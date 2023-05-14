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    Бретонцы разгромят аутсайдера

    «Ренн» — «Труа». Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, Лига 1, 14 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Труа»
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    Бенжамен Бурижо
    «Ренн» сыграет на своем поле с «Труа» в рамках 35-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 14 мая, начало — в 16:00 мск. «Ренн» — «Труа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 14 Мая 2023 года
    Ренн
  • Ренн
    •  Ренн 16:00 Труа Труа
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    «Ренн»

    Бретонцы выступают чуть ниже своих возможностей. Нынешнее 6 место не устраивает, но за топ-5 команда еще поборется.

    Вот только в текущем сезоне «Ренн» частенько проигрывает. В 34 матчах бретонцы покидали поле на щите уже 12 раз.

    Коэффициенты матча Ренн — Труа

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  • 1.256.3011.50Бонус$9500
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    В своем последнем поединке команда не смогла добыть хотя бы балл. На выезде «Ренн» уступил «Ницце» со счетом 2:1.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В кадровом плане у бретонцев немало сложностей. Травмированы хавбек Шека и форвард Мартен Терье.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Бретонцы уж точно будут стараться как можно скорее взломать оборонительные порядки аутсайдера.

    «Труа»

    Эта команда вот-вот обеспечит себе вылет в Лигу 2. В активе у «Труа» 22 очка, а отставание от спасительного 16 места составляет 12 очков.

    Главным бичом команды является оборона. В 34 матчах в воротах «Труа» побывало уже 73 мяча.

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    • В минувшем туре Лиги 1 «Труа» вновь уступил, чем почти обеспечил себе понижение в классе. Дома команда проиграла лидеру чемпионата ПСЖ (1:3).

    Весной «Труа» по-настоящему валится на ходу. В пассиве у команды 20 поражений в 34 поединках Лиги 1.

    Гостям явно ничего не светит. И соперник сильный, и шансов на спасение фактически нет, так что быть «Труа» вновь битым.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ренна» предлагают — 1.25.

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    На викторию «Труа» дают — 12.00, ничья оценена — в 6.00.

    «Ренн» явно начнет поединок с активных атак, и уж точно добьется своего в матче с аутсайдером.

    Наш прогноз — Фора «Ренна» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.20.

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    «Ренн» — «Труа»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 14.05.2023. Прогнозы на футбол. Бретонцы разгромят аутсайдера
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