«Ливерпуль» примет «Астон Виллу» в матче 37-го тура чемпионата Англии. Встреча назначена на 20 мая и начнется в 17:00 мск. «Ливерпуль» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

Мерсисайды после провального старта сезона смогли набрать ход и сейчас на всех порах мчаться, чтобы попасть в зону Лиги чемпионов. В настоящий момент им это не удается. Команда из Ливерпуля по итогам 36 игр занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

В активе «красных» сейчас 65 очков. Они на один пункт отстают от «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед», которые находятся в зоне Лиги чемпионов, но у них есть по одной игре в запасе. Следом за подопечными Юргена Клоппа расположился «Брайтон».

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Из Кубка Лиги и Кубка Англии «Ливерпуль» вылетел на ранних стадиях, а вот в Лиге чемпионов смог выйти в плей-офф, где в 1/8 финала по сумме двух встречи уступил мадридскому «Реалу.» В чемпионате у команды следующая статистика забитых и пропущенных мячей — 70:42.

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У «Ливерпуля» сейчас серия из семи подряд победных матчей. До этого команда из одноименного города также дважды сыграла вничью, а последнее поражение датировано еще 1 апреля, когда мерсисайдцы уступили «Манчестер Сити» (1:4).

«Астон Вилла»

Команда из Бирмингема также находится в борьбе. «Вилланы» намерены попасть в зону еврокубков. Сейчас они занимают восьмое место в турнирной таблице и пока пролетают мимо, но вся борьба впереди. В настоящий момент в активе бирмингемцев 57 очков.

Столько же набранных пунктов у «Тоттенхэма», а у «Брайтона» на один больше. Именно между этими командами и развернется борьба за место в Лиге Европы и Лиге конференций. «Львам» нужно обязательно брать очки в этом поединке.

Из Кубков «бордово-голубые» также вылетели рано, а в других турнирах не участвовали. Игра команды наладилась после того, как ее возглавил Унаи Эмери. За 36 игр «вилланы» 48 раз поразили ворота соперника и 44 раза позволили сопернику поразить свои.

В последней игре «Астон Вилла» переиграла «Тоттенхэм» (2:1), а до этого были поражения от «Вулверхэмптона» (0:1) и «Манчестер Юнайтед» (0:1). Перед этим команда также победила «Фулхэм» (1:0) и сыграла вничью с «Брентфордом» (1:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Ливерпуль», коэффициент на победу которого равен 1,51.

Успех «Астон Вилы» оценивается в 5,90, ничья — в 4,90.

Думается, что если «Астон Вилла» и проиграет, то минимально, поэтому поставим на нее с плюсовой форой.

Также поставим на то, что обе команды отметятся забитыми мячами.