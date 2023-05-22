«Ривер Плейт» сыграет на своем поле с «Атлетико Платенсе» в рамках 17-го тура чемпионата Аргентины. Матч пройдет 22 мая, начало — в 02:30 мск. «Ривер Плейт» — «Атлетико Платенсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ривер Плейт»

Эта команда является главным претендентом на чемпионский титул. Сейчас «Ривер Плейт» как раз находится на 1 строчке в турнирной таблице чемпионата Аргентины.

В 16 поединках команда выиграла 12 раз. А вот гандикап от ближайшего преследователя составляет 5 очков.

В своем последнем поединке команда не смогла добыть даже балл. На выезде «Ривер Плейт» потерпел поражение от «Тальереса» (2:1), ставшее для команды третьим в чемпионате.

Все прогнозы на футбол

Матчи с «Атлетико Платенсе» для команды проходят традиционно успешно. Из 5 очных встреч «Ривер Плейт» выиграл все 5.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Да и реабилитироваться за последнюю неудачу лидер явно захочет.

«Атлетико Платенсе»

Эта команда в чемпионате выступает явно неудачно. «Атлетико Платенсе» пока занимает скромное 16 место в турнирной таблице.

«Атлетико Платенсе» имеет серьезные проблемы с реализацией. В 16 поединках чемпионата игроки команды отличились лишь 18 голами.

Свой предыдущий поединок команда провела весьма продуктивно. Дома был уверенно обыгран нестабильный «Расинг» (3:0).

До того «Атлетико Платенсе» проиграл потерпел унизительное поражение от «Росарио Сентраль» (4:0). Так что стабильности в игре и результатах нет и в первом приближении.

«Атлетико Платенсе» наверняка будет действовать в расчете на контратаки. Гости едва ли способны дать бой лидеру.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ривер Плейта» предлагают — 1.33.

На викторию «Атлетико Платенсе» дают — 11.00, ничья оценена — в 4.75.

«Ривер Плейт» явно сильнее соперника , что и постарается наглядно продемонстрировать с первых минут встречи.

Наш прогноз — Фора «Ривер Плейта» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.25.