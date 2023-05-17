Перебодали на угловых. «Краснодар» в шаге от первого титула

«Краснодар» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» (2:1) в домашнем матче второго этапа финала Пути регионов Кубка России и вышел в суперфинал турнира. В составе победителей мячи забили Кайо и Джон Кордоба. За гостей отличился Эрик Бикфалви. В конце игры защитник «Урала» Лео Гогличидзе получил вторую желтую карточку и был удален. В финале Кубка России команда Владимира Ивича встретится с московским ЦСКА. Игра пройдет в Москве в «Лужниках» 11 июня.

Гончаренко сделал ставку на Баклова

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой вспоминает предыдущее противостояние команд и оценивает, как изменились стартовые составы по сравнению с предыдущим матчем.

«В нынешнем сезоне “Краснодар” и “Урал” уже дважды сыграли друг с другом в рамках РПЛ. В первом круге “быки” победили в Екатеринбурге со счётом 3:1, но та игра состоялась ещё в 3-м туре чемпионата, и в ней краснодарцами руководил Сторожук, а уральцами — Шалимов. Зато в рамках второго круга эти соперники встречались две с половиной недели назад, и игра в Краснодаре завершилась вничью — 1:1. В том противостоянии коллектив Гончаренко прервал серию из пяти поражений подряд в чемпионате.

К кубковому матчу “Краснодар” подходил в статусе фаворита, несмотря на важные потери в лице травмированных Черникова, Кривцова и Кади. У уральцев проблемы с составом были ещё весомее. В первую очередь, речь о дисквалифицированных Помазуне, Кулакове и Бегиче. Кроме того, гости не могли рассчитывать на травмированных Филипенко, Газинского, Шатова, Коновалова и Агеева.

Ивич сделал четыре изменения в стартовом составе по сравнению с матчем против “Зенита”. Вместо Ленини, Ионова, Олусегуна и Мозеса с первых минут вышли Рамирес, Сперцян, Батчи и Кордоба. Также обращало на себя внимание появление Петрова на позиции опорного полузащитника. Для Сергея эта роль не новая, но в последние годы мы его привыкли видеть на флангах обороны.

Гончаренко, в свою очередь, совершил пять перестановок в основном сочетании по сравнению с игрой против “Оренбурга”. Помазуна, Кулакова, Бегича, Ранджеловича и Влута сменили Баклов, Бевеев, Эмерсон, Егорычев и Каштанов. Главный тренер “Урала” предпочёл в воротах опытного Баклова молодому Алексееву, хотя у Никиты в нынешнем сезоне имеется в активе 1 выход на поле в РПЛ и пара появлений на групповой стадии Кубка, в то время как Олег в текущем сезоне ещё не играл».

Владимир Ивич Главный тренер «Краснодара» Мы заслуживаем это победу над «Уралом». В конце концов, были лучшей командой. Мы забили два гола после стандартов. Хорошо играли в пас, хорошо двигались, что давало преимущество над соперником. Очень важно было победить. Потому что проигравшая команда — всё. Победитель же выходит в суперфинал. Мы здесь, чтобы в первый раз взять Кубок. Теперь мы в суперфинале. Мы хорошо подготовимся к этому матчу.

Быстрый голевой обмен

Автор «Чемпионата» Михаил Рождественский отмечает агрессивное начало матча в исполнении гостей и очередную ошибку вратаря «быков».

«За "Краснодар" говорил фактор домашнего стадиона, но первые минуты удивили. "Урал" агрессивно начал матч, доминировал и проводил быстрые атаки. Хозяева очнулись только к восьмой минуте — зато сразу забили. Центральный защитник Кайо забивает редко, но в этот раз как никогда вовремя. Бразилец выпрыгнул после подачи с углового и пробил головой. Получилось несильно, но с отскоком и прямо под штангу.

После гола "Краснодар" почувствовал уверенность и захватил преимущество. "Урал" временами атаковал, но медленно и не так опасно, как на первых минутах. Главным действующим лицом матча оставался Кайо. Защитник "Краснодара" даже чуть не забил второй гол!

А потом "Краснодар" напомнил о своей главной "болезни" — начала чудить оборона. И если к странным действиям Кайо все привыкли, то от Матвея Сафонова ждут надёжности. Однако весной с капитаном "Краснодара" творится что-то странное. На этот раз Сафонов "привёз" целый гол. Он не смог поймать мяч, и Эрик Бикфалви сыграл на добивании».

Виктор Гончаренко Главный тренер «Урала» Мои слова благодарности команде, это был новый турнир для нас, где было много матчей. Не стоит забывать, что мы начинали Кубок, когда у нас было мало очков в таблице чемпионата. На два фронта мы здорово сражались и пришли к полуфинальному матчу, где не хватило сил и энергии, были инертными, часто теряли мяч на приеме и ведении. Доволен отношением всех ребят, кто играл в этом турнире. Обидно проигрывать в такой игре, когда ты чувствуешь, что можешь выжать больше, чем есть. Не могу сказать, что кто‑то сильно выделялся или сильно выпадал из игры. Замены, наверное, могли лучше сыграть. В равной степени мы сегодня играли не так хорошо, как могли.

