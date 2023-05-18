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    Оторвется ли «Ньюкасл» от «МЮ» и «Ливерпуля»?

    «Ньюкасл» — «Брайтон». Ставки (к. 2.02) и прогноз на АПЛ, 18 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Брайтон»
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    «Ньюкасл» не выиграл в двух последних матчах
    В отложенной игре 25-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» примет «Брайтон». Встреча запланирована на 18 мая и начнется в 21:30 мск. «Ньюкасл» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Мая 2023 года
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    «Ньюкасл»

    Несмотря на спад, «Ньюкасл» сохранил за собой 3-е место в турнирной таблице. Тепер, правда, отрыв от «МЮ» измеряется лучшей разницей мячей, тогда как от «Ливерпуля» — одним баллом.

    Таким образом, команде нельзя терять очки, ведь тогда можно одновременно потерять третью строчку и поставить под угрозу попадание в Лигу чемпионов.

    Коэффициенты матча Ньюкасл — Брайтон энд Хоув Альбион

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    В сумме у «Ньюкасла» 18 побед в 35 турах и всего 5 поражений. Меньше только у «Ман Сити». При этом команда Хау наряду с «Горожанами» по-прежнему имеет наименьшее количество пропущенных голов.

    Все прогнозы на АПЛ

    В последних двух поединках во всех турнирах «Сороки» не выиграли при одном поражении и одной победе, поэтому есть риск еще одной потери очков.

    «Брайтон»

    «Брайтон» проводит довольно успешный сезон. Ныне команда занимает высокое, как для себя, 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

    Отставание от идущего пятым «Ливерпуля» составляет семь очков, но при этом тот сыграл на два матча больше. При этом «Чайки» забивают довольно регулярно: 66 мячей в 34 поединках.

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    • Свой последний поединок клуб провел очень успешно. На выезде ему удалось разгромить «Арсенал» (3:0), после чего шансы последнего на чемпионство практически исчезли.

    В четырех последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел только одно поражение при трех победах, поэтому демонстрирует хорошую форму.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Ньюкасл», коэффициент на победу которого равен 2,02. Успех «Брайтона» оценивается в 3,49, ничья — в 3,87.

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    Хозяева поля наверняка настроятся на эту игру после двух осечек, а домашние трибуны должны вдохновить их на победу.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Ньюкасл» выиграет за 2,02.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 2,38, ведь в трех из четырех последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

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    «Ньюкасл» — «Брайтон»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 18.05.2023. Прогнозы на футбол. Оторвется ли «Ньюкасл» от «МЮ» и «Ливерпуля»?
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