«Динамо» Махачкала
Махачкалинцы даже не подали заявку на РПЛ. А вот результаты команда демонстрирует вполне себе приличные.
Вот только с атакой у команды откровенно не складывается. В 31 матче махачкалинцы сподобились отличиться лишь 24 раза.
В своем последнем поединке команда добыла викторию. На выезде «Динамо» Махачкала минимально переиграло «Кубань».
Матчи с «Волгой» для команды традиционно проходят неудачно. Из двух очных поединков динамовцы извлекли только одну ничью.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. И соперник слабее, и мотивация попасть в топ-4 у махачкалинцев имеется.
«Волга»
Эта команда твердо стоит на вылет, и может оформить его в этом туре. «Волга» на данный момент занимает 17 место, отставая на 7 очков от спасительной 14 позиции.
«Волга» имеет огромнейшие проблемы с реализацией. В 31 матче ульяновцы отличились всего 21 результативным выстрелом.
В предыдущем туре команда вновь потерпела поражение. «Волга» дома уступила лидеру «Балтике» со счетом 0:2.
Ульяновцев спасет от падения во вторую лигу только откровенное чудо. Между тем, «Волга» уж точно не сдастся без боя.
«Волга» выиграла всего лишь 5 раз в чемпионате. Да и вообще, по игре команда заслуженно находится в группе аутсайдеров.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Махачкала предлагают — 1.82.
На викторию «Волги» дают — 4.28, ничья оценена — в 3.50.
Наш прогноз — Победа «Динамо» Махачкала в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.