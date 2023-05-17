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    «Адана Демирспор» продолжит свою победную серию

    «Фатих Карагюмрюк» — «Адана Демирспор». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Турции, 17 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Фатих Карагюмрюк» — «Адана Демирспор»
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    «Адана Демирспор»
    В среду, 17 мая, в рамках 34-го тура чемпионата Турции по футболу «Фатих Карагюмрюк» сыграет против «Аданы Демирспор». Начало — в 20:00 по мск. «Фатих Карагюмрюк» — «Адана Демирспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 17 Мая 2023 года
    Фатих Карагюмрюк
  • Турция. Суперлига
    •  Фатих Карагюмрюк 20:00 Адана Демирспор Адана Демирспор
  • Турция. Суперлига
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    «Фатих Карагюмрюк»

    Команда является крепким середняком в чемпионате Турции. «Карагюмрюк» занимает 9-е место в турнирной таблице с 44 очками в активе. За 5 туров до конца чемпионата «Карагюмрюк» претендует максимум на 6-е место.

    Команда проводит довольно ровный сезон, проиграв всего 9 матчей из 31-го. При этом, «Карагюмрюк» занимает 3-е место в лиге по результативности — 66 голов за сезон.

    В последних 5-и встречах турецкой Суперлиги команда начала стабильно набирать очки. «Карагюмрюк» проиграл только «Антальяспору» (0:1), трижды выиграл и однажды сыграл вничью.

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    За этот период команда забила 13 голов при 6-и пропущенных. В последнем туре «Карагюмрюк» получил три очка благодаря техическому поражению в матче с «Газиантепом».

    Стоит отметить, что команда не лучшим образом играет на своем поле, занимая лишь 13-е место в лиге по этому показателю. «Карагюмрюк» по 5 раз выиграл, проиграл и сыграл вничью на своем поле, а в последних 3-х домашних встречах команда проиграла дважды.

    «Адана Демирспор»

    Команда занимает 4-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиге с 60-ю очками в активе. «Демирспор» еще может побороться за выход в Лигу конференций по итогам сезона.

    До 3-й строчки команде не хватает 8 баллов. К тому же, «Бешикташ» выступает очень мощно в последнее время. «Демирспор» находится в списке лидеров по результативности — 66 голов.

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  • 14/05/2023

    • У команды продолжается победная серия в чемпионате Турции, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот период «Демирспор» забил 19 голов при 6-и пропущенных.

    В последнем туре команда разгромила «Аланьяспор» (4:2), забив два решающий гола во втором тайме.

    «Адана Демирспор» выиграла только 5 матчей из 15-и на чужом поле в нынешнем сезоне. Команда победила только в одном матче из последних 3-х гостевых.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Аданы Демирспор» — 2.10, победа «Фатиха Карагюмрюк» — 3.05, ничья — 3.90.

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    «Адана Демирспор» выглядит очень мощно в последнее время. Можно предположить, что гости выиграют в предстоящем матче, но у «Фатиха» получится забить как минимум один гол.

    Наш прогноз — Победа «Аданы Демирспор». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10.

    Еще вариант для ставки — Индивидуальный тотал «Фатиха» 1.5 больше за 1.99.

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    «Фатих Карагюмрюк» — «Адана Демирспор»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 17.05.2023. Прогнозы на футбол. «Адана Демирспор» продолжит свою победную серию
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