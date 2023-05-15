В понедельник, 10 апреля, в Стокгольме в рамках 8-го тура чемпионата Швеции по футболу «АИК» сыграет против «Гетеборга». Начало — в 20:10 по мск. «АИК» — «Гетеборг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«АИК»

Минувший чемпионат Швеции «АИК» завершил на пятой позиции в турнирной таблице, отстав от четвертой строки на балл, и пролетел мимо еврокубков.

Этот сезон столичный коллектив начал с Кубка Швеции, где смог выиграть свою группу, однако уже на стадии четвертьфинала проиграл «Хаммарбю» со счетом 1:2.

В новом чемпионате стокгольмцы пока выступают не лучшим образом и с пятью очками находятся на предпоследней позиции в турнирной таблице, выиграв один поединок при двух мировых и четырех фиаско.

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В минувшем туре первенства «АИК» уступил на выезде со счетом 1:3 «Мальме», продлив тем самым безвыигрышную серию до четырех встреч, где было два фиаско. На своем же поле он выиграл один поединок из трех.

«Гетеборг»

В минувшем первенство «Гетеборг» финишировал на восьмой позиции в турнирной таблице. Новый же сезон он также открыл групповым этапом Кубка Швеции, но не смог даже выйти в плей-офф.

Первые четыре поединка этого чемпионата страны «сине-белые» проиграли. Причем в этот период они ни забили ни одного гола, пропустив пять мячей в свои ворота.

После же этого «ангелы» не уступают на протяжении трех встреч подряд. В этот период они раз победили, разгромив дома 6:0 «Дегерфорс», и дважды сыграли вничью, в том числе и в прошлом туре в гостях с «Броммапойкарной» 0:0.

В турнирной таблице чемпионата «Гетеборг» находится рядом со своим предстоящим противником, опережая его по разнице мячей. На выезде же он дважды уступил при одной мировой и еще не забивал.

Вот уже как четыре последних сезона подряд эти команды неизменно обмениваются домашними викториями. В минувшем чемпионате они по разу обыграли друг друга по 1:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «АИКа» — 1.91, победа «Гетеборга» — 4.00, ничья — 3.40.

На своем поле «АИК» уж должен забить, а «Гетеборгу» в свою очередь уже пора отличиться на выезде. В общем, ставим на обмен голами.

А что касаемо исхода, то рискнем спрогнозировать ничью, ведь между собой эти клубы давно не делили очки и сейчас она вполне может состоятся, учитывая состояния этих клубов.