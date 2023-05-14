«Ренн» сыграет на своем поле с «Труа» в рамках 35-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 14 мая, начало — в 16:00 мск. «Ренн» — «Труа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ренн»

Бретонцы выступают чуть ниже своих возможностей. Нынешнее 6 место не устраивает, но за топ-5 команда еще поборется.

Вот только в текущем сезоне «Ренн» частенько проигрывает. В 34 матчах бретонцы покидали поле на щите уже 12 раз.

Коэффициенты матча Ренн — Труа 1X2Новым игрокам 1.256.3011.50Бонус$9500

В своем последнем поединке команда не смогла добыть хотя бы балл. На выезде «Ренн» уступил «Ницце» со счетом 2:1.

Все прогнозы на Лигу 1

В кадровом плане у бретонцев немало сложностей. Травмированы хавбек Шека и форвард Мартен Терье.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Бретонцы уж точно будут стараться как можно скорее взломать оборонительные порядки аутсайдера.

«Труа»

Эта команда вот-вот обеспечит себе вылет в Лигу 2. В активе у «Труа» 22 очка, а отставание от спасительного 16 места составляет 12 очков.

Главным бичом команды является оборона. В 34 матчах в воротах «Труа» побывало уже 73 мяча.

В минувшем туре Лиги 1 «Труа» вновь уступил, чем почти обеспечил себе понижение в классе. Дома команда проиграла лидеру чемпионата ПСЖ (1:3).

Весной «Труа» по-настоящему валится на ходу. В пассиве у команды 20 поражений в 34 поединках Лиги 1.

Гостям явно ничего не светит. И соперник сильный, и шансов на спасение фактически нет, так что быть «Труа» вновь битым.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ренна» предлагают — 1.25.

На викторию «Труа» дают — 12.00, ничья оценена — в 6.00.

«Ренн» явно начнет поединок с активных атак, и уж точно добьется своего в матче с аутсайдером .

Наш прогноз — Фора «Ренна» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.20.