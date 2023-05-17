«Ордабасы»
«Ордабасы» стартовали в чемпионате вполне прилично. На текущий момент команда занимает 3 место в таблице.
Главным позитивным качеством команды является реализация. В 9 матчах чемпионата забито уже 22 мяча — лучший показатель в лиге.
В своем последнем поединке команда добыла три зачетных пункта. «Ордабасы» на выезде переиграл «Мактаарал» со счетом 1:2.
«Ордабасы» традиционно неудачно противостоят «Кызыл-Жар». Из 5 последних очных поединков проиграно 4 при одной виктории.
Вероятно, «Ордабасы» будут действовать первым номером. Сильная атака может обеспечить комфортное преимущество перед ответной встречей.
«Кызыл-Жар»
Эта команда на данный момент лидирует в чемпионате. При этом, парадокс, в 9 матчах забито всего лишь 11 мячей. Просто-таки короли минимализма!
«Кызыл-Жар» имеет надежные тылы. Пропущено всего 3 мяча в чемпионате, да и проиграл лидер лишь однажды.
В минувшем туре команда добыла 3 очка. Дома «Кызыл-Жар» с любимым минимальным счетом одолел «Жетысу».
«Кызыл-Жар» может вполне пожертвовать Кубком. Глубины состава на два турнира банально может не хватить.
Гости наверняка будут действовать в расчете на контратаки. «Кызыл-Жар» явно сыграет на своих лучших качествах.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ордабасы» предлагают — 2.01.
На викторию «Кызыл-Жара» дают — 3.44, ничья оценена — в 3.30.
Наш прогноз — Победа «Ордабасы». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.06.