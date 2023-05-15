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    Быть ли первому гостевому голу «Гетеборга»?

    «АИК» — «Гетеборг». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, чемпионат Швеции, 15 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «АИК» — «Гетеборг»
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    Маркус Берг
    В понедельник, 10 апреля, в Стокгольме в рамках 8-го тура чемпионата Швеции по футболу «АИК» сыграет против «Гетеборга». Начало — в 20:10 по мск. «АИК» — «Гетеборг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Швеция. Аллсвенскан 15 Мая 2023 года
    АИК
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    •  АИК 20:10 Гётеборг Гётеборг
  • Гётеборг
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    «АИК»

    Минувший чемпионат Швеции «АИК» завершил на пятой позиции в турнирной таблице, отстав от четвертой строки на балл, и пролетел мимо еврокубков.

    Этот сезон столичный коллектив начал с Кубка Швеции, где смог выиграть свою группу, однако уже на стадии четвертьфинала проиграл «Хаммарбю» со счетом 1:2.

    В новом чемпионате стокгольмцы пока выступают не лучшим образом и с пятью очками находятся на предпоследней позиции в турнирной таблице, выиграв один поединок при двух мировых и четырех фиаско.

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    В минувшем туре первенства «АИК» уступил на выезде со счетом 1:3 «Мальме», продлив тем самым безвыигрышную серию до четырех встреч, где было два фиаско. На своем же поле он выиграл один поединок из трех.

    «Гетеборг»

    В минувшем первенство «Гетеборг» финишировал на восьмой позиции в турнирной таблице. Новый же сезон он также открыл групповым этапом Кубка Швеции, но не смог даже выйти в плей-офф.

    Первые четыре поединка этого чемпионата страны «сине-белые» проиграли. Причем в этот период они ни забили ни одного гола, пропустив пять мячей в свои ворота.

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    • После же этого «ангелы» не уступают на протяжении трех встреч подряд. В этот период они раз победили, разгромив дома 6:0 «Дегерфорс», и дважды сыграли вничью, в том числе и в прошлом туре в гостях с «Броммапойкарной» 0:0.

    В турнирной таблице чемпионата «Гетеборг» находится рядом со своим предстоящим противником, опережая его по разнице мячей. На выезде же он дважды уступил при одной мировой и еще не забивал.

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    Вот уже как четыре последних сезона подряд эти команды неизменно обмениваются домашними викториями. В минувшем чемпионате они по разу обыграли друг друга по 1:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «АИКа» — 1.91, победа «Гетеборга» — 4.00, ничья — 3.40.

    На своем поле «АИК» уж должен забить, а «Гетеборгу» в свою очередь уже пора отличиться на выезде. В общем, ставим на обмен голами.

    А что касаемо исхода, то рискнем спрогнозировать ничью, ведь между собой эти клубы давно не делили очки и сейчас она вполне может состоятся, учитывая состояния этих клубов.

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    «АИК» — «Гетеборг»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 15.05.2023. Прогнозы на футбол. Быть ли первому гостевому голу «Гетеборга»?
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