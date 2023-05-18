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    «Палмейрас» — «Форталеза». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Кубок Бразилии, 18 мая 2023 года

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    «Палмейрас» сыграет на своем поле с «Форталезой» в рамках 1/8 финала Кубка Бразилии. Матч пройдет 18 мая, начало — в 01:00 мск. «Палмейрас» — «Форталеза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 19 Мая 2023 года
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    «Палмейрас»

    Эта команда новый чемпионат начала довольно неплохо. «Палмейрас» на 1 пункт отстает от лидера чемпионата Бразилии «Ботафого».

    В 6 турах бразильской Серии А «поросята» настреляли 16 мячей. Плюс «Палмейрас» еще ни разу не проигрывал.

    В своем последнем поединке команда добыла лишь один балл. «Палмейрас» дома не смог переиграть «Брагантино» (1:1).

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    «Палмейрас» традиционно сложно противостоит «Форталезе». Из 5 последних очных поединков «поросята» добыли 2 виктории, уступив тоже дважды.

    И уж наверняка хозяева будут действовать первым номером. Мотивация выиграть Кубок Бразилии у амбициозной команды огромная.

    «Форталеза»

    Эта команда пребывает на 8 строчке турнирной таблицы. Стабильности команде явно не хватает, да и показатели средние.

    «Форталеза» слишком часто играет вничью. Из 6 поединков чемпионата Бразилии команда четырежды расходилась миром с соперником.

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    • В минувшем туре команда лишь один балл. «Форталеза» на выезде расписала сухую мировую с «Гремио».

    «Форталеза» этим поединком продлила свою ничейную серию до 3 матчей. Причем в двух последних команда не забивала.

    Гости наверняка будут действовать в расчете на контратаки. «Форталеза» уж точно постарается забить на выезде.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Палмейраса» предлагают — 1.44.

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    На викторию «Форталезы» дают — 8.00, ничья оценена — в 4.20.

    Обе команды наверняка не собираются отсиживаться в тылах, так что ждем повышенной атакующей активности.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.00.

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    «Палмейрас» — «Форталеза»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 18.05.2023. Прогнозы на футбол. Забьют и те, и другие?
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