «Расинг» (3:0).

    До того «Атлетико Платенсе» проиграл потерпел унизительное поражение от «Росарио Сентраль» (4:0). Так что стабильности в игре и результатах нет и в первом приближении.

    «Атлетико Платенсе» наверняка будет действовать в расчете на контратаки. Гости едва ли способны дать бой лидеру.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ривер Плейта» предлагают — 1.33.

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    На викторию «Атлетико Платенсе» дают — 11.00, ничья оценена — в 4.75.

    «Ривер Плейт» явно сильнее соперника, что и постарается наглядно продемонстрировать с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Фора «Ривер Плейта» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.25.

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    «Ривер Плейт» — «Атлетико Платенсе»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 22.05.2023. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «Ривер Плейта»?
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