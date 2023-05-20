«Динамо» Махачкала сыграет на своем поле с «Волгой» в рамках 32-го тура чемпионата России. Матч пройдет 20 мая, начало — в 16:00 мск. «Динамо» Махачкала — «Волга»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Махачкала

Махачкалинцы даже не подали заявку на РПЛ. А вот результаты команда демонстрирует вполне себе приличные.

Вот только с атакой у команды откровенно не складывается. В 31 матче махачкалинцы сподобились отличиться лишь 24 раза.

В своем последнем поединке команда добыла викторию. На выезде «Динамо» Махачкала минимально переиграло «Кубань».

Прогнозы на ФНЛ

Матчи с «Волгой» для команды традиционно проходят неудачно. Из двух очных поединков динамовцы извлекли только одну ничью.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. И соперник слабее, и мотивация попасть в топ-4 у махачкалинцев имеется.

«Волга»

Эта команда твердо стоит на вылет, и может оформить его в этом туре. «Волга» на данный момент занимает 17 место, отставая на 7 очков от спасительной 14 позиции.

«Волга» имеет огромнейшие проблемы с реализацией. В 31 матче ульяновцы отличились всего 21 результативным выстрелом.

В предыдущем туре команда вновь потерпела поражение. «Волга» дома уступила лидеру «Балтике» со счетом 0:2.

Ульяновцев спасет от падения во вторую лигу только откровенное чудо. Между тем, «Волга» уж точно не сдастся без боя.

«Волга» выиграла всего лишь 5 раз в чемпионате. Да и вообще, по игре команда заслуженно находится в группе аутсайдеров.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Махачкала предлагают — 1.82.

На викторию «Волги» дают — 4.28, ничья оценена — в 3.50.

Махачкалинцы намерены оказаться в первой четверке , и явно начнут встречу с активных атак.

Наш прогноз — Победа «Динамо» Махачкала в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.40. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.