«Палмейрас» сыграет на своем поле с «Форталезой» в рамках 1/8 финала Кубка Бразилии. Матч пройдет 18 мая, начало — в 01:00 мск. «Палмейрас» — «Форталеза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Палмейрас»

Эта команда новый чемпионат начала довольно неплохо. «Палмейрас» на 1 пункт отстает от лидера чемпионата Бразилии «Ботафого».

В 6 турах бразильской Серии А «поросята» настреляли 16 мячей. Плюс «Палмейрас» еще ни разу не проигрывал.

В своем последнем поединке команда добыла лишь один балл. «Палмейрас» дома не смог переиграть «Брагантино» (1:1).

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«Палмейрас» традиционно сложно противостоит «Форталезе». Из 5 последних очных поединков «поросята» добыли 2 виктории, уступив тоже дважды.

И уж наверняка хозяева будут действовать первым номером. Мотивация выиграть Кубок Бразилии у амбициозной команды огромная.

«Форталеза»

Эта команда пребывает на 8 строчке турнирной таблицы. Стабильности команде явно не хватает, да и показатели средние.

«Форталеза» слишком часто играет вничью. Из 6 поединков чемпионата Бразилии команда четырежды расходилась миром с соперником.

В минувшем туре команда лишь один балл. «Форталеза» на выезде расписала сухую мировую с «Гремио».

«Форталеза» этим поединком продлила свою ничейную серию до 3 матчей. Причем в двух последних команда не забивала.

Гости наверняка будут действовать в расчете на контратаки. «Форталеза» уж точно постарается забить на выезде.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Палмейраса» предлагают — 1.44.

На викторию «Форталезы» дают — 8.00, ничья оценена — в 4.20.

Обе команды наверняка не собираются отсиживаться в тылах , так что ждем повышенной атакующей активности.

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.00.