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    «Ордабасы» добудут викторию

    «Ордабасы» — «Кызыл-Жар». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, Кубок Казахстана, 17 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ордабасы» — «Кызыл-Жар»
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    «Ордабасы»
    «Ордабасы» сыграет на своем поле с «Кызыл-Жаром» в рамках 1/4 финала плей-офф Кубка Казахстана. Матч пройдет 17 мая, начало — в 18:00 мск. «Ордабасы» — «Кызыл-Жар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 20 Мая 2023 года
    Ордабасы
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Ордабасы 13:00 Окжетпес Окжетпес
  • Казахстан. Премьер-лига
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    «Ордабасы»

    «Ордабасы» стартовали в чемпионате вполне прилично. На текущий момент команда занимает 3 место в таблице.

    Главным позитивным качеством команды является реализация. В 9 матчах чемпионата забито уже 22 мяча — лучший показатель в лиге.

    В своем последнем поединке команда добыла три зачетных пункта. «Ордабасы» на выезде переиграл «Мактаарал» со счетом 1:2.

    Все прогнозы на футбол

    «Ордабасы» традиционно неудачно противостоят «Кызыл-Жар». Из 5 последних очных поединков проиграно 4 при одной виктории.

    Вероятно, «Ордабасы» будут действовать первым номером. Сильная атака может обеспечить комфортное преимущество перед ответной встречей.

    «Кызыл-Жар»

    Эта команда на данный момент лидирует в чемпионате. При этом, парадокс, в 9 матчах забито всего лишь 11 мячей. Просто-таки короли минимализма!

    «Кызыл-Жар» имеет надежные тылы. Пропущено всего 3 мяча в чемпионате, да и проиграл лидер лишь однажды.

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    • В минувшем туре команда добыла 3 очка. Дома «Кызыл-Жар» с любимым минимальным счетом одолел «Жетысу».

    «Кызыл-Жар» может вполне пожертвовать Кубком. Глубины состава на два турнира банально может не хватить.

    Гости наверняка будут действовать в расчете на контратаки. «Кызыл-Жар» явно сыграет на своих лучших качествах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ордабасы» предлагают — 2.01.

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    На викторию «Кызыл-Жара» дают — 3.44, ничья оценена — в 3.30.

    «Кызыл-Жар» имеет сложности с реализацией, к тому же может предстать не в оптимальном составе.

    Наш прогноз — Победа «Ордабасы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.06.

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    «Ордабасы» — «Кызыл-Жар»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 17.05.2023. Прогнозы на футбол. «Ордабасы» добудут викторию
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