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    «Палмейрас» — «Сантос». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат штата Паулиста, 8 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Палмейрас» — «Сантос»
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    «Палмейрас»
    8 апреля в финале плей-офф чемпионата штата Паулиста Бразилии по футболу сыграют «Палмейрас» и «Сантос». Начало игры — в 00:00 мск. «Палмейрас» — «Сантос»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    «Палмейрас»

    Турнирное положение: «Поросята» выиграли регулярный чемпионат своего штата. Причем в 12 матчах команда не потерпела ни одного поражения.

    При этом «Палмейрас» в первом поединке с «Сантосом» минимально уступил. Так что теперь нужно обязательно побеждать.

    Последние матчи: до поражения «Сантосу» команда переиграла скромный «Новоризонтиньо» (1:0). Да и вообще, в последдних матчах «Палмейрас» несколько забуксовал.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Палмейрас» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    В Кубке Либертадорес «Палмейрас» также не особо блещет. В первом матче группового этапа команда расписала мировую с «Сан-Лоренсо» (1:1).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: На данном этапе команда выглядит не столь мощно. Зато в кадровом плане у «поросят» полный порядок.

    Матчи против «Сантоса» для команды исторически складываются непросто. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза обменялись победами.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Палмейрас» уж точно понесется вперед с первых минут встречи.

    «Сантос»

    Турнирное положение: В чемпионате штата Паулиста «Сантос» преуспевает. В регулярном первенстве команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы.

    Притом, что по количеству побед «Сантос» не уступил «Палмейрасу» — по 8. Да и забила команда всего на 2 мяча меньше лидера.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Сантос» минимально переиграл «Палмейрас».

    В пяти последних матчах команда выиграла трижды. В этих поединках игроки «Сантоса» наколотили 7 мячей при 4 пропущенных в собственные ворота.

    Серия без поражений составляет уже 4 матча. Причем только «Португезу» не удалось обыграть в основное время.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Сантос» заметно прибавил. Да и выход в финал плей-офф чемпионата штата явно окрылил команду.

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    В кадровом плане у команды полный штиль. Лидеры «Сантоса» на месте, да и мотивация выиграть трофей на высочайшем уровне.

    Плюс ко всему, «Сантос» в 3 последних поединках пропустил всего 1 мяч. Да и первая победа в финальном противостоянии говорит о силе команды.

    Наверняка гости будут действовать с оглядкой на свои тылы. «Сантос» способен найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Сантос» не проигрывает 4 матча кряду

    • «Палмейрас» не побеждает 2 матча подряд

    • Первый финальный поединок завершился викторией «Сантоса» (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 6.79.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно похожими коэффициентами — 2.00 и 1.76.

    Прогноз: «Поросята» проиграли в первом поединке, так что наверняка проявят высокую активность в атаке.

    «Палмейрас» выглядит мощнее соперника, но и «Сантос» явно не собирается отсиживаться в тылах.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «поросята» быстро вскроют оборону «Сантоса».

    Ставка: Победа «Палмейраса» в 1 тайме за 2.01

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    Ставка и прогноз на матч «Палмейрас» — «Сантос» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 08.04.2024. Прогнозы на футбол. С голами проблем не будет
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