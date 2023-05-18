«Палмейрас»
Эта команда новый чемпионат начала довольно неплохо. «Палмейрас» на 1 пункт отстает от лидера чемпионата Бразилии «Ботафого».
В 6 турах бразильской Серии А «поросята» настреляли 16 мячей. Плюс «Палмейрас» еще ни разу не проигрывал.
В своем последнем поединке команда добыла лишь один балл. «Палмейрас» дома не смог переиграть «Брагантино» (1:1).
«Палмейрас» традиционно сложно противостоит «Форталезе». Из 5 последних очных поединков «поросята» добыли 2 виктории, уступив тоже дважды.
И уж наверняка хозяева будут действовать первым номером. Мотивация выиграть Кубок Бразилии у амбициозной команды огромная.
«Форталеза»
Эта команда пребывает на 8 строчке турнирной таблицы. Стабильности команде явно не хватает, да и показатели средние.
«Форталеза» слишком часто играет вничью. Из 6 поединков чемпионата Бразилии команда четырежды расходилась миром с соперником.
В минувшем туре команда лишь один балл. «Форталеза» на выезде расписала сухую мировую с «Гремио».
«Форталеза» этим поединком продлила свою ничейную серию до 3 матчей. Причем в двух последних команда не забивала.
Гости наверняка будут действовать в расчете на контратаки. «Форталеза» уж точно постарается забить на выезде.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Палмейраса» предлагают — 1.44.
На викторию «Форталезы» дают — 8.00, ничья оценена — в 4.20.
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.00.