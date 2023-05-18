В отложенной игре 25-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» примет «Брайтон». Встреча запланирована на 18 мая и начнется в 21:30 мск. «Ньюкасл» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

Несмотря на спад, «Ньюкасл» сохранил за собой 3-е место в турнирной таблице. Тепер, правда, отрыв от «МЮ» измеряется лучшей разницей мячей, тогда как от «Ливерпуля» — одним баллом.

Таким образом, команде нельзя терять очки, ведь тогда можно одновременно потерять третью строчку и поставить под угрозу попадание в Лигу чемпионов.

Коэффициенты матча Ньюкасл — Брайтон энд Хоув Альбион 1X2Новым игрокам 2.003.903.40Бонус$9500

В сумме у «Ньюкасла» 18 побед в 35 турах и всего 5 поражений. Меньше только у «Ман Сити». При этом команда Хау наряду с «Горожанами» по-прежнему имеет наименьшее количество пропущенных голов.

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В последних двух поединках во всех турнирах «Сороки» не выиграли при одном поражении и одной победе, поэтому есть риск еще одной потери очков.

«Брайтон»

«Брайтон» проводит довольно успешный сезон. Ныне команда занимает высокое, как для себя, 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Отставание от идущего пятым «Ливерпуля» составляет семь очков, но при этом тот сыграл на два матча больше. При этом «Чайки» забивают довольно регулярно: 66 мячей в 34 поединках.

Свой последний поединок клуб провел очень успешно. На выезде ему удалось разгромить «Арсенал» (3:0), после чего шансы последнего на чемпионство практически исчезли.

В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел только одно поражение при трех победах, поэтому демонстрирует хорошую форму.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Ньюкасл», коэффициент на победу которого равен 2,02. Успех «Брайтона» оценивается в 3,49, ничья — в 3,87.

Хозяева поля наверняка настроятся на эту игру после двух осечек, а домашние трибуны должны вдохновить их на победу.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Ньюкасл» выиграет за 2,02.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,38, ведь в трех из четырех последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.