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    «Ньюкасл» и «Лестер» сыграют вничью

    «Ньюкасл» — «Лестер». Ставка (к. 5.50) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 22 мая 2023 года

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    «Ньюкасл»
    «Ньюкасл» сыграет на своем поле с «Лестером» в рамках 37-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 22 мая, начало — в 22:00 мск. «Ньюкасл» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Мая 2023 года
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    «Ньюкасл»

    Команда из одноименного города с большой долей вероятности в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. В настоящий момент «горожане» занимают третье место в турнирной таблице английской премьер-лиги. В активе «сорок» 69 очков.

    Столько же набранных пунктов у четвертого «Манчестер Юнайтед». Пятый «Ливерпуль» отстает на три балла и имеет на одну игру больше. Таким образом, «джорджи» должны набрать лишь одно очко в двух матчах, чтобы попасть в самый престижный турнир Европы.

    Коэффициенты матча Ньюкасл — Лестер

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    В Кубке английской лиги «черно-белые» смогли дойти до финала, где уступили «Манчестер Юнайтед». В чемпионате страны подопечные Эдди Хау провели 36 матчей, в которых 67 раз поразили ворота соперника и 32 раза пропустили в свои.

    Календарь и таблица АПЛ

    В последней игре «Ньюкасл» добыл уверенную победу над «Брайтоном» (4:1), а перед этим была ничья с «Лидсом» (2:2) и поражение от «Арсенала» (0:2).

    «Лестер»

    Команда из Лестера продолжает отчаянную борьбу за выживание. Пока что у «синих» это получается плохо. В настоящий момент «Сити» занимает предпоследнее, девятнадцатое место в турнирной таблице. В активе «лис» лишь 30 очков.

    Коллектив из Лестера на один пункт отстают от «Лидса» и на три от «Эвертона». Чтобы у команды еще были шансы на сохранение прописки в элите, ей нужно непременно побеждать, хотя это будет сделать крайне сложно.

    Из Кубка английской лиги и Кубка Англии подопечные Дина Смита уже давно вылетели. В чемпионате они имеют следующую статистику забитых и пропущенных мячей — 49:67. Провальный сезон для «Лестера».

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    • В последних играх «лисы» уступили «Ливерпулю» (0:3) и «Фулхэму» (3:5). До этого также были ничьи с «Эвертоном» (2:2) и «Лидсом» (1:1). Лишь перед этим «Лестер» смог одолеть «Вулверхэмптон» (2:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры считают фаворитами хозяев поля. На победу «Ньюкасла» предлагают поставить за 1.39.

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    На викторию «Лестера» дают 7.40, ничья оценена в 5.50.

    Поставим на то, что команды сыграют вничью, которая полностью устроит «Ньюкасл».

    Также сделаем ставку на то, что обе команды в этом противостоянии отметятся забитыми мячами.

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    «Ньюкасл» — «Лестер»: прогноз, ставка (5.50), статистика, коэффициенты матча 22.05.2023. Прогнозы на футбол. «Ньюкасл» и «Лестер» сыграют вничью
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