Сафонов исправился за привоз

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев не склонен винить вратарей в пропущенных мячах и обращает внимание на то, что Сафонов спас ворота сразу после гола.

«Особенно чувствительной виделась потеря основного вратаря, так как сменивший его Баклов не провел в этом сезоне ни одного матча. В прошлый раз он появлялся в воротах в ноябре 2021-го — еще во время аренды в "КАМАЗе". Но, как оказалось, за время полуторагодичной паузы голкипер не "заржавел". С выстрелом Ахметова он справился здорово, а коварный удар Кайо с отскоком от земли — не факт, что отразил бы и Помазун.

Только легкость, с которой "Краснодар" открыл счет, а потом (снова после углового) создал еще один убойный момент, оказалась обманчивой. В какой-то момент хозяева стали действовать слишком пассивно, уступив сопернику мяч. В итоге "Урал" появившимся пространством распорядился толково, а Бевеев, Юшин и Егорычев расчертили очень симпатичную комбинацию, по итогам которой на табло зажглась вторая единичка.

Не обошлось, правда, без просчета не зафиксировавшего мяч Сафонова, чем и воспользовался Бикфалви. Но уже в следующем эпизоде капитан спас "быков", успев вернуться в ворота после грубой ошибки Волкова. Тот при выходе из обороны дрогнул под качественным уральским прессингом и отдал авантюрный пас в центр, где адресатом вместо одноклубника оказался Мишкич. В общем, все шло по уже знакомому сценарию из недавней встречи в чемпионате, где тоже состоялся быстрый гол хозяев, на что уральцы успели ответить до перерыва».

Ильзат Ахметов Хавбек «Краснодара» Удалось победить «Урал» за счет своего плана на игру. У на были хорошие стандарты. Поэтому получилось забить со стандарта, причем оба гола. Мы это отрабатывали. В этом сезоне такой Кубок России, что ты можешь с одной командой играть по несколько раз. Это факт, который нам надо принять. Надо выходить. Чем больше игр, тем потом будет больше анализа. Изначально вообще не понимали формат. Потом уже стало более понятно. Привыкли уже где-то. Остался один шаг до трофея, поэтому все самое тяжелое позади.

Угловые помогли «Краснодару»

Автор «Спорта день за днем» Александр Ганаев фиксирует, что стандартные положения стали секретным оружием быков в матче с «Уралом».

«В перерыве оба тренера не стали вносить кадровые коррективы, остановившись лишь на устных установках. Судя по первым минутам второго тайма, подсказ Ивича и Гончаренко сводился к агрессивному выходу из раздевалки. Действительно, команды взвинтили скорости в дебюте второй половины матча, однако в финальных фазах атак не хватало конкретики: в последних-предпоследних передачах было много брака, а удары летели в молоко.

После удачной передачи Сперцяна на первый гол Кайо, подачи Эдуарда не получались такими точными. Поэтому на 59-й минуте "Краснодар" решил разыграть с угла поля домашнюю заготовку. Через короткий розыгрыш мяч был доставлен на Баньяца, который по непредсказуемой траектории пробил в штангу. Мяч отскочил на линию вратарской, откуда Джон Кордоба поразил пустые ворота.

"Краснодар" дважды поразил ворота "Урала" после розыгрыша угловых, а ведь в текущем сезоне во многом именно уверенная игра при стандартах как у своих, так и у чужих ворот, помогла команде Гончаренко провести 16-матчевую серию без поражений.

"Урал" до конца матча не оставлял попыток отыграться: хорошие моменты были у Бикфалви и Мишкича. Но у Гончаренко в этом матче была укороченная скамейка (6 человек) и освежить команду как следует не удалось. Да и "Краснодар" немного упростил игру и перестроился под контратакующий футбол».

Несостоявшийся пенальти

Обозреватель «Советского Спорта» Владимир Лазарев не оставляет без внимания чуть курьезное решение арбитра в концовке матча.

«А "Уралу" вновь предстояло отыгрываться, но "Краснодар" предусмотрительно забрал мяч под свой контроль, чем свёл угрозу воротам Сафонова к минимуму. А гости не рисковали бросаться в прессинг всей командой, опасаясь пропустить контратаку и потерять последние шансы на спасение.

В компенсированное время краснодарцы вновь претендовали на пенальти, но тут Сергей Карасёв после подсказки ВАР принял "половинчатое" решение, которое поняли даже не все участники матча, не говоря уж о зрителях. Главный арбитр оставил в силе решение о второй жёлтой карточке Гогличидзе — его фол в штрафной сомнений не вызывал, — но отменил пенальти из-за офсайда по ходу атаки.

Скандала прямо на поле не случилось из-за того, что на итог встречи этот эпизод не повлиял. "Краснодар" довёл встречу до победного конца и теперь вновь сыграет с ЦСКА — на этот раз уже в непосредственном споре за трофей. Поле битвы — "Лужники".».