ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ман Сити» — «Реал»ЛЧ. Разгром «Реала» на «Этихаде» и второй раунд Дерби делла Мадоннина «Манчестер Сити» — «Реал»Удачи, «Интер»! Монструозный «Ман Сити» уничтожил «Реал» по пути в финал Лиги чемпионов «Байер» — «Рома»«Байер» — «Рома» 0:0. Онлайн
  • 00:48
    • «Севилья» обыграла «Ювентус» и вышла в финал Лиги Европы
  • 00:08
    • «Рома» вышла в финал Лиги Европы
  • 23:57
    • «Вест Хэм» обыграл «АЗ Алкмар» и вышел в финал Лиги конференций
    Все новости спорта

    Махачкалинцы начинают и выигрывают

    «Динамо» Махачкала — «Волга». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Первая лига, 20 мая 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на Динамо-Махачкала Прогнозы на Волгу НН Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Динамо» Махачкала — «Волга»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Динамо» Махачкала
    «Динамо» Махачкала сыграет на своем поле с «Волгой» в рамках 32-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 мая, начало — в 16:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Волга»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 20 Мая 2023 года

    «Динамо» Махачкала

    Махачкалинцы даже не подали заявку на РПЛ. А вот результаты команда демонстрирует вполне себе приличные.

    Вот только с атакой у команды откровенно не складывается. В 31 матче махачкалинцы сподобились отличиться лишь 24 раза.

    В своем последнем поединке команда добыла викторию. На выезде «Динамо» Махачкала минимально переиграло «Кубань».

    Прогнозы на ФНЛ

    Матчи с «Волгой» для команды традиционно проходят неудачно. Из двух очных поединков динамовцы извлекли только одну ничью.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. И соперник слабее, и мотивация попасть в топ-4 у махачкалинцев имеется.

    «Волга»

    Эта команда твердо стоит на вылет, и может оформить его в этом туре. «Волга» на данный момент занимает 17 место, отставая на 7 очков от спасительной 14 позиции.

    «Волга» имеет огромнейшие проблемы с реализацией. В 31 матче ульяновцы отличились всего 21 результативным выстрелом.

  • Перебодали на угловых. «Краснодар» в шаге от первого титула
  • Реакция спортивных СМИ на выход краснодарского клуба в Суперфинал Кубка России
  • Вчера

    • В предыдущем туре команда вновь потерпела поражение. «Волга» дома уступила лидеру «Балтике» со счетом 0:2.

    Ульяновцев спасет от падения во вторую лигу только откровенное чудо. Между тем, «Волга» уж точно не сдастся без боя.

    «Волга» выиграла всего лишь 5 раз в чемпионате. Да и вообще, по игре команда заслуженно находится в группе аутсайдеров.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Махачкала предлагают — 1.82.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Волги» дают — 4.28, ничья оценена — в 3.50.

    Махачкалинцы намерены оказаться в первой четверке, и явно начнут встречу с активных атак.

    Наш прогноз — Победа «Динамо» Махачкала в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.14
  • Прогноз на матч Каролина — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Денвер — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Кёпфер — Галан
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Мельбурн Сити — Сидней
  • Футбол
  • Сегодня в 12:45
    •  3.92
  • Прогноз на матч Рахимова — Грачева
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рахимова — Грачева
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Днепр-1 — Колос
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Штруфф — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ворскла — Кривбасс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Парри — Носкова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Гойо — Бланкано
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Баэс — Гайо
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Руне — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Кудерметова — Калинина
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Динамо» Махачкала — «Волга»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 20.05.2023. Прогнозы на футбол. Махачкалинцы начинают и выигрывают
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры