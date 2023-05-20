20 мая в Лондоне «Тоттенхэм» примет «Брентфорд» в матче 37-го тура чемпионата Англии. Встреча начнется в 14:30 по мск. «Тоттенхэм» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» пытаются спасти сезон и попасть в еврокубки. Им светит Лига конференций и Лига Европы. За ЛЕ команда борется с «Брайтоном», у которого игра в запасе. За ЛК хозяевам борьбу навязывают «Брентфорд» и «Астон Вилла».

Клуб находится на 7-й позиции с 57 очками. Ему нельзя терять ни единого балла, при этом в двух из трех туров были поражения.

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«Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю» со счетом 3:4. Лондонцы не сумели удержать ничью в компенсированное время. В прошлом туре они позволили «Вилле» выиграть 2:1 и приблизиться в таблице. Единственный успех в мае у «шпор» был в матче с «Кристал Пэлас», который завершился победой 1:0.

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В составе хозяев травмирован основной вратарь Уго Льорис. Также повреждение у Родриго Бентанкура.

«Брентфорд»

Гости проводят отличный сезон и хорошую концовку. Они выиграли 3 матча из четырех последних. «Пчелы» проиграли за этот период только «Ливерпулю» 0:1.

При этом «Брентфорд» обыграл на выезде «Челси» (0:2). Он добыл победу над «Ноттингем Форест» со счетом 2:1. Последним результатом стала победа над «Вест Хэмом» (2:0).

В турнирной таблице АПЛ «Брентфорд» занимает 9-е место. У него в активе 53 очка и математически команда сохраняет шансы на еврокубки.

Наставник гостей потерял защитника Понтуса Янссона. Айван Тони дисквалифицирован и это самая тяжелая потеря, так как игрок является одним из лучших бомбардиров команды. Травмирован Кристиан Нергор.

Прогноз и ставки

Эксперты верят в «Тоттенхэм» и дают на его победу 1.86. Ставка на победу «Брентфорда» принимается с котировкой 4.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.90.

«Брентфорд» сушил игру в трех из четырех матчей. За 5 туров он показал самую надежную оборону и пропустил всего 3 мяча, как и лидер турнира — «Манчестер Сити».

Нынешнему «Тоттенхэму» будет крайне сложно в этом поединке. С такой надежной игрой в обороне «пчелы» могут добыть очки. Несмотря на то, что хозяева фавориты, рекомендуется поставить, что «Брентфорд» как минимум не проиграет матч за 1.98.

Более интересная ставка на матч — тотал «Тоттенхэма» меньше 1.5. Ни «Вилле», ни «Пэлас» «шпоры» не смогли забить больше.