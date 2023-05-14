«Ренн»
Бретонцы выступают чуть ниже своих возможностей. Нынешнее 6 место не устраивает, но за топ-5 команда еще поборется.
Вот только в текущем сезоне «Ренн» частенько проигрывает. В 34 матчах бретонцы покидали поле на щите уже 12 раз.
Коэффициенты матча Ренн — Труа
В своем последнем поединке команда не смогла добыть хотя бы балл. На выезде «Ренн» уступил «Ницце» со счетом 2:1.
В кадровом плане у бретонцев немало сложностей. Травмированы хавбек Шека и форвард Мартен Терье.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Бретонцы уж точно будут стараться как можно скорее взломать оборонительные порядки аутсайдера.
«Труа»
Эта команда вот-вот обеспечит себе вылет в Лигу 2. В активе у «Труа» 22 очка, а отставание от спасительного 16 места составляет 12 очков.
Главным бичом команды является оборона. В 34 матчах в воротах «Труа» побывало уже 73 мяча.
В минувшем туре Лиги 1 «Труа» вновь уступил, чем почти обеспечил себе понижение в классе. Дома команда проиграла лидеру чемпионата ПСЖ (1:3).
Весной «Труа» по-настоящему валится на ходу. В пассиве у команды 20 поражений в 34 поединках Лиги 1.
Гостям явно ничего не светит. И соперник сильный, и шансов на спасение фактически нет, так что быть «Труа» вновь битым.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ренна» предлагают — 1.25.
На викторию «Труа» дают — 12.00, ничья оценена — в 6.00.
«Ренн» явно начнет поединок с активных атак, и уж
Наш прогноз — Фора «Ренна» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.20.