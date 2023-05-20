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    «Ливерпуль» — «Астон Вилла». Ставки (к. 2.10) и прогноз на футбол, АПЛ, 20 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Астон Вилла»
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    «Ливерпуль» — «Астон Вилла»
    «Ливерпуль» примет «Астон Виллу» в матче 37-го тура чемпионата Англии. Встреча назначена на 20 мая и начнется в 17:00 мск. «Ливерпуль» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Мая 2023 года
    Ливерпуль
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    •  Ливерпуль 17:00 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
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    «Ливерпуль»

    Мерсисайды после провального старта сезона смогли набрать ход и сейчас на всех порах мчаться, чтобы попасть в зону Лиги чемпионов. В настоящий момент им это не удается. Команда из Ливерпуля по итогам 36 игр занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

    В активе «красных» сейчас 65 очков. Они на один пункт отстают от «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед», которые находятся в зоне Лиги чемпионов, но у них есть по одной игре в запасе. Следом за подопечными Юргена Клоппа расположился «Брайтон».

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Астон Вилла

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    Из Кубка Лиги и Кубка Англии «Ливерпуль» вылетел на ранних стадиях, а вот в Лиге чемпионов смог выйти в плей-офф, где в 1/8 финала по сумме двух встречи уступил мадридскому «Реалу.» В чемпионате у команды следующая статистика забитых и пропущенных мячей — 70:42.

    Все прогнозы на АПЛ

    У «Ливерпуля» сейчас серия из семи подряд победных матчей. До этого команда из одноименного города также дважды сыграла вничью, а последнее поражение датировано еще 1 апреля, когда мерсисайдцы уступили «Манчестер Сити» (1:4).

    «Астон Вилла»

    Команда из Бирмингема также находится в борьбе. «Вилланы» намерены попасть в зону еврокубков. Сейчас они занимают восьмое место в турнирной таблице и пока пролетают мимо, но вся борьба впереди. В настоящий момент в активе бирмингемцев 57 очков.

    Столько же набранных пунктов у «Тоттенхэма», а у «Брайтона» на один больше. Именно между этими командами и развернется борьба за место в Лиге Европы и Лиге конференций. «Львам» нужно обязательно брать очки в этом поединке.

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    • Из Кубков «бордово-голубые» также вылетели рано, а в других турнирах не участвовали. Игра команды наладилась после того, как ее возглавил Унаи Эмери. За 36 игр «вилланы» 48 раз поразили ворота соперника и 44 раза позволили сопернику поразить свои.

    В последней игре «Астон Вилла» переиграла «Тоттенхэм» (2:1), а до этого были поражения от «Вулверхэмптона» (0:1) и «Манчестер Юнайтед» (0:1). Перед этим команда также победила «Фулхэм» (1:0) и сыграла вничью с «Брентфордом» (1:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Ливерпуль», коэффициент на победу которого равен 1,51.

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    Успех «Астон Вилы» оценивается в 5,90, ничья — в 4,90.

    Думается, что если «Астон Вилла» и проиграет, то минимально, поэтому поставим на нее с плюсовой форой.

    Также поставим на то, что обе команды отметятся забитыми мячами.

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    «Ливерпуль» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 20.05.2023. Прогнозы на футбол. Продлит ли «Ливерпуль» свою победную серию?
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