ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ман Сити» — «Реал»ЛЧ. Разгром «Реала» на «Этихаде» и второй раунд Дерби делла Мадоннина «Манчестер Сити» — «Реал»Мадридская реновация. Как «Реалу» стать достойным соперником для «Манчестер Сити»? «Байер» — «Рома»«Байер» — «Рома» 0:0. Онлайн
  • 00:48
    • «Севилья» обыграла «Ювентус» и вышла в финал Лиги Европы
    Все новости спорта

    «Брентфорд» доставит проблем «Тоттенхэму»

    «Тоттенхэм» — «Брентфорд». Ставки (к. 1.98) и прогноз на АПЛ 20 мая 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Тоттенхэм Прогнозы на Брентфорд Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Брентфорд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Харри Кейн
    20 мая в Лондоне «Тоттенхэм» примет «Брентфорд» в матче 37-го тура чемпионата Англии. Встреча начнется в 14:30 по мск. «Тоттенхэм» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Мая 2023 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 14:30 Брентфорд Брентфорд
  • Брентфорд
    •

    «Тоттенхэм»

    «Шпоры» пытаются спасти сезон и попасть в еврокубки. Им светит Лига конференций и Лига Европы. За ЛЕ команда борется с «Брайтоном», у которого игра в запасе. За ЛК хозяевам борьбу навязывают «Брентфорд» и «Астон Вилла».

    Клуб находится на 7-й позиции с 57 очками. Ему нельзя терять ни единого балла, при этом в двух из трех туров были поражения.

    Коэффициенты матча Тоттенхэм — Брентфорд

    1X2Новым игрокам
  • 1.823.904.05Бонус$9500
    •

    «Тоттенхэм» проиграл «Ливерпулю» со счетом 3:4. Лондонцы не сумели удержать ничью в компенсированное время. В прошлом туре они позволили «Вилле» выиграть 2:1 и приблизиться в таблице. Единственный успех в мае у «шпор» был в матче с «Кристал Пэлас», который завершился победой 1:0.

    Все прогнозы на АПЛ

    В составе хозяев травмирован основной вратарь Уго Льорис. Также повреждение у Родриго Бентанкура.

    «Брентфорд»

    Гости проводят отличный сезон и хорошую концовку. Они выиграли 3 матча из четырех последних. «Пчелы» проиграли за этот период только «Ливерпулю» 0:1.

    При этом «Брентфорд» обыграл на выезде «Челси» (0:2). Он добыл победу над «Ноттингем Форест» со счетом 2:1. Последним результатом стала победа над «Вест Хэмом» (2:0).

  • Трансферный дайджест. 9-15 мая
  • Силва и Гюндоган уйдут из «Манчестер Сити», Мората и Менди сменят команды, Райс пойдет на повышение
  • 15/05/2023

    • В турнирной таблице АПЛ «Брентфорд» занимает 9-е место. У него в активе 53 очка и математически команда сохраняет шансы на еврокубки.

    Наставник гостей потерял защитника Понтуса Янссона. Айван Тони дисквалифицирован и это самая тяжелая потеря, так как игрок является одним из лучших бомбардиров команды. Травмирован Кристиан Нергор.

    Прогноз и ставки

    Эксперты верят в «Тоттенхэм» и дают на его победу 1.86. Ставка на победу «Брентфорда» принимается с котировкой 4.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.90.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Брентфорд» сушил игру в трех из четырех матчей. За 5 туров он показал самую надежную оборону и пропустил всего 3 мяча, как и лидер турнира — «Манчестер Сити».

    Нынешнему «Тоттенхэму» будет крайне сложно в этом поединке. С такой надежной игрой в обороне «пчелы» могут добыть очки. Несмотря на то, что хозяева фавориты, рекомендуется поставить, что «Брентфорд» как минимум не проиграет матч за 1.98.

    Более интересная ставка на матч — тотал «Тоттенхэма» меньше 1.5. Ни «Вилле», ни «Пэлас» «шпоры» не смогли забить больше.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.14
  • Прогноз на матч Каролина — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Денвер — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Кёпфер — Галан
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Мельбурн Сити — Сидней
  • Футбол
  • Сегодня в 12:45
    •  3.92
  • Прогноз на матч Рахимова — Грачева
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рахимова — Грачева
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Днепр-1 — Колос
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Штруфф — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ворскла — Кривбасс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Парри — Носкова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Гойо — Бланкано
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Баэс — Гайо
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Руне — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Латвия — Словения
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:20
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Тоттенхэм» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 20.05.2023. Прогнозы на футбол. «Брентфорд» доставит проблем «Тоттенхэму»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